Нацбанку розширили повноваження для боротьби з «дропами»

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг». Про це повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Деталі

«За» законопроєкт № 11043 у другому читанні проголосувало 270 народних депутатів.

«Закон допоможе боротися з різними фінансовими шахрайствами, у тому числі і з дропами», — пояснив депутат.

Він уточнив, що перед голосуванням депутати відхилили поправки, якими пропонувалося надати частковий доступ до даних про рахунки громадян Нацполіції.

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Нагадаємо

Дропи — це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів.

Аналіз НБУ свідчить, що через картки «дропів» може проходити близько 200 млрд грн на рік.

Як писав «Мінфін», банки за останні шість місяців припинили діяльність 80 тисяч грошових мулів або «дропів», які дають змогу третій особі використовувати свої рахунки для проведення операцій з коштами незаконного походження.

НБУ оцінює обсяг діяльності усіх «дропів» в Україні у 200 млрд грн на рік, а діяльність одного — 2,5 млн грн на рік.