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8 жовтня 2024, 15:16

Нацбанку розширили повноваження для боротьби з «дропами»

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг». Про це повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг».
Фото: bank.gov.ua

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Деталі

«За» законопроєкт № 11043 у другому читанні проголосувало 270 народних депутатів.

«Закон допоможе боротися з різними фінансовими шахрайствами, у тому числі і з дропами», — пояснив депутат.

Він уточнив, що перед голосуванням депутати відхилили поправки, якими пропонувалося надати частковий доступ до даних про рахунки громадян Нацполіції.

Читайте:Обмеження на p2p-перекази набуло чинності: у Приваті пояснили хто не підпадає під ліміт

Нагадаємо

Дропи — це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів.

Аналіз НБУ свідчить, що через картки «дропів» може проходити близько 200 млрд грн на рік.

Як писав «Мінфін», банки за останні шість місяців припинили діяльність 80 тисяч грошових мулів або «дропів», які дають змогу третій особі використовувати свої рахунки для проведення операцій з коштами незаконного походження.

НБУ оцінює обсяг діяльності усіх «дропів» в Україні у 200 млрд грн на рік, а діяльність одного — 2,5 млн грн на рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+65
spamer4life
spamer4life
8 жовтня 2024, 15:29
#
Про що закон? Які повноваження надали? Нічого не зрозуміло!
+
+35
bonv
bonv
8 жовтня 2024, 15:40
#
Як завжди з малим бізнесом будуть боротися, а не великим, який найбільше дробить…
+
0
zevs1
zevs1
8 жовтня 2024, 16:59
#
Чистая клоунада, искать иголку в стоге сена.
Операция, Буря в стакане.
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