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10 жовтня 2024, 11:08

Рада ухвалила закон щодо історичного збільшення податків

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д щодо підвищення податків. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д щодо підвищення податків.
Фото: depositphotos

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Деталі

«За» відповідний законопроєкт проголосувало 247 народних депутатів.

Які зміни ухвалили

За словами Железняка, ухвалені правки в законі № 563 та № 580 — фактично скасовують статус податкового агента із нотаріуса при посвідчені ним договорів купівлі-продажу між фізособами.

Також ухвалена правка № 1149 — про те, щоб залишити 1,5% військовий збір для військових.

Під час розгляду до другого читання парламент вніс низку змін у законопроєкт, зокрема відхилив підвищення військового збору для військовослужбовців, залишивши його на рівні 1,5%.

Остаточна версія документа ще не оприлюднена, однак за словами Железняка через внесені зміни може виникнути багато юридичних проблем з текстом і, ймовірно, «доведеться переголосовувати закон для банально приведення його до якогось ладу».

  • Офіційно збільшено до 5% військовий збір для ФОП і інших категорій.
  • Авансові внески на АЗС.
  • 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи.
  • 25% прибутку на фінустанови.
  • 50% податок на прибуток банків в 2024 році.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 16

+
+262
Я_ __
Я_ __
10 жовтня 2024, 11:17
#
«Також ухвалена правка № 1149 — про те, щоб залишити 1,5% військовий збір для військових.»

Конституція казала всім про те, що всі перед законом рівні, але хтось є рівніший, а це не створить з часом розкол в суспільстві, де вже в 2024 році деякі військові не розуміючи, за чиї податки та донати, вони мають змогу взагалі захищати Україну, погрожуть цивільним особам на увесь інтернет і оруть «яжваював» як це бувало зазвичай з «яжмать»…

Все як завжди, якусь хрень прийняли, з купою помилок, вчергове показали всім які вони невігласи.
+
+38
NicolaZnow
NicolaZnow
10 жовтня 2024, 11:22
#
То йдіть воювати, теж розкажете потім … мабуть
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
10 жовтня 2024, 11:24
#
З забезпечення військових податок 1.5% не брався з 22 року, якщо не помиляюся
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
10 жовтня 2024, 13:59
#
Ну, сейчас и так увеличилось количество поджогов машин военных… а ведь раньше поджигали только авто ТЦК… Какое то странное принятие сырого, недоработанного, непродуманного закона. Непонятно чем руководствовались и на что надеятся…
+
0
Mozart
Mozart
10 жовтня 2024, 14:23
#
У тебе теж є можливість стати «рівнішим». Якщо, звісно, яйця є, а не лише язик…
+
+30
SamBB
SamBB
10 жовтня 2024, 11:46
#
Це рух в прірву…зважаючи що в нас взагалі не бюджет воюючої країни.
+
+15
KingSalmon
KingSalmon
10 жовтня 2024, 12:05
#
Та не таке вже й велике це збільшення податків.
Не можна по світу ходити з протягнутою рукою і просити гроші у платників податків Німеччини, Британії, США і тд, і при цьому нічого не робити в цьому напрямку самим
+
+104
Turbo Apricot
Turbo Apricot
10 жовтня 2024, 12:17
#
Українською економікою керують п’ять-шість менеджерів. потужно? потужно!!!
+
0
Vadim531
Vadim531
10 жовтня 2024, 12:20
#
Це Перемога!
+
+44
lol123
lol123
10 жовтня 2024, 13:00
#
Дегенерати. Тупо вистріл собі ж в ногу
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
10 жовтня 2024, 13:53
#
Стреляют по ножкам стульев, на которых сидят…
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 жовтня 2024, 14:26
#
Плата за уехавших , каждый уехавший налогоплательщик вынуждает повышать налоги оставшимся . Справедливо было бы разбить эту сумму на тех кто кричал про чемодан — вокзал …
+
0
Ivan Levchenko
Ivan Levchenko
10 жовтня 2024, 14:54
#
Хто хотів поїхати і так би поїхав, а не через крики в інтернеті)
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 жовтня 2024, 15:03
#
Так уже уехали, что вы о них вспомнили то? теперь налоги, только ВСЕМ почему-то, а не таким как ты. И дальше будет больше. От 52 млн Украины осталось менее 30 млн, а через 30 лет локального населения будет 10 млн и 20 млн мигрантов. Я уже этот период врядли застану, но надеюсь что все типа тебя пожнут в полной мере.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
10 жовтня 2024, 14:49
#
Мда налоги задним числом это законы прям совсем не на часе. Непонятно только зачем какое-то голосование было проводить. Можно было указом президента, кабмина или вовсе ТЦК спустить. Если уж плевать на конституцию, то по полной.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 жовтня 2024, 15:04
#
Сказа ли же «конституция на паузе»
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