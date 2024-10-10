10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д щодо підвищення податків. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Рада ухвалила закон щодо історичного збільшення податків
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Деталі
«За» відповідний законопроєкт проголосувало 247 народних депутатів.
Які зміни ухвалили
За словами Железняка, ухвалені правки в законі № 563 та № 580 — фактично скасовують статус податкового агента із нотаріуса при посвідчені ним договорів купівлі-продажу між фізособами.
Також ухвалена правка № 1149 — про те, щоб залишити 1,5% військовий збір для військових.
Під час розгляду до другого читання парламент вніс низку змін у законопроєкт, зокрема відхилив підвищення військового збору для військовослужбовців, залишивши його на рівні 1,5%.
Остаточна версія документа ще не оприлюднена, однак за словами Железняка через внесені зміни може виникнути багато юридичних проблем з текстом і, ймовірно, «доведеться переголосовувати закон для банально приведення його до якогось ладу».
- Офіційно збільшено до 5% військовий збір для ФОП і інших категорій.
- Авансові внески на АЗС.
- 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи.
- 25% прибутку на фінустанови.
- 50% податок на прибуток банків в 2024 році.
Коментарі - 16
Конституція казала всім про те, що всі перед законом рівні, але хтось є рівніший, а це не створить з часом розкол в суспільстві, де вже в 2024 році деякі військові не розуміючи, за чиї податки та донати, вони мають змогу взагалі захищати Україну, погрожуть цивільним особам на увесь інтернет і оруть «яжваював» як це бувало зазвичай з «яжмать»…
Все як завжди, якусь хрень прийняли, з купою помилок, вчергове показали всім які вони невігласи.
Не можна по світу ходити з протягнутою рукою і просити гроші у платників податків Німеччини, Британії, США і тд, і при цьому нічого не робити в цьому напрямку самим