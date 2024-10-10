Рада ухвалила закон щодо історичного збільшення податків

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д щодо підвищення податків. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Деталі

«За» відповідний законопроєкт проголосувало 247 народних депутатів.

Які зміни ухвалили

За словами Железняка, ухвалені правки в законі № 563 та № 580 — фактично скасовують статус податкового агента із нотаріуса при посвідчені ним договорів купівлі-продажу між фізособами.

Також ухвалена правка № 1149 — про те, щоб залишити 1,5% військовий збір для військових.

Під час розгляду до другого читання парламент вніс низку змін у законопроєкт, зокрема відхилив підвищення військового збору для військовослужбовців, залишивши його на рівні 1,5%.

Остаточна версія документа ще не оприлюднена, однак за словами Железняка через внесені зміни може виникнути багато юридичних проблем з текстом і, ймовірно, «доведеться переголосовувати закон для банально приведення його до якогось ладу».