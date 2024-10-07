У вересні міжнародні резерви скоротились до $38,9 млрд

Станом на 1 жовтня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38 898,6 млн. У вересні вони знизилися на 8,1%.Про це йдеться у повідомленні НБУ .

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З чим пов'язане скорочення

Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Ці операції були частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) та одним із найменших з початку року обсягів міжнародної допомоги, що надійшли у вересні після значних обсягів у серпні.

Це вкотре продемонструвало притаманну для цього року неритмічність надходження допомоги від міжнародних партнерів.

Чинники, які впливали на резерви

Загалом упродовж вересня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $3 213,8 млн та викупив до резервів $0,6 млн.

Отже, чистий продаж валюти НБУ у вересні становив $3 213,2 млн.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $674,7 млн.

З цієї суми:

$603,6 млн — від розміщення валютних ОВДП;

$60,0 млн — від Світового банку;

$11,1 млн — від Банку розвитку Ради Європи.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено:

$552,4 — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$52,1 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$44,0 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $729,8 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У вересні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $381,8 млн.