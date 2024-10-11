Мінекономіки завершило тестування програми Нацкешбек

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Що сказала міністр

«Сьогодні запускаємо „Національний кешбек“ повноцінно, стартує рекламна кампанія. Ми продовжимо надавати технічну підтримку нашим партнерам, зокрема новим ритейлерам та виробникам, які продовжують приєднуватися до програми», — сказала вона на форумі «Зроблено в Україні» у п'ятницю.

За її словами, технічні та фінансові системи працюють, кошти, нараховані за купівлю товарів українського виробництва, відображаються в «Дії» наступного дня, а споживач може легко дізнатися, на які товари нараховується кешбек.

Крім того, у «Дії» було запущено функцію сканера товару для визначення його участі у програмі.

Підсумки тестування

Свириденко зазначила, що за час бета-тестування програми, що тривала з 2 вересня, українці випустили понад 2 млн карт, 1,1 млн осіб бачать кешбек у «Дії», а загальна сума нарахованих коштів становить 73,2 млн грн.

Учасниками програми вже стали 1,3 тис. виробників, які зареєстрували у програмі 260 тис. товарів.

Крім того, до програми долучилися 610 ритейлерів та 11 банків. Вона також наголосила, що перша виплата відбудеться 20 жовтня.