Приватбанк обрав нового голову правління — шведського банкіра Бьоркнерта

Наглядова рада ПриватБанку 7 жовтня оголосила, що обрала шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта головою правління банку замість Герхарда Бьоша. Про це повідомила пресслужба держбанку.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На чому зосередиться новий глава

У Приватбанку Бьоркнерт зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів, зазначається у повідомленні

Що відомо про банкіра

Шведський банкір має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі та на лідерських позиціях. Дотепер він обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації.

Перед тим, як приєднатися до Swedbank, він обіймав посаду голови ради директорів в Bankgirot (Швеція), Керівника напрямку міжнародних транзакцій у банку SEB (Естонія), члена ради директорів в компанії Nasdaq (у Швеції).

«Для мене велика честь стати частиною Приватбанку та його виняткової команди. Банк продемонстрував надзвичайну стійкість, і я з нетерпінням очікую можливості продовжувати його традиції, в основі яких лежать довіра, інновації та служіння українському народу», — прокоментував своє призначення Бьоркнерт.

Призначення Бьоркнерта головою правління Приватбанку має погодити НБУ.