Національний банк подав до Верховної Ради пакет законопроєктів про зміну назви розмінної монети України. Відповідний документ опублікував голова податкового комітету Данило Гетманцев.
11 жовтня 2024, 12:23
НБУ подав законопроєкт про перейменування копійок у шаги
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НБУ, який має право пропонувати зміни до законодавства, але не може самостійно реєструвати законопроєкти, попросив голову парламенту Руслана Стефанчука ініціювати внесення розроблених пропозицій на розгляд Ради.
Ухвалення законопроєктів не передбачає додаткових витрат. При цьому уже відкарбовані монети ніхто вилучати не буде, вони будуть перебувати в обігу паралельно з новими шагами.
Національний банк планує у 2025 році відкарбувати 20 мільйонів монет.
До теми: 57% опитаних українців вважають, що зміна назви «копійка» на «шаг» не на часі
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 18
читайте уважно «При цьому уже відкарбовані монети ніхто вилучати не буде, вони будуть перебувати в обігу паралельно з новими шагами.»
Це називається перехідний період, 0 витрат, все правильно написано
Ведь тогда весь их бизнес будет не востребован.
А під час війни це тим більше не можливо…
І будемо займатися тим що взагалі ПІД ЧАС ВІЙНИ не потрібно.
ПЛЮС, коли роздеребанять на цьому гроші, а гроші це великі (бо це розробка дизайну, карбування нових монет, вилучення і утилізація/переробка старих монет і тд), то потім поставлять питання, що «ШАГ» звучить на в перекладі з української на росіянську «крок», а значить це відсилка до рабсіян і треба швидко все знов перейменовувати. А це новий великий розпил бабла нашими казнокрадами, ой, депутатами, а, ну воно одне і те саме в нашій «потужній» країні.
Якщо чогось не знаеш — краще промовч.
Дизайнери є у штаті Монетного двору НБУ, тому тут додаткових витат — нуль.
Вилучати монети з написом «копійка» — не планують.
Вилучення пошкоджених монет не впливає на карбування нових.
Цитую голову Нацбанку Андрія Пишного:
Жодних додаткових витрат з Державного бюджету не буде.
«На 2025 рік у нас заплановане карбування близько 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок на заміну тих, що в обігу. Якщо буде ухвалене відповідне рішення щодо шАгів (саме так ставиться наголос в цьому слові), то ми просто забезпечимо необхідні налаштування і станемо карбувати вже «50 шагів».