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11 жовтня 2024, 12:23

НБУ подав законопроєкт про перейменування копійок у шаги

Національний банк подав до Верховної Ради пакет законопроєктів про зміну назви розмінної монети України. Відповідний документ опублікував голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Національний банк подав до Верховної Ради пакет законопроєктів про зміну назви розмінної монети України.

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НБУ, який має право пропонувати зміни до законодавства, але не може самостійно реєструвати законопроєкти, попросив голову парламенту Руслана Стефанчука ініціювати внесення розроблених пропозицій на розгляд Ради.

Ухвалення законопроєктів не передбачає додаткових витрат. При цьому уже відкарбовані монети ніхто вилучати не буде, вони будуть перебувати в обігу паралельно з новими шагами.

Національний банк планує у 2025 році відкарбувати 20 мільйонів монет.

До теми: 57% опитаних українців вважають, що зміна назви «копійка» на «шаг» не на часі

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 18

+
+68
MAXAOH
MAXAOH
11 жовтня 2024, 12:26
#
Ну теперь заживём! Улицы, для переименования, видать уже закончились)))
+
+54
Kharakternyk
Kharakternyk
11 жовтня 2024, 12:27
#
Було ж опитування — народ проти. Чи думка народу вже немає жодного значення?
+
+15
Pablito
Pablito
11 жовтня 2024, 13:56
#
«Народ» взагалі проти багато чого. Наприклад, «народ» у будь-якій країні світу буде проти податків, а школярі у будь-якій країні світу будуть проти екзаменів, але це не означає, що так і треба робити. Треба робити так, як треба для країни і проактивно формувати думку суспільства, а не так, як хтось хоче в поточний момент на основі минулоо досвіду, який часто є хибний, бо спотворений, наприклад, пропагандою совкових часів.
+
+9
Mindent
Mindent
11 жовтня 2024, 12:30
#
І скільки грошей буде виділено на цю перетурбацію?
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 жовтня 2024, 12:40
#
Нуль…
+
+45
sledopitgrom
sledopitgrom
11 жовтня 2024, 13:10
#
Ну конечно нуль, а дизайн монеты сам себя придумает), а сырье для чеканки новых монет, а утилизация старых монет, вот это я понимаю «бвбло из воздуха », ну а переименование «шага» в «крок» это уже под следующий распил
+
0
nitrolog
nitrolog
11 жовтня 2024, 14:09
#
Нові моменти «копійки» так само все одно б чеканили, а так будуть чеканити шаги, вам не все одно?
читайте уважно «При цьому уже відкарбовані монети ніхто вилучати не буде, вони будуть перебувати в обігу паралельно з новими шагами.»
Це називається перехідний період, 0 витрат, все правильно написано
+
+39
shevchouk
shevchouk
11 жовтня 2024, 12:38
#
А може зробимо євро національною валютою? Шок від цих «професіональних фахівців» у владі.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 жовтня 2024, 12:41
#
Валютчики форума были и будут против.
Ведь тогда весь их бизнес будет не востребован.

+
0
shevchouk
shevchouk
11 жовтня 2024, 13:17
#
Ну не валютчики у нас приймають закони поки що, головне політична воля.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 жовтня 2024, 14:12
#
У тих, хто приймає закони не має політичної волі приймати бездефіцитний бюджет всі роки незалежності, а тим більше перейти на валюту без можливості робити її ємісію…

А під час війни це тим більше не можливо…
+
0
nitrolog
nitrolog
11 жовтня 2024, 14:15
#
Спочатку треба у ЄС запитати
+
+30
Я_ __
Я_ __
11 жовтня 2024, 12:48
#
В бюджеті не вистачає 500 мільярдів, через це підняли податки.

І будемо займатися тим що взагалі ПІД ЧАС ВІЙНИ не потрібно.

ПЛЮС, коли роздеребанять на цьому гроші, а гроші це великі (бо це розробка дизайну, карбування нових монет, вилучення і утилізація/переробка старих монет і тд), то потім поставлять питання, що «ШАГ» звучить на в перекладі з української на росіянську «крок», а значить це відсилка до рабсіян і треба швидко все знов перейменовувати. А це новий великий розпил бабла нашими казнокрадами, ой, депутатами, а, ну воно одне і те саме в нашій «потужній» країні.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 жовтня 2024, 14:24
#
Я_ __

Якщо чогось не знаеш — краще промовч.

Дизайнери є у штаті Монетного двору НБУ, тому тут додаткових витат — нуль.
Вилучати монети з написом «копійка» — не планують.
Вилучення пошкоджених монет не впливає на карбування нових.

Цитую голову Нацбанку Андрія Пишного:
Жодних додаткових витрат з Державного бюджету не буде.
«На 2025 рік у нас заплановане карбування близько 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок на заміну тих, що в обігу. Якщо буде ухвалене відповідне рішення щодо шАгів (саме так ставиться наголос в цьому слові), то ми просто забезпечимо необхідні налаштування і станемо карбувати вже «50 шагів».
+
+15
ZaNOza13
ZaNOza13
11 жовтня 2024, 13:15
#
Шагом марш, чи кроком руш Хтось зірвати хоче куш! Є до цього ласі, але не на часі!
+
+15
Pablito
Pablito
11 жовтня 2024, 13:52
#
Підтримую. Заміну можна робити поступово без додаткових витрат. Назва «копійка» не має до України жодного відношення.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
11 жовтня 2024, 14:04
#
Закони не на часі, права людини не на часі, а ось це на часі
+
0
Вова Вова
Вова Вова
11 жовтня 2024, 14:18
#
Тільки робіть розміром меншим ніж 1грн. і 2грн., бо в торбу не влазять.
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