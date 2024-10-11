НБУ подав законопроєкт про перейменування копійок у шаги

Національний банк подав до Верховної Ради пакет законопроєктів про зміну назви розмінної монети України. Відповідний документ опублікував голова податкового комітету Данило Гетманцев .

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НБУ, який має право пропонувати зміни до законодавства, але не може самостійно реєструвати законопроєкти, попросив голову парламенту Руслана Стефанчука ініціювати внесення розроблених пропозицій на розгляд Ради.

Ухвалення законопроєктів не передбачає додаткових витрат. При цьому уже відкарбовані монети ніхто вилучати не буде, вони будуть перебувати в обігу паралельно з новими шагами.

Національний банк планує у 2025 році відкарбувати 20 мільйонів монет.

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