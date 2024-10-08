Міністерство фінансів 8 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 30,26 млрд грн в еквіваленті, що на 18,12 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 12,14 млрд грн. Крім того, це найбільша сума, яку Мінфін залучив за один день від продажу ОВДП. Про це свідчать дані міністерства.
8 жовтня 2024, 18:08
Мінфін залучив рекордні 30 мільярдів від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 2,40 млрд грн під 14,65% з погашенням 1 жовтня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,65%);
- 5,28 млрд грн під 15,25% з погашенням 20 травня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,10%);
- 5,39 млрд грн під 15,10% з погашенням 28 жовтня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,60%);
- 5,31 млрд грн під 16,25% з погашенням 12 травня 2027 року (минулого тижня ставка була 16,10%);
- 5,07 млрд грн під 16,10% з погашенням 29 вересня 2027 року (минулого тижня ставка була 15,59%);
- 634,32 млн грн під 16,80% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,80%).
В іноземній валюті:
- $150,01 млн під 4,65% з погашенням 9 жовтня 2025 року.
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Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Академія «Мінфін»: Інвестування в ОВДП
Джерело: Мінфін
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