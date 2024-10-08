Мінфін залучив рекордні 30 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 8 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 30,26 млрд грн в еквіваленті, що на 18,12 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 12,14 млрд грн. Крім того, це найбільша сума, яку Мінфін залучив за один день від продажу ОВДП. Про це свідчать дані міністерства.