Головне за тиждень: Зростання заробітної плати, перекази Western Union та MoneyGram та дохідність вкладів

Ціна на нафту еталонної марки Brent вдруге за вересень перевищила $95 за барель, оновивши рекорд останніх 10 місяців. На цьому фоні низка міжнародних експертів говорять, що її вартість невдовзі візьме планку і в $100. Чому «чорне золото» так стрімко дорожчає, та як це позначиться на цінниках наших заправок, розбирався «Мінфін».

Яким буде курс долара та євро у жовтні (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: Яким буде курс долара та євро у жовтні. Прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 28 вересня по 4 жовтня.

Бюджет-2024: чи вистачить грошей на армію, як зміняться зарплати та пенсії

Проєкт бюджету на 2024 рік вже у Парламенті. Попри те, що понад половину видатків надалі йтиме на оборону, урядовці запланували підвищення зарплат, пенсій та субсидій. Про соціальну складову головного кошториса країни на наступний рік і реалістичність озвучених планів розповість «Мінфін».

Рада міністрів ЄС погодила продовження тимчасового захисту для біженців з України

Рада міністрів Європейського Союзу з внутрішніх справ погодила рішення продовжити тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2025 року.

38% податок для банків не вплине на дохідність депозитів: що говорить НБУ

Оподаткування прибутку українських банків за ставкою 38% терміном на два роки, як нещодавно запропонував Нацбанк, ще не оформлене в остаточний законопроєкт, дискусії щодо нововведення тривають. Про це йдеться в офіційній відповіді Національного банку для «Мінфіну».

Як продати 2-гривневу монету за 690 грн

Попри війну та падіння платоспроможності більшості населення, люди продовжують інвестувати у монети, випущені НБУ. Хтось робить це з патріотичних міркувань, хтось поповнює свою колекцію, інші купують їх для подальшого заробітку. Як працює цей ринок і які проблеми завдає пересічному покупцю, розповість «Мінфін».

Сезон зниження облікової ставки НБУ у розпалі: хто з великих банків збільшує дохідність вкладів

Після зниження облікової ставки НБУ великі банки поки що не поспішають знижувати відсотки за депозитами, але й підвищень не так багато. Що говорять банкіри про майбутнє гривневих та валютних депозитів, та скільки платять зараз за вкладами приватних клієнтів фінустанови з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

В НБУ нагадали: З 1 жовтня в Україні не прийматимуть деякі купюри та монети

З 1 жовтня в Україні не прийматимуть деякі купюри та монети. Про це повідомили у Національному банку України.

Binance оголосила про вихід з рф

Найбільша криптовалютна біржа у світі Binancе оголосила про вихід з росії. Криптобіржа продає весь свій російський бізнес компанії CommEX. Повний процес переведення користувачів на нову платформу займе до одного року. У Binance наголосили, що всі активи існуючих російських клієнтів надійно захищені.

Індекс долара до основних світових валют піднявся до максимуму за 10 місяців

Обвал на ринку американських державних облігацій та побоювання з приводу можливого призупинення роботи урядових структур США підвищили попит на долар.

Де отримати перекази Western Union та MoneyGram після відключення УФГ: повний список

Нацбанк скасував реєстрацію одного з давніх партнерів американських систем переказів, Western Union та MoneyGram, у нашій країні — Української фінансової групи (УФГ). Її банки-партнери, які не мали прямих договорів з іноземцями, відразу припинили виплату відповідних грошових переказів, а людям довелося підшукувати нові точки для отримання грошей. «Мінфін» розбирався, як змінилася ситуація на ринку грошових переказів.

Лист від США з переліком реформ. Що Україна повинна виконати для отримання допомоги

Заступник радника Білого дому Майк Пайл направив лист до Координаційної платформи донорів, Офісу президента (ОП) та Кабміну з переліком реформ, які має виконати Україна для отримання військової допомоги.

Свіжа «карткова» статистика НБУ: навіщо насправді українцям потрібен пластик

Українці вважають за краще оплачувати покупки картками, кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах продовжує збільшуватися, попри війну. Про це свідчить новий звіт НБУ щодо результатів роботи вітчизняного карткового ринку за другий квартал. «Мінфін» розбирався, що ще ховається за оптимістичними цифрами регулятора.

У 2024 році середня зарплата зросте на 20,6% за збереження чисельності працівників 6,1 млн осіб — прогноз держбюджету-2024

2024 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросте на 20,6%: з очікуваних за підсумком 2023 року 18,12 тис. грн до 21,85 тис. грн. Про це йдеться у прогнозі на середньостроковий період, який додається до проєкту держбюджету-2024.

Вже восени ставки за автокредитами впадуть до 12% річних: що купують в кредит

Найближчі півтора місяця середні ставки за автокредитами можуть знизитися на 2−3 в.п., і орієнтовно складатимуть близько 12% річних. Що впливає на ринок та які авто українці найчастіше беруть в кредит, «Мінфіну» розповів керівник напрямку автокредитування Глобус Банку Сергій Кіпоренко.

Місія МВФ починає дискусії з Україною у рамках підготовки до перегляду програми

Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає технічні дискусії з представниками влади України у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування.

Прибуток українських банків досяг рекордних 95 мільярдів — ЗМІ

Прибуток банків за 8 місяців 2023 року в 11,3 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року — 8,43 млрд грн, і навіть більш як вдвічі більший, ніж прибуток в «довоєнному» 2021 році, коли за січень — серпень також був встановлений історичний рекорд у 45,59 млрд грн.