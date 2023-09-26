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26 вересня 2023, 12:31 Читать на русском

Вже восени ставки за автокредитами впадуть до 12% річних: що купують в кредит

Найближчі півтора місяці середні ставки за автокредитами можуть знизитися на 2−3 в.п., і орієнтовно складатимуть близько 12% річних. Що впливає на ринок та які авто українці найчастіше беруть в кредит, «Мінфіну» розповів керівник напрямку автокредитування Глобус Банку Сергій Кіпоренко.

Найближчі півтора місяці середні ставки за автокредитами можуть знизитися на 2−3 в.п., і орієнтовно складатимуть близько 12% річних.

Чому ставки знижуються

Суттєві зміни в автокредитуванні, насамперед, пов’язані з вересневим зниженням облікової ставки до 20% та прогнозом НБУ щодо її подальшого зниження до кінця року до 18%.

Зниження облікової ставки є стимулом для зниження майже всіх кредитних банківських програм, і, зокрема, автокредитування, адже залучені фінансові ресурси стануть «дешевшими».

Відповідно, зростання доступності кредитів позначиться на зростанні продажів. А стабільний валютний курс та поступовий розвиток економіки, що безпосередньо та опосередковано впливають на доходи громадян, стимулюватиме комерційні банки до прийняття швидких рішень про зниження ставок, розширення партнерських програм, збільшення автопартнерів. І найголовніше: майже всі рішення будуть спрямовані на те, щоб у потенційного покупця автомобіля був досить широкий вибір як кредитних умов, так і автобрендів.

Що найбільше купують

З початку року, особливо в літній період, спостерігається досить позитивна динаміка продажів нових автівок у кредит: станом на початок вересня у загальній структурі продажів кількість автомобілів, придбаних за допомогою кредиту, вже складає понад 12%, проти 8% на початку поточного року. При цьому, порівнюючи з початком 2023 року, автокредитування зросло у понад тричі: за підсумками серпня кількість «кредитних» продажів нових автівок склала 943 шт., проти 316 шт. у січні.

За нашим прогнозом, до кінця року кількість придбаних автомобілів у кредит може зрости до 1500 шт. на місяць.

Станом на початок вересня 5-ка автобрендів, які найчастіше купують за допомогою кредитів, має такий вигляд:

  • Skoda (понад 20% від загальної кількості придбаних авто в кредит);
  • Renault (20%);
  • Volkswagen (17%);
  • Toyota (17%);
  • BMW (13−15%).

Частка придбаних в кредит автомобілів інших брендів складає близько 11−13%.

До кінця року популярність брендів істотно не зміниться. Адже вибір бренду і моделі безпосередньо залежить від декількох важливих показників:

  • широкий асортимент (модельний ряд) автомобільного бренду та привабливі умови кредитування;
  • вартість постгарантійного обслуговування (ціна на запчастини та вартість техобслуговування, наявність конкурентної кількості сертифікованих СТО тощо);
  • можливість продати автівку на вторинному ринку за ціною до 50−60% від її початкової вартості (залежно від пробігу та терміну користування автомобілем, але не більше за 3 роки).

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Зауважу, що в загальній структурі попиту, порівнюючи з травнем-червнем глобальних змін не відбулося: близько 22−25% автокредитів припадає на електромобілі та гібридні авто за ціною від $30 тис. до $45 тис. Ще 20% «кредитних» автівок складають преміум авто вартістю $100 тис. і вище, а 15% автокредитів видається на автомобілі вартістю $16−18 тис.

Автор:
Кіпоренко Сергій
Керівник напрямку автокредитування Глобус Банку Кіпоренко Сергій
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 вересня 2023, 12:54
#
А що, з облігаціями вже нє? Чому 12%, якщо можна зрізати 19% без ризику? Чи, все-таки, є якісь заковики в договорах?
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0
Abramon
Abramon
26 вересня 2023, 13:36
#
На КАСКО добре заробляють. Можна й під 1% річних видавати, але КАСКО та різноманітні комісії дадуть більше 12%, які заявлені в статті.
+
+45
Amidin
Amidin
26 вересня 2023, 13:40
#
О, тепер реальна ставка буде не 40%, а 38%. Виглядає досить привабливо :).
Зазвичай, що ще є крім самої ставки:

Разова коміся за видачу кредита ~3%
Обов’язкове КАСКО ~6−7%, причому вартість КАСКО розраховується не від розміру самого кредиту, а від вартості автособіля, що при 50% передплаті становитиме 12−14% від суми кредиту.
Страхування життя 5−6% (може залежати як від вартості автомобіля, так і від суми кредиту).
Фіксована комісія за оформлення договора…
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