Місія МВФ починає дискусії з Україною у рамках підготовки до перегляду програми

Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає технічні дискусії з представниками влади України у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування. Про це йдеться в пресрелізі МВФ.

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Що відомо

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні технічні дискусії з представниками влади України стосовно останніх економічних подій і з метою обговорення податково-бюджетних, фінансових та структурних заходів у контексті підготовки до консультацій 2023 року за Статтею IV Угод МВФ та до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)», — сказав постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Нагадаємо

Міжнародний валютний фонд вивчає остаточну версію закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (№ 8401), на відповідність структурному маяку.

Рада директорів МВФ у червні завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України — Україна отримала близько $890 млн, які спрямують на бюджетну підтримку.

Другий перегляд програми очікується у жовтні.