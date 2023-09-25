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25 вересня 2023, 9:47 Читать на русском

Місія МВФ починає дискусії з Україною у рамках підготовки до перегляду програми

Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає технічні дискусії з представниками влади України у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування. Про це йдеться в пресрелізі МВФ.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає технічні дискусії з представниками влади України у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування.
Фото: censor.net

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Що відомо

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні технічні дискусії з представниками влади України стосовно останніх економічних подій і з метою обговорення податково-бюджетних, фінансових та структурних заходів у контексті підготовки до консультацій 2023 року за Статтею IV Угод МВФ та до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)», — сказав постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Нагадаємо

Міжнародний валютний фонд вивчає остаточну версію закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (№ 8401), на відповідність структурному маяку.

Рада директорів МВФ у червні завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України — Україна отримала близько $890 млн, які спрямують на бюджетну підтримку.

Другий перегляд програми очікується у жовтні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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