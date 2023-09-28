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28 вересня 2023, 14:30 Читать на русском

Як продати 2-гривневу монету за 690 грн

Попри війну та падіння платоспроможності більшості населення, люди продовжують інвестувати у монети, випущені НБУ. Хтось робить це з патріотичних міркувань, хтось поповнює свою колекцію, інші купують їх для подальшого заробітку. Як працює цей ринок і які проблеми завдає пересічному покупцю, розповість «Мінфін».

Попри війну та падіння платоспроможності більшості населення, люди продовжують інвестувати у монети, випущені НБУ.

Як випускають та зберігають монети

Пам'ятні монети в Україні випускає Нацбанк, точніше — його Банкнотно-монетний двір. Зазвичай, тираж монет у сріблі становить від 3 до 7 тисяч екземплярів, у недорогоцінних металах — може доходити і до 100 тисяч.

Монети у золоті та сріблі випускають, зазвичай, якості пруф (англ. proof). Це монети найвищої якості, які мають рівну дзеркальну поверхню поля і матований малюнок рельєфу, що контрастує з нею. Вони карбуються полірованими штемпелями на полірованих заготовках. Періодично випускаються й монети якості анциркулейтед (англ. uncirculated), які у колекціонерів йдуть «нижче за класом», оскільки в їх виробництві не задіяно додаткове оздоблення та деталізація зображення, що досягається при виробництві монет пруф.

Колекційні монети у сріблі та золоті завжди продаються Нацбанком у холдері (картонні конверти з віконцями із прозорого пластику або целофану), що дозволяє поводитися з монетами максимально дбайливо і при цьому не торкатися їхньої поверхні. Витягувати ці монети з холдера не можна, оскільки це призводить до появи оксидів і значно знижує колекційну вартість монети. Крім того, кожна така монета має номерний сертифікат, що є важливим для покупців-колекціонерів.

Монети з недорогоцінних металів можуть продаватись поштучно в холдерах, а іноді й просто в ролах, якщо вони запускаються в обіг так само, як і всі інші звичайні монети. Наприклад, монети номіналом у 10 гривень, присвячені воїнам різних підрозділів ЗСУ та продаються тим самим Нацбанком через інтернет-магазин у ролах.

Чи можна купити ці монети

Після випуску пам'ятних монет Нацбанком для колекціонерів або просто бажаючих придбати ці монети починається «найцікавіше» — це спроба їх купити на сайті інтернет-магазину Нацбанку або через банки-дистриб'ютори. Іншого варіанту це зробити дешевше у покупців просто немає.

Нацбанк розсилає своїм підписникам інтернет-магазину повідомлення про продаж монет через свій сайт, починаючи з 10 години певного числа. Але, на жаль, заходячи на сайт цього дня і навіть хвилина в хвилину, шанси на покупку бажаного екземпляра для колекції майже мізерні. Навіть якщо під монетою засвітиться заповітний «зелений кошик», після натискання клавіші «покласти у кошик» здебільшого вискочить відповідь, що цього товару вже немає в достатній кількості. Винятком, на жаль, не стали останні торги на сайті НБУ 27 вересня.

Причому це стосується не лише монет із срібла, а й із недорогоцінних металів. Фактично, через брак асортименту НБУ у звичайні дні торгує лише золотими монетами, які, по-перше, надзвичайно дорогі для пересічного громадянина, по-друге, за вищими цінами, порівнюючи з вартістю на нумізматичному ринку.

Срібних же монет, медалей і доступніших для громадян пам'ятних монет із недорогоцінних сплавів на сайті Нацбанку майже не купити.

Ось як виглядала пропозиція на момент написання статті. Є лише 6 золотих монет за цінами від 40 до 81 тисяч гривень, кількість потенційних покупців яких прагне до нуля:

А ось, що є на сайті зі срібних монет:

І зі сувенірної продукції (зазвичай, популярні серед населення медалі, присвячені зараз містам-героям):

Так виглядає сайт інтернет-магазину НБУ за монетами із недорогоцінних металів:

Маємо очевидне недоопрацювання Нацбанку як щодо обсягів випуску пам'ятних монет, так і щодо їх реалізації громадянам. Автор сам багаторазово намагався купити монети на сайті інтернет-магазину Нацбанку і виходило це, у кращому разі, в 1−2% випадків.

Читайте також: Як купити колекційні монети в Україні: що пропонують НБУ, банки та перекупники

Скільки заробляють професійні гравці

Альтернативний варіант купівлі монет — відразу купувати їх у перекупників, але з величезною націнкою. У випадку браку пропозиції на сайті НБУ, цих монет вдосталь на всіх аукціонних майданчиках для колекціонерів. Щоправда, вже за зовсім іншими цінами. Є пропозиція пам'ятних монет і у всіх відомих місцях збору колекціонерів у Києві та інших великих містах України.

Перепродаж монет, куплених безпосередньо на сайті НБУ, приносить непогані заробітки.

Наприклад, не найпопулярніша монета 10 гривень «Родина Галаганів» при продажу навесні цього року в магазині НБУ в межах 1 300−1 380 гривень продається за ціною від 1 600 до 1 800 гривень — тобто з націнкою у 15−30% до первісної ціні:

На 5-гривневій срібній монеті «Георгій Береговий» навіть з урахуванням підвищеної Нацбанком навесні цього року ціни, можна заробити в межах від 10% до 30% до первісної вартості. Монета продавалася за 1 081 гривню, вартість на аукціонних майданчиках зараз доходить до 1 400 гривень.

Це не означає, що за цією монетою стоїть черга, тому що з тиражем точно перегнули, і всі, хто хотів, придбали її ще 10 років тому. Проте, і тут формальну націнку вартості продавці утримують.

Щоправда, іноді можна зіткнутися з тим, що перекупники продають монету дешевше, ніж можна було придбати у Нацбанку. Наприклад, монета 10 гривень «Самійло Величко» 4 вересня продавалася НБУ за ціною 2 387 гривень (+ футляр 122 гривні — разом, 2 509 гривень). Продається на колекційних майданчиках вона за ціною від 2 100 до 3 000 гривень:

І це не помилка продавців і не їхня благодійність. Причина періодичних нижчих цін на аукціонних майданчиках, порівнюючи з цінами НБУ, лише в тому, що ці монети купувалися цими людьми набагато раніше, ніж на останньому продажу Нацбанку після переоцінки.

Ці колекціонери купили їх за низькими цінами, а тепер продають за цінами, орієнтуючись останні цінники Нацбанку. У результаті, перекупники все одно отримують свої, щонайменше, 20−30% націнки до первісної вартості монети.

З огляду на низьку платоспроможність потенційних покупців, професіонали наразі набагато більше заробляють на пам'ятних монетах із нейзильберу. У цьому випадку, навіть з їх великою націнкою (в межах до 100−150% за популярними позиціями), їх можуть дозволити собі більше колекціонерів. У результаті, за рахунок швидкої реалізації та обороту продавці отримають до 100%, а то й до 200% чистого прибутку.

Наприклад, набір «Державні символи України» 2022 року, вартістю від НБУ близько 480 гривень, продається за ціною від 600 гривень до 950 гривень — тобто з націнкою від 25% до майже подвійної:

За багатьма недорогими, але популярними позиціями монет із нейзильберу за вартістю від Нацбанку в межах до 40−60 гривень (щоправда, на рік їх випуску), вартість на аукціонних майданчиках може досягати і 10-кратного перевищення.
Наприклад, монета 2 гривні «Симон Петлюра» зараз коштує від 310 до 690 гривень, що більше за початкову ціну в 5−11 разів.

Подібна ситуація і з популярними медалями НБУ. Наприклад, набір усіх «Міст-героїв України» (8 штук) обійшовся б за цінами від Нацбанку в межах до 600 гривень, а продається у понад двічі дорожче.

Читайте також: Золотий «Тарас» та срібна «Леся»: в які монети інвестувати для заробітку

П'ять висновків для інвесторів

  1. Інвестувати кошти у пам'ятні монети України у сріблі та недорогоцінних металах вигідно навіть у тому випадку, якщо у вас немає особливих знань у вітчизняній нумізматиці. Але бажано мати навички у визначенні найпривабливіших позицій, що приходить із досвідом подібних інвестицій.
  2. Нацбанк поки що не зміг повністю вирішити як проблему задоволення попиту на популярну українську нумізматичну продукцію, так і забезпечити ефективну роботу свого інтернет-магазину. І це видно особливо зараз, коли населення, незважаючи на скорочення особистих доходів та війну, готове підтримувати свою національну нумізматичну галузь.
  3. Є необхідність поєднання «розумного рівня» тиражів монет, щоб підтримувати інтерес до цієї продукції та не обвалювати ринок української нумізматики, але, водночас, і налагодити необхідний сервіс щодо отримання колекціонерами необхідної їм продукції, а не годувати перекупників.
  4. Інститут банків-первинних дилерів нумізматичної продукції зараз не спрацьовує, оскільки попит на монети вони закрити не можуть, і самі часто мають мінімальний обсяг пропозиції навіть для своїх постійних клієнтів. Вихід — наприклад, продаж колекціонерам щорічного абонементу на монети, щоб гарантувати можливість придбати бажані монети. НБУ в цьому випадку мав би реальне подання щодо планування тиражів монет та гарантованих обсягів їх реалізації. Тим паче, що, зрештою, це дає додатковий дохід державі, що важливо в умовах дефіциту бюджету.
  5. Не спрацьовує поки що ефективно і механізм аукціонів за деякими популярними монетами. Наявність інтернет-магазину НБУ дозволяє запустити їх дистанційно, але, наприклад, із обов'язковим внесенням депозиту на окремий рахунок учасника аукціону для гарантованої оплати куплених лотів. Це забезпечило б максимальну ефективність таких продажів та підвищило б віддачу від нумізматичного блоку Нацбанку. Крім того, за деякими найпотрібнішими позиціями можна зробити і систему обов'язкових донатів на користь ЗСУ. Впевнений, що колекціонери з розумінням та підтримкою поставилися б до цього починання.
Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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Коментарі - 2

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0
parseval
parseval
28 вересня 2023, 15:28
#
При ціні 98грн монета Військова розвідка зараз продаеться від 600 до 1000 грн, тобто тут іде мова вже про 700−1000%
Схоже що НБУ ця ситуація або вигідна або не цікава взалагі.
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0
mantis05
mantis05
28 вересня 2023, 15:58
#
Как бывалый на этом поприще: заказать монету онлайн или по телефону- нельзя. На контрактовой площади, где можно прийти и в порядке очереди купить- то паспорт не сканится, то очередь не заканчивается, то монет нету. Первую свою монету, смог купить в 2003, позвонив барышне, которой % отстёгиваю. Что поменялось спустя 20 лет? Ничего. Ценность монеты в том, что её просто так не купить, и всё. Пока из схемы не уберут фактор человека- останется навсегда узким рынок, который дальше виолити- никуда не пойдёт
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