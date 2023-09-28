38% податок для банків не вплине на дохідність депозитів: що говорить НБУ

Оподаткування прибутку українських банків за ставкою 38% терміном на два роки, як нещодавно запропонував Нацбанк, ще не оформлене в остаточний законопроєкт, дискусії щодо нововведення тривають. Про це йдеться в офіційній відповіді Національного банку для «Мінфіну».

Скільки вдасться зібрати податків

«На думку Національного банку, базою для нарахування додаткового податку має бути прибуток банку, і цей податок має бути тимчасовим — терміном на два роки. Ця пропозиція була обговорена з представниками профільного комітету парламенту та банківською спільнотою, і, загалом, отримала підтримку, оскільки є легшою для реалізації в стислий термін, і дозволяє уникнути необхідності визначення та моніторингу нової бази оподаткування. Наразі дискусії сторін щодо остаточних термінів запровадження, розміру самої ставки та інших технічних моментів тривають», — йдеться у ній.

Наразі банки продовжують сплачувати податок на прибуток на загальних підставах із рештою вітчизняних підприємств за ставкою 18%. Він сплачується поквартально, і вже був внесений за І-ІІ кв. 2023 року, а у жовтні буде сплачено і за III кв. за старою ставкою.

Тому пропозиція НБУ щодо підвищення податку для банків із 18% до 38% насправді може бути реалізована або лише до IV кв. 2023 року, або вже у 2024-му.

Голова Нацбанку Андрій Пишний прогнозував у 2023—2024 податкові збори з банків за ставки 38% на рівні 20 млрд грн, хоча пізніше з'явилися застереження.

«Але наразі всі прогнози щодо річних доходів банків та обсягу сплачених податків попередні. Остаточні цифри залежатимуть від термінів та механізмів податку. Водночас, варто зазначити, що доходи банківської системи цього року значно вищі за результати 2022 року, тому й обсяги сплачених податків, за попередніми оцінками, будуть вищими», — уточнив НБУ в коментарі для «Мінфіну».

Цього тижня регулятор офіційно відзвітував, що за січень-серпень 2023 року банківська система отримала сукупний прибуток на рівні 95,07 млрд грн, про що писав «Мінфін».

Як відреагують банки

Після заяви НБУ про 38% банківського податку майже відразу виникла версія про те, що за підсумками 2023 року деякі фінустанови можуть зменшити показники за прибутковістю — за рахунок переоцінки якості кредитних портфелів та доформування резервів.

Коментуючи нам цю версію, регулятор зазначив, що розраховує на свідомість банківського сектора. Але водночас натякнув, що готовий реагувати на зловживання, якщо вони фіксуватимуться.

«Національний банк очікує на відповідальну поведінку, свідомість та сумлінність банківської спільноти. Усі гравці ринку розуміють ситуацію, в якій знаходиться країна, поточні виклики та потреби. Ми попередньо обговорювали наші пропозиції з банківською спільнотою та отримали запевнення у розумінні ситуації. У будь-якому разі, ми постійно відстежуємо ситуацію в кожному банку і за необхідності реагуватимемо всіма інструментами, які є у нас», — наголошується у відповіді Національного банку.

Нагадаємо, що спочатку законодавці пропонували обкладати податком за додатковою ставкою у 5% не весь банківський дохід, а лише чистий відсотковий дохід (відсотковий дохід мінус відсоткові витрати). У НБУ ж допустили використання схеми з переведенням частини відсоткового доходу до комісійної та такої податкової оптимізації, через що запропонували підвищену податкову ставку щодо сукупного доходу банків.

У відповідь на підвищення податків не очікується також подорожчання кредитів та здешевлення депозитів, про яке висловлювалися деякі експерти. У Нацбанку від фінансистів чекають на дотримання правил договорів, що обіцяють контролювати це питання. При цьому на дохідність депозитів впливатиме не так оподаткування, як зниження облікової ставки регулятора, яка за нетривалий час була зменшена з 25% до 20% річних.

«Щодо тарифної політики банків, то, зауважимо, що банки діють в умовах жорсткої конкуренції за клієнтів, і від цього найбільше залежать умови їхніх кредитних продуктів. Національний банк відстежує ринкову поведінку банків, дотримання ними правил кредитування та умови укладених договорів. У разі порушення цих правил та нормативно-правових актів до банків можуть бути застосовані заходи впливу. Водночас, поступове зниження депозитних ставок — очікуваний тренд, враховуючи етап зниження облікової ставки, що почався, і уповільнення інфляції в країні», — пояснили в НБУ.

Слідом за пропозицією Нацбанку щодо 38%-го податку виникали також побоювання про зниження фінансової стійкості банківської системи. Адже зростаюча прибутковість банківського сектора мала реінвестуватися в її капітал, а будь-яке скорочення фінансових надходжень могло негативно на ньому позначитися. Однак, регулятор спростував і ці припущення.

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«Національний банк не очікує суттєвого впливу від запровадження нового податку на прибутковість банків. Висока чиста відсоткова маржа та спред у банках створили хороші стартові позиції для періоду зниження відсоткових ставок. Незважаючи на очікуване зниження відсоткової маржі у найближчому майбутньому, за нашими оцінками, банки зможуть зберегти дохідність на достатньому рівні, в тому числі за рахунок повернення до великих обсягів своїх основних операцій з прийнятною дохідністю, і продовжуватимуть нарощувати капітал та посилювати свою стійкість», — йдеться у відповіді НБУ для «Мінфіну».