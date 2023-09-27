Індекс долара до основних світових валют піднявся до максимуму за 10 місяців

Обвал на ринку американських державних облігацій та побоювання з приводу можливого призупинення роботи урядових структур США підвищили попит на долар , пише Bloomberg.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Індекс долара

У вівторок індекс долара (DXY), який показує вартість долара до кошика валют країн — основних торгових партнерів США, зріс на 0,2% — до 106,2 пунктів, тобто максимум за десять місяців.

За місяць японська єна та швейцарський франк впали до долара більш ніж на 2%. Золото, яке традиційно виступало активом-притулком для інвесторів у періоди економічних криз та високого рівня невизначеності на ринках, також подешевшало.

Часткове припинення роботи урядових структур США є можливим, якщо конгрес до кінця вересня не домовиться про фінансування роботи.

Федеральному уряду доведеться призупинити роботу, якщо не буде ухвалено бюджет на наступний фінансовий рік, який у США починається 1 жовтня. У разі шатдауну до 800 тис. держслужбовців по всій країні не працюватимуть, що скоротить витрати влади.

Нагадаємо

Прибутковість десятирічних казначейських облігацій США на торгах у вівторок, 26 вересня, зросла до 4,566%, максимуму за 16 років. Велика кількість аукціонів казначейських облігацій США цього тижня та побоювання закриття уряду США ще більше посилили негативні настрої на ринку. Інвестори, які вклали в американські казначейські облігації, зазнають збитків третій рік поспіль, у тому числі через проблеми з ліквідністю, дедалі жорсткішу грошово-кредитну політику ФРС і збільшення емісії урядом США, пише видання.