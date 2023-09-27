Індекс долара до основних світових валют піднявся до максимуму за 10 місяців

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

27 вересня 2023, 12:53 Читать на русском

Індекс долара до основних світових валют піднявся до максимуму за 10 місяців

Обвал на ринку американських державних облігацій та побоювання з приводу можливого призупинення роботи урядових структур США підвищили попит на долар, пише Bloomberg.

Обвал на ринку американських державних облігацій та побоювання з приводу можливого призупинення роботи урядових структур США підвищили попит на долар, пише Bloomberg.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниІндекс долараУ вівторок індекс долара (DXY), який показує вартість долара до кошика валют країн — основних торгових партнерів США, зріс на 0,2% — до 106,2 пунктів, тобто максимум за десять місяців.
Фото: depositphotos.com

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Індекс долара

У вівторок індекс долара (DXY), який показує вартість долара до кошика валют країн — основних торгових партнерів США, зріс на 0,2% — до 106,2 пунктів, тобто максимум за десять місяців.

За місяць японська єна та швейцарський франк впали до долара більш ніж на 2%. Золото, яке традиційно виступало активом-притулком для інвесторів у періоди економічних криз та високого рівня невизначеності на ринках, також подешевшало.

Часткове припинення роботи урядових структур США є можливим, якщо конгрес до кінця вересня не домовиться про фінансування роботи.

Федеральному уряду доведеться призупинити роботу, якщо не буде ухвалено бюджет на наступний фінансовий рік, який у США починається 1 жовтня. У разі шатдауну до 800 тис. держслужбовців по всій країні не працюватимуть, що скоротить витрати влади.

Нагадаємо

Прибутковість десятирічних казначейських облігацій США на торгах у вівторок, 26 вересня, зросла до 4,566%, максимуму за 16 років.

Велика кількість аукціонів казначейських облігацій США цього тижня та побоювання закриття уряду США ще більше посилили негативні настрої на ринку.

Інвестори, які вклали в американські казначейські облігації, зазнають збитків третій рік поспіль, у тому числі через проблеми з ліквідністю, дедалі жорсткішу грошово-кредитну політику ФРС і збільшення емісії урядом США, пише видання.

Стратег Nomura Ендрю Тайсхерст очікує, що зміцнення долара США щодо інших валют може продовжитися, що буде зумовлено розбіжностями в темпах зростання економіки, вищими відсотковими ставками та можливою подальшою «втечею від ризику».

Приєднуйтесь до конференції «Бики проти Ведмедів: битва двох інвестиційних стратегій» 30 вересня в Києві!

Отримайте унікальну можливість вивчити інвестиційні стратегії «Ведмедів», що заробляють на спаді ринку та «Биків», що орієнтуються на ріст ринку. Дізнайтесь про надійні інструменти пасивного доходу та поспілкуйтесь з провідними експертами у цій галузі.

Зареєструйтесь

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
jakiro
jakiro
27 вересня 2023, 15:23
#
Гривня ше стабільніша ніж долар!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами