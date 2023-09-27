Сезон зниження облікової ставки НБУ у розпалі: хто з великих банків збільшує дохідність вкладів

Після зниження облікової ставки НБУ великі банки поки що не поспішають знижувати відсотки за депозитами, але й підвищень не так багато. Що говорять банкіри про майбутнє гривневих та валютних депозитів, та скільки платять зараз за вкладами приватних клієнтів фінустанови з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Що з приводу зниження ставок каже НБУ

Регулятор пояснює, що розпочав сезон зниження ключової ставки через позитивні тенденції в економіці. Додатковим стимулом до перегляду ключової ставки для регулятора є бажання пожвавити кредитування. Висока облікова ставка у період війни — далеко не єдина причина захмарної вартості позик. Але її теж не варто скидати з рахунку.

Зрозуміло, що зниження ключової ставки спровокує зменшення дохідності депозитів. Але в НБУ кажуть, що, попри поступове зниження ставок за строковими вкладами, вони все одно перевищують як поточний, так і очікуваний рівень інфляції. У Нацбанку нагадують, що річна інфляція в серпні знизилась до 8,6%. Очікується, що вона залишатиметься помірною і матиме тенденцію до сповільнення і наступними роками.

Середня ставка за строковими гривневими депозитами наразі становить близько 14−15% річних. «Чистий» дохід після оподаткування — близько 11−12% річних.

Як банки боротимуться за клієнтів

Минулого разу «Мінфін» навів частину коментарів представників фінустанов з малими та великими депозитними портфелями. Більшість з них підтвердили, що їхні фінустанови знижуватимуть ставки за депозитами, але запевнили, що робитимуть це зважено та поступово.

Більшість опитаних тоді «Мінфіном» банкірів збираються конкурувати за клієнта традиційно — рівнем дохідності вкладів, проводитимуть акції та пропонуватимуть покращені умови для клієнтів. Лише декілька вказали на покращення, власне, банківських сервісів, що позначиться на комфорті користування рахунком для клієнтів.

Сергій Анніков, керівник із питань заощаджень та транзакційних послуг

Райффайзен Банку, каже, що банк приділяє основну увагу покращенню клієнтського досвіду. За словами Мар’яна Хомина, начальника департаменту маркетингу UKRSIBBANK BNP Paribas Group, для зручності клієнтів банк розвиває сервіс дистанційного відкриття депозитів та планує й надалі підтримувати постійну комунікацію з клієнтами.

Заступник голови правління банку «Південний» Максим Цимбал розповідає, що приріст депозитного портфелю банку з початку року склав понад 65%, при цьому близько 90% приросту було забезпечено за рахунок клієнтів сегменту «преміум».

«Банк планує і в подальшому фокусуватися на цьому сегменті для залучення нових вкладників, пропонуючи одні з найкращих на ринку умови розміщення депозитів від 2 млн грн», — додає банкір.

Креді Агріколь, за словами директора з маркетингу та продуктів банку Дмитра Коваленка, і далі «пропонуватиме клієнтам привабливі умови розміщення строкових вкладів у поєднанні з надійністю Креді Агріколь».

Усі з опитаних банкірів говорять про подальше зниження ставок. Зокрема, з 5 жовтня, за словами Максима Цимбала, банк «Південний» знижує ставки за гривневими депозитами на 1 в.п. на терміни 1, 3, 6 місяців, та на 0,5 в.п. — на 13 місяців.

В Укрсиббанку ставки поки що тримають без змін. «Наразі не плануємо суттєво зменшувати ставки. Будемо аналізувати пропозиції на ринку та подальші дії конкурентів», — каже Мар'ян Хомин.

Не поспішають зі зниженням і у Креді Агріколь. «Поки що не розглядаємо кроки щодо зміни відсоткових ставок за гривневими вкладами. Водночас, восени плануємо збільшити кількість доступних продуктів для оформлення в мобільному застосунку CA+ і запропонуємо клієнтам привабливі умови», — обіцяє Дмитро Коваленко.

Щодо рівня ставок на кінець року — банкіри дають різні прогнози. «За відсутності істотних змін поточного операційного дизайну, що наразі активно стимулює підтримку вартості строкових депозитів, до кінця року зниження депозитних ставок очікуються в межах 1−2%. За умов суттєвіших змін поточного операційного дизайну, ставки за депозитами до кінця року можуть знизитися в межах 3% від поточного рівня» — говорить, зокрема, Максим Цимбал.

Приблизно про такий рівень зниження каже й Дмитро Коваленко. «До кінця року очікуємо, що ринок почне знижувати свої пропозиції за відсотковими ставками на 1−2%, особливо банки, які наразі пропонують дохідність за депозитами 15−18% річних», — додає він.

Що банки кажуть про валютні депозити

Абсолютна більшість опитаних редакцією банків кажуть, що до кінця року на істотне підвищення дохідності вкладів у ВКВ розраховувати не варто.

«Сьогодні ставки за валютними вкладами становлять менше 1% річних. Передумов для їх перегляду наразі немає, передбачаємо, що до кінця року вони залишатимуться на цьому ж рівні», — пояснили «Мінфіну» в Укргазбанку.

Банкіри кажуть, що стримуючим фактором для підвищення ставок за валютними депозитами є необхідність формування під них великих резервів.

«Важливо розуміти, що попит на валютні ресурси з боку звичайних позичальників всередині країни досить обмежений. Непрямого впливу на можливе збільшення ставок за вкладами у ВКВ додає фактичне встановлення облікової ставки ФРС на максимальних за останні 2 роки рівнях. Зокрема, завдяки цьому вкладники ще масово не стикаються з від'ємними відсотковими ставками за ВКВ, коли клієнт сплачує банку за зберігання своїх коштів. Але все ж таки дії НБУ стосовно норм резервування у ВКВ є переконливішими у політиці ціноутворення», — пояснює член правління Агропросперіс Банку Сергій Козлов.

Також банкіри говорять, що не зацікавлені у залученні валютних депозитів через обмеженність інструментів для інвестування залучених коштів.

«Відтак, розраховувати на зростання ставок у цьому сегменті не варто. Зараз максимальні рівні дохідності на ринку за вкладами у доларах США становлять близько 2−3% річних. Стеля обумовлюється дохідністю валютних ОВДП, що не перевищує 4−5% річних», — пояснює директор департаменту розвитку роздрібних продуктів Юнекс Банку Сергій Савка.

Член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко додає, що «за відсутності в Україні валютного кредитування наявного портфеля валютних ресурсів цілком достатньо».

«Протягом останнього року найбільшу цікавість до валютних вкладів виявляють клієнти, які бажають придбати іноземну валюту у рамках визначених НБУ лімітів. Для цих клієнтів банк надає зручний сервіс із придбання валюти за курсом, вигіднішим за звичайну покупку готівкової валюти, як у відділеннях, так і у дистанційних каналах обслуговування», — говорить Дмитро Мусієнко.

Член правління Укрексімбанку Михайло Медко каже, що банк має як потребу у валютних ресурсах, так і можливість їх розміщувати в активні операції, які, зі свого боку, потребують клієнти-експортери банку. Рівень ставок у ВКВ дозволяє йому це робити.

«Крім класичних строкових вкладів у валюті, банк пропонує своїм клієнтам одні з найвигідніших на ринку умови придбання валюти для розміщення на конвертаційному депозиті, який можна зручно розмістити через мобільний застосунок. Найближчими місяцями ми не плануємо змінювати нашу політику щодо вкладів у ВКВ», — додає він.

Вигідніші умови розміщення валюти вкладникам варто шукати серед банків, які мають потребу у валютному ресурсі, — такі фінустанови навіть розглядають можливість підвищення дохідності вкладів у ВКВ.

«Ми розглядаємо можливість навіть дещо підвищити ставки за частиною валютних депозитів для клієнтів із великими новими чеками. Плюс досить непогано йде оформлення депозиту з конвертацією валюти», — каже директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш.

Як банки змінювали ставки

Найбільше зниження цього разу провів Украгазбанк, який зменшив відсотки за гривневими вкладами на 3 місяці відразу на 9,5 в.п. — до 7% річних. Натомість, банк підвищив ставки за вкладами на 6 місяців — на 0,25 в.п. Наразі найбільше банк платить саме за вкладами на 6 місяців — 16,25% річних.

Сенс банк зменшив відсотки за вкладами на 6 місяців на 2 в.п., ставки за іншими вкладами в гривні залишилися без змін. Найвищу дохідність банк пропонує за річними вкладами — 14,5% річних, найменшу — на 3 місяці - 13% річних.

МТБ Банк зменшив відсотки за всіма гривневими депозитами. На 3-місячні вклади — на 1,2 в.п., на інші строкові вклади — на 1 в.п. Найбільше банк платить зараз за вкладами на 3 та 6 місяців — 15,3% річних, найменше — на 12 місяців — 14,5% річних.

ОТП Банк підвищив ставки на гривневі вклади терміном на 3 місяці на 1,5 в.п. і платить за ними зараз 13,5% річних — найбільше, ніж за депозитами у нацвалюті на інші терміни. Найнижчими у банку залишаються ставки на 9 та 12 місяців — 6,5% річних.

Укрсиббанк підвищив дохідність вкладів у гривні на 6 місяців на 1 в.п., наразі це найвища дохідність з-поміж двох гривневих пропозицій банку — він платить за цими вкладами 11,5% річних.

Цього разу єдиними банком, хто не змінював депозитні ставки в гривні, але знижував дохідність вкладів в доларі та євро, став Ідея Банк. В обох випадках банк знизив дохідність вкладів на 3 місяці: в доларі на 0,4 в.п., в євро — на 0,3 в.п. Дохідність цих строкових вкладів після змін становить 0,1% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.09.2023−25.09.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.09.2023−25.09.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.09.2023−25.09.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.