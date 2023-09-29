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29 вересня 2023, 10:00 Читать на русском

Яким буде курс долара та євро у жовтні (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке:

  • Яким буде курс долара та євро у жовтні.
  • Прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 28 вересня по 4 жовтня.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Perez de Cuellar
Perez de Cuellar
29 вересня 2023, 10:30
#
НБУ чітко написав, що не привязує курсові зміни і рішення по ним до засідань Ради Правління НБУ, а запровадити гнучкий напів обмежений курс може будь-якого робочого дня!
Аналітичні розрахунки і припущення з таким широким коридором Прогнозу курсу нівелюють увесь зміст!
І зветься тоді гучний заголовок «пальцем в небо», або і «рибку з’їсти і на пеньок сісти»:)
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0
SkeptikUA
SkeptikUA
29 вересня 2023, 11:31
#
Це ж було вже =)
Пану Олексію вже 100500 разів писали що з таким коридором користі від його прогнозів небагато, на що була одна і та ж відповідь — вам ніхто не ризикне дати точніший прогноз =)
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