Яким буде курс долара та євро у жовтні (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке:

Яким буде курс долара та євро у жовтні.

Прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 28 вересня по 4 жовтня.

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