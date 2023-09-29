У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке:
Яким буде курс долара та євро у жовтні (відео)
- Яким буде курс долара та євро у жовтні.
- Прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 28 вересня по 4 жовтня.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Аналітичні розрахунки і припущення з таким широким коридором Прогнозу курсу нівелюють увесь зміст!
І зветься тоді гучний заголовок «пальцем в небо», або і «рибку з’їсти і на пеньок сісти»:)
Пану Олексію вже 100500 разів писали що з таким коридором користі від його прогнозів небагато, на що була одна і та ж відповідь — вам ніхто не ризикне дати точніший прогноз =)