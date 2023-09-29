Що буде з цінами на українських АЗС, якщо нафта сягне $100 за барель

Ціна на нафту еталонної марки Brent вдруге за вересень перевищила $95 за барель, оновивши рекорд останніх 10 місяців. На цьому фоні низка міжнародних експертів говорять, що її вартість невдовзі візьме планку і в $100. Чому «чорне золото» так стрімко дорожчає, та як це позначиться на цінниках наших заправок, розбирався «Мінфін».

Глобальне зростання

Ціна у $100 за барель нафти Brent стає одним із найпопулярніших прогнозів на Волл-Стрит.

«Ми підвищили наш прогноз Brent на 12 наступні місяців із $93 доларів за барель до $100, оскільки очікуємо стрімкішого скорочення запасів», — повідомив минулого тижня керівник відділу досліджень нафти Goldman Sachs Даан Страйвен.

Про нову мету у $100 йдеться у прогнозі RBC Capital Markets. «Ціна в $100 перетворилася з абсолютно неймовірної ще декілька місяців тому до можливого діапазону сьогодні», — написали аналітики компанії у записці для інвесторів.

Про ймовірність досягнення цієї планки говорять й представники індустрії, зокрема, головний виконавчий директор Chevron Майк Вірт.

Найвищу ціну до свого прогнозу заклали аналітики JPMorgan, припускаючи, що нафта може коштувати й $150.

Які ж причини змушують зростати ціну «чорного золота»? Насамперед, це скорочення видобутку, яке цього року відбулося у декілька етапів. Найсуттєвіше з них — колегіальне рішення про зниження видобутку країнами ОПЕК+ у квітні цього року на 1,16 млн барелів на добу.

Відповідно до цих домовленостей, Саудівська Аравія знижує видобуток на 500 тис. барелів на добу, Ірак — на 211 тис., ОАЕ — 144 тис. Частка інших країн є менш значною.

Крім цього, ще до згадуваних домовленостей, росія знизила свій видобуток нафти на 500 тис. барелів на день.

Наступне велике зниження відбулось у липні, коли Саудівська Аравія самостійно вирішила видобувати ще на 1 млн барелів меньше. Спершу це обмеження вводилось на 3 місяці, але, зрештою, королівство подовжило його до кінця року. І, нарешті, росія знову вирішила знизити видобуток у вересні на 300 тис. барелів.

Паралельно з падінням видобутку зростає глобальне споживання. Згідно з прогнозами Міжнародної енергетичної агенції, попит цього року становитиме в середньому 102,2 млн барелів на добу, а це на 2,2 млн більше, ніж минулого року. Ще вище зростання попиту прогнозує ОПЕК — на 2,44 млн.

Ключова причина — зростання світової економіки (орієнтовно на 3%, за результатами цього року), подальше відновлення після пандемії авіаперельотів, збільшення продажів автомобілів (за різними оцінками, від 4 до 6%). Особливу роль у споживанні нафти відіграватиме Китай. За попередніми оцінками, саме на нього припадає до 70% зростання, передусім, через завершення ковідних обмежень та кращі, ніж очікувалось, економічні показники.

Зростання споживання нафти продовжиться і у 2024 році — за оцінками ОПЕК, ще на 2,25 млн барелів на добу.

Скорочення видобутку разом зі зростанням споживання скорочує запаси. Так, у стратегічних сховищах США наразі накопичено 351 млн барелів нафти. На початок року було на 21 млн більше, а напередодні російського вторгнення в Україну — майже на 230 млн. Таким чином, стримуючи ціни, США вже розпродали суттєву частину своїх резервів. Це ослабило їх здатність впливати на ринок, а також підвищило ризик дефіциту пального.

Чи вдасться стримати ціни

Попри фактори, які призводять до подорожчання нафти, низка експертів заспокоюють: мовляв, якщо ціни і перейдуть межу в $100, то протримається вона на цих максимумах недовго. Саме такої позиції дотримуються, зокрема, експерти Citi.

За їхніми розрахунками, у четвертому кварталі цього року ціна на нафту в середньому становитиме $84 долари, а наступного — лише $70 доларів.

Вищу ціну на сировину прогнозує Міненерго США, але і тут про $100 у довгостроковій перспективі не йдеться. За оцінками відомства, середня ціна нафти у четвертому кварталі становитиме $93, а наступного року — близько $88.

Оптимістичний настрій тримається на зростанні видобутку у низці країн. Насамперед, йдеться про США, які перетворились на беззаперечного лідера у цій сфері. У серпні у Штатах в середньому видобувалось 12,9 млн барелів на добу, що близько до історичного рекорду.

Якщо ж порівнювати видобуток нафти у США з лютим 2022 року, напередодні російського вторгнення, то він зріс на 1,6 млн барелів.

За прогнозом Rystad Energy, вже цього року видобуток у США оновить рекорд, сягнувши 13,1 млн барелів на добу.

Щоправда, з видобутком у США є проблема. Кількість нафти зростає завдяки ефективнішому використанню вже існуючих свердловин, а ось буріння нових сповільнюється — компанії надають перевагу виплаті дивідендів, а не інвестиціям у розвиток.

Ще одна країна, яка стабільно нарощує видобуток нафти, — Бразилія. За підсумками минулого року, вона викачувала щоденно трохи більше 3 млн барелів на добу. Це на 100 тис. більше, ніж за рік до того, і відразу на 1 млн, порівнюючи з показниками десятирічної давності. За прогнозами, до кінця року Бразилія видобуватиме вже 3,3 млн барелів, а у 2024 році ще на 4−5% більше.

Бразилія сповна використовує високі ціни на нафту та те, що вона не входить до ОПЕК+, а отже, не підписується під жодні обмеження. Очікується, що вже найближчим майбутнім країна стане п'ятою у світі за видобутком нафти, наростивши ці показники до 4,5 млн барелів на добу. Наразі ж країна посідає 7−8 місце, видобуваючи майже стільки ж, скільки й ОАЕ, та впевнено випереджає Іран та Кувейт.

Допомагає стримати світові ціни й Канада. За обсягом видобутку вона посідає четверте місце, випереджаючи Ірак. Минулого року видобуток нафти у країні сягнув рекордних 4,9 млн барелів. Очікується, що цьогоріч їй вдасться взяти планку 5 млн, а, загалом, у 2023−2024 рр. видобуток зросте на 8%.

Загалом, за оцінками американського Управління енергетичної інформації, видобуток нафти в країнах за межами ОПЕК+ цього року зросте на 2 млн барелів, а наступного — ще на 1,3 млн.

Другий фактор, який не дає ціні сягнути позначки у $100, — високі ставки ФРС. Американський регулятор у вересні натякнув, що на фоні все ще високої інфляції довший час не починатиме монетарне пом'якшення. Це залишається стримуючим фактором як для американської, так і глобальної економіки.

Крім цього, чим вищими будуть ціни на енергоресурси, тим суттєвіше вони впливатимуть на інфляцію, посилюючи жорстку монетарну позицію центробанків.

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Вплив на світову економіку

Зростання вартості сировини здорожчує пальне у всьому світі. Так, у США бензин із початку року додав у ціні 25%. Але наскільки серйозно виглядає ситуація?

Близько трьох років, у період 2011−2013 рр., ціни на нафту стабільно трималися вище $110, почасти перевищуючи $120.

Зважаючи на роки інфляції, $110 у 2011 році за купівельною спроможністю можна прирівняти до $150 у нинішній час. Тобто тодішній рівень цін був би співмірний з вартістю нафти у $150−165 за барель зараз. І така вартість «чорного золота» трималась не декілька місяців, а роками.

Крім цього, нові технології сприяють зниженню споживання пального автомобілями. Якщо у 2000 році нові автомобілі та мікроавтобуси в середньому у світі використовували понад 9 літрів бензину на 100 км шляху, то зараз — близько 7 літрів. Ще відчутніший прогрес у США: у 2004 році автівки «жерли» 11,5 л/100 км, а зараз — менше 9 літрів. Інакше кажучи, вищі ціни на пальне не так суттєво б’ють по кишенях водіїв, як раніше.

Коли у Саудівської Аравії здадуть нерви

Рік тому видобуток нафти в СА перевищував 11 млн барелів на добу, а зараз через власноруч накладені обмеження становить менше 9 млн. Таким чином, королівство відстає від США вже на 45%, а видобуток в Канаді сягає 55% від його показників, що раніше видавалося б неймовірним.

Існує низка причин, через які країна обмежує видобуток нафти. Головна з них є максимально простою — «просто дуже потрібні гроші». Штучний дефіцит підвищує вартість сировини і забезпечує СА надприбутки.

Друга причина, яку часто називають експерти, — складні відносини між спадковим принцем Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом та президентом США Джо Байденом. Тому королівство використовує момент, щоб розігнати глобальну інфляцію і нанести удар по лідеру американських демократів напередодні виборів.

Попередньо ОПЕК+ вже домовився про продовження колегіального зниження видобутку нафти до кінця 2024 року. Однак, відкритим залишається питання, чи наважиться СА і далі продовжувати власні обмеження на 1 млн барелів.

У королівстві розуміють, що своїми діями дотують розвиток нафтовиків в інших країнах. І мова не лише держав за межами ОПЕК+, експорт енергоресурсів нарощує Іран — головний геополітичний противник СА.

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Крім цього, високі ціни на нафту прискорюють впровадження «зелених» технологій, підвищують продажі електрокарів та популярність економних автомобілів із ДВЗ. Таким чином, Саудівська Аравія втрачає частку ринку у довгостроковій перспективі.

Що там у росії

Скільки росія видобуває нафти — наразі невідомо, оскільки країна не публікує офіційної статистики. За оцінками ОПЕК, це близько 9,5 млн барелів на добу, тобто майже на 1 млн менше піку 2019 року.

Російський експорт нафти зараз перебуває на мінімумі з березня 2021 року, хоча все ще становить значні 7,3 млн барелів на добу.

Обмеження ціни на експорт нафти з рф у $60 за барель успішно працювали з кінця минулого року до червня. Водночас, разом із подорожчанням нафти на світових ринках російська сировина вирвалась з цього коридору.

Наразі біржова ціна нафти Urals становить близько $77 за барель. Порівнюючи з часом до повномасштабного вторгнення, російська нафта все ще недооцінена. Якщо раніше Urals коштував лише на 2,5% дешевше Brent, то зараз, навіть в умовах штучного дефіциту, розрив сягає майже 20%.

Як ціни впливають на Україну

Подорожчання нафти безпосередньо впливає на ціни на пальне в Україні. Як розповідає директор групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін, споживачі можуть тримати в голові такий орієнтовний розрахунок — кожен додатковий $1 за барель нафти перетворюється на 1 гривню за літр бензину на АЗС в Україні.

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За даними «Мінфіну», на момент написання статті середня ціна бензину А-95 становила близько 55 грн/літр. Таким чином, у разі подорожчання нафти до $100, його вартість на українських АЗС впевнено перевищить 60 грн. За цих умов українські автомобілісти можуть сподіватись на те, що країни, які не входять в ОПЕК, зуміють прискорити видобуток.