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27 вересня 2023, 12:12 Читать на русском

Binance оголосила про вихід з рф

Найбільша криптовалютна біржа у світі Binancе оголосила про вихід з росії. Криптобіржа продає весь свій російський бізнес компанії CommEX. Про це повідомляє пресслужба Binancе.

Найбільша криптовалютна біржа у світі Binancе оголосила про вихід з росії.
Фото: binance.com

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Повний процес переведення користувачів на нову платформу займе до одного року. У Binance наголосили, що всі активи існуючих російських клієнтів надійно захищені.

«Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance з дотримання вимог», — заявив директор з дотримання нормативних вимог Binancе Ной Перлман.

Зазначається, що протягом наступних кількох місяців Binance припинить роботу всіх обмінних сервісів і бізнес-напрямків у росії.

«Хоча фінансові деталі угоди не розголошуються, важливо зазначити, що з цим продажем Binance повністю виходить з росії. На відміну від аналогічних угод міжнародних компаній у рф, Binance не матиме поточного розподілу доходу від продажу, а також не зберігає можливості зворотнього викупу акцій», — зазначили у компанії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Binance переоцінює свій російський бізнес, включаючи можливість повного виходу з колись важливого ринку, який перетворився на головний біль.

Раніше Binance вирішила ще більше обмежити російський сервіс P2P-торгівлі. Криптобіржа повідомила користувачам в росії, що вони не можуть обмінювати цифрові токени на іншу валюту, крім рублів.

Обмеження стосувалося всіх облікових записів, у тому числі тих, що пройшли розширену верифікацію за адресою за межами рф.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Бедный папа
Бедный папа
27 вересня 2023, 15:18
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Гойда!
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