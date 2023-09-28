Рада міністрів Європейського Союзу з внутрішніх справ погодила рішення продовжити тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
Рада міністрів ЄС погодила продовження тимчасового захисту для біженців з України
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«З метою забезпечення визначеності для понад 4 мільйонів українських біженців, які наразі проживають в ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які тікають від агресивної війни росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року», — йдеться в повідомленні.
Після ухваленого політичного рішення країни Євросоюзу все ще мають формально ухвалити це рішення за письмовою процедурою — після перекладу тексту рішення всіма мовами країн ЄС.
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Тимчасовий захист
Механізм тимчасового захисту було активовано через тиждень після початку повномасштабного вторгення рф в Україну.
Система надає негайний і колективний захист біженцям, які наразі не мають можливості повернутись додому.
Зокрема права біженців в ЄС включають:
- проживання;
- доступ до ринку праці та житла;
- медична допомога;
- соціальна допомога;
- доступ до освіти для дітей.
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