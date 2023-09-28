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28 вересня 2023, 19:16 Читать на русском

Рада міністрів ЄС погодила продовження тимчасового захисту для біженців з України

Рада міністрів Європейського Союзу з внутрішніх справ погодила рішення продовжити тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Рада міністрів Європейського Союзу з внутрішніх справ погодила рішення продовжити тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2025 року.
Фото: pixabay.com

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«З метою забезпечення визначеності для понад 4 мільйонів українських біженців, які наразі проживають в ЄС, Рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які тікають від агресивної війни росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року», — йдеться в повідомленні.

Після ухваленого політичного рішення країни Євросоюзу все ще мають формально ухвалити це рішення за письмовою процедурою — після перекладу тексту рішення всіма мовами країн ЄС.

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Тимчасовий захист

Механізм тимчасового захисту було активовано через тиждень після початку повномасштабного вторгення рф в Україну.

Система надає негайний і колективний захист біженцям, які наразі не мають можливості повернутись додому.

Зокрема права біженців в ЄС включають:

  • проживання;
  • доступ до ринку праці та житла;
  • медична допомога;
  • соціальна допомога;
  • доступ до освіти для дітей.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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