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27 вересня 2023, 16:15 Читать на русском

В НБУ нагадали: З 1 жовтня в Україні не прийматимуть деякі купюри та монети

З 1 жовтня в Україні не прийматимуть деякі купюри та монети. Про це повідомили у Національному банку України.

З 1 жовтня в Україні не прийматимуть деякі купюри та монети.

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Що виведуть з обігу

Виведуть із обігу:

  • Дрібні монети — 1, 2, 5 і 25 копійок.
  • Паперові купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень, випущені до 2003 року або раніше.

Обмін

До 30 вересня ці купюри та монети можна віднести до найближчого відділення Нацбанку та уповноважених банків та обміняти на нові.

Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.

Нагадаємо

З 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу.

Також з 1 жовтня 2023 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Джерело: Мінфін
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