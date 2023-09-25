У 2024 році середня зарплата зросте на 20,6% за збереження чисельності працівників 6,1 млн осіб — прогноз держбюджету-2024

2024 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросте на 20,6%: з очікуваних за підсумком 2023 року 18,12 тис. грн до 21,85 тис. грн. Про це йдеться у прогнозі на середньостроковий період, який додається до проєкту держбюджету-2024.

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У ньому уточнюється, що згідно з останнім прогнозом зі змінами, середня зарплата у 2023 році мала скласти 18,31 тис. грн, але фактично очікується трохи менше — 18,12 тис. грн.

Змінилися очікування влади і щодо середньої чисельності штатних працівників. За прогнозом на 2023 рік вона мала скласти 6,3 млн осіб, але фактично очікується 6,1 млн осіб. На 2024 рік закладається той самий показник — 6,1 млн осіб.

При цьому довоєнний показник (за підсумком 2021 року) за чисельністю працівників вказано на рівні 7,1 млн осіб.

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При цьому на 2024 рік закладається збільшення надходжень з податку на доходи фізосіб (ПДФО) — з 369,1 млрд грн до 442,6 млрд грн. Що очевидно пов'язане із очікуваннями щодо збільшення середньої зарплати. Підвищення податкової ставки з ПДФО не передбачається.

Окремо вказується, що у прогноз не закладаються надходження з ПДФО із забезпеченням військовослужбовців та з оподаткування відсотків за депозитами фізосіб.

Нагадаємо, що згідно з останнім макропрогнозом Національного банку, у 2024 році інфляція в Україні має становити 8,5%.