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25 вересня 2023, 13:54 Читать на русском

У 2024 році середня зарплата зросте на 20,6% за збереження чисельності працівників 6,1 млн осіб — прогноз держбюджету-2024

2024 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросте на 20,6%: з очікуваних за підсумком 2023 року 18,12 тис. грн до 21,85 тис. грн. Про це йдеться у прогнозі на середньостроковий період, який додається до проєкту держбюджету-2024.

2024 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросте на 20,6%: з очікуваних за підсумком 2023 року 18,12 тис.
Фото: depositphotos.com

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У ньому уточнюється, що згідно з останнім прогнозом зі змінами, середня зарплата у 2023 році мала скласти 18,31 тис. грн, але фактично очікується трохи менше — 18,12 тис. грн.

Змінилися очікування влади і щодо середньої чисельності штатних працівників. За прогнозом на 2023 рік вона мала скласти 6,3 млн осіб, але фактично очікується 6,1 млн осіб. На 2024 рік закладається той самий показник — 6,1 млн осіб.

При цьому довоєнний показник (за підсумком 2021 року) за чисельністю працівників вказано на рівні 7,1 млн осіб.

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При цьому на 2024 рік закладається збільшення надходжень з податку на доходи фізосіб (ПДФО) — з 369,1 млрд грн до 442,6 млрд грн. Що очевидно пов'язане із очікуваннями щодо збільшення середньої зарплати. Підвищення податкової ставки з ПДФО не передбачається.

Окремо вказується, що у прогноз не закладаються надходження з ПДФО із забезпеченням військовослужбовців та з оподаткування відсотків за депозитами фізосіб.

Нагадаємо, що згідно з останнім макропрогнозом Національного банку, у 2024 році інфляція в Україні має становити 8,5%.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+15
oleg179
oleg179
25 вересня 2023, 13:59
#
В Україні працють лише 6 млн людей?
+
+29
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
25 вересня 2023, 14:10
#
Плюс там 2 млн фопов . но это все … и посмотри как цифры убывают быстро , это пипец .

И большая часть этого с войной не связана . Страна банкрот по сути .
+
0
viicore
viicore
25 вересня 2023, 14:26
#
Столько же работает сколько и работало. Все сокращение официальных цифр за счет вырезания бюджетных трутней и из-за потерь территорий и переход в фопы/заробитчанство. Не менялась бы территория не менялись бы эти цифры. Год два стабильности и будет бить рекорды зп и прочее. Работа в серую это еще половина если не больше.
+
+27
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
25 вересня 2023, 14:35
#
Дружище , демография говорит другое . 52 млн в 1992 году , и сейчас менее 30. А через 30 лет будет 10−15 млн населения .

Как посчитать — просто умножь количество родившихся (200 тыс) на средний срок жизни — 73 года . Отними 25% на эммиграцию . И получишь количество через 30 лет . Процесс идет потому что . Каждый год минус 7% родившихся .

Прежде чем ляпать — чуть чуть изучи цифры демографии .
+
0
engine
engine
25 вересня 2023, 14:42
#
Потери территорий — это только 2014й год. Остальное никак не объясняет
+
0
hisiheb945
hisiheb945
25 вересня 2023, 14:24
#
Дивлячись на тенденцію не обов’язково бути математиком, щоб побачити, що реально буде 5.9−6.0 млн працівників.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 вересня 2023, 15:07
#
Специально для автора статьи. В далеком 2014 году, хорошо запомнил один «яркий» эпизод.
В то «непростое» время, уважаемы «финансовый журналист» работал в медиа группе «Вести», тоже в финансовом разделе. (Очень нужное издание, раздавали на всех ст метро и даже прямо на дорогах, всегда брал пару экземпляров — стелил под коврик в авто, не так «ковер» сырел…)
И вот, в начале февраля 2014 года, когда, курс уже стал 8.50 — 8.90 и валюты не было от слова «совсем», на всех тв каналах и прессе стали появляться «умные статьи» о том что все стабилизируется и все будет просто «супер». Сразу вспоминаю «беседу» на форуме «Вести» между какой то женщиной, девушкой и уважаемым «финансовым журналистом». Почему запомнил — уважаемый журналист начала рассказывать о …самолетах набитых долларами, которые уже почти подлетаю к Украине…, ну и эта девушка задала логичный вопрос -а какая тоннажность …подлетающих к Украине самолетов, ну на сколько тонн долларов рассчитывать… ? Н у и конечно ответ, уважаемого журналиста -(публиковать не буду могу ошибиться в трактовке) . Так что, уважаемый эксперт, может и в этот раз получиться не совсем «красиво» и со средней зарплатой, а скорее с ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ «бумажек» может произойти совсем не так?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
25 вересня 2023, 15:16
#
Самолеты с долларами это было нечто :-)
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
25 вересня 2023, 15:29
#
Реальный курс гривны уже ушел за 60 думаю, а может и больше, пусть опубликуют сколько на прошлой недели попалили звр для поддержания курса, на позапрошлой почти 900 мультов ушло
+
0
engine
engine
25 вересня 2023, 15:51
#
Реальный курс гривны уже ушел за 60 думаю
Продам 20к долларов по 50грн за доллар, реально дешево!
+
+15
Dafxf4300
Dafxf4300
25 вересня 2023, 15:41
#
Если вдруг откроют границы (но это фантастика) никакой рост никого здесь не удержит.
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