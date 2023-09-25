2024 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросте на 20,6%: з очікуваних за підсумком 2023 року 18,12 тис. грн до 21,85 тис. грн. Про це йдеться у прогнозі на середньостроковий період, який додається до проєкту держбюджету-2024.
У 2024 році середня зарплата зросте на 20,6% за збереження чисельності працівників 6,1 млн осіб — прогноз держбюджету-2024
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У ньому уточнюється, що згідно з останнім прогнозом зі змінами, середня зарплата у 2023 році мала скласти 18,31 тис. грн, але фактично очікується трохи менше — 18,12 тис. грн.
Змінилися очікування влади і щодо середньої чисельності штатних працівників. За прогнозом на 2023 рік вона мала скласти 6,3 млн осіб, але фактично очікується 6,1 млн осіб. На 2024 рік закладається той самий показник — 6,1 млн осіб.
При цьому довоєнний показник (за підсумком 2021 року) за чисельністю працівників вказано на рівні 7,1 млн осіб.
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При цьому на 2024 рік закладається збільшення надходжень з податку на доходи фізосіб (ПДФО) — з 369,1 млрд грн до 442,6 млрд грн. Що очевидно пов'язане із очікуваннями щодо збільшення середньої зарплати. Підвищення податкової ставки з ПДФО не передбачається.
Окремо вказується, що у прогноз не закладаються надходження з ПДФО із забезпеченням військовослужбовців та з оподаткування відсотків за депозитами фізосіб.
Нагадаємо, що згідно з останнім макропрогнозом Національного банку, у 2024 році інфляція в Україні має становити 8,5%.
Коментарі - 11
И большая часть этого с войной не связана . Страна банкрот по сути .
Как посчитать — просто умножь количество родившихся (200 тыс) на средний срок жизни — 73 года . Отними 25% на эммиграцию . И получишь количество через 30 лет . Процесс идет потому что . Каждый год минус 7% родившихся .
Прежде чем ляпать — чуть чуть изучи цифры демографии .
В то «непростое» время, уважаемы «финансовый журналист» работал в медиа группе «Вести», тоже в финансовом разделе. (Очень нужное издание, раздавали на всех ст метро и даже прямо на дорогах, всегда брал пару экземпляров — стелил под коврик в авто, не так «ковер» сырел…)
И вот, в начале февраля 2014 года, когда, курс уже стал 8.50 — 8.90 и валюты не было от слова «совсем», на всех тв каналах и прессе стали появляться «умные статьи» о том что все стабилизируется и все будет просто «супер». Сразу вспоминаю «беседу» на форуме «Вести» между какой то женщиной, девушкой и уважаемым «финансовым журналистом». Почему запомнил — уважаемый журналист начала рассказывать о …самолетах набитых долларами, которые уже почти подлетаю к Украине…, ну и эта девушка задала логичный вопрос -а какая тоннажность …подлетающих к Украине самолетов, ну на сколько тонн долларов рассчитывать… ? Н у и конечно ответ, уважаемого журналиста -(публиковать не буду могу ошибиться в трактовке) . Так что, уважаемый эксперт, может и в этот раз получиться не совсем «красиво» и со средней зарплатой, а скорее с ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ «бумажек» может произойти совсем не так?
Продам 20к долларов по 50грн за доллар, реально дешево!