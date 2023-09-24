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24 вересня 2023, 13:14 Читать на русском

Прибуток українських банків досяг рекордних 95 мільярдів — ЗМІ

Прибуток банків за 8 місяців 2023 року в 11,3 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року — 8,43 млрд грн, і навіть більш як вдвічі більший, ніж прибуток в «довоєнному» 2021 році, коли за січень — серпень також був встановлений історичний рекорд у 45,59 млрд грн. Про це повідомляє FinClub із посиланням на дані НБУ.

Прибуток банків за 8 місяців 2023 року в 11,3 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року — 8,43 млрд грн, і навіть більш як вдвічі більший, ніж прибуток в «довоєнному» 2021 році, коли за січень — серпень також був встановлений історичний рекорд у 45,59 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Деталі

Зростання прибутковості банків було викликано зростанням їх доходів на 27% на фоні падіння витрат на 11%.

Локомотивом зростання прибутковості банків стало зростання процентних доходів банків на 49% (до 195,41 млрд грн), оскільки банки заробляють на вкладеннях в депозитні сертифікати НБУ і ОВДП Мінфіну та кредитах юридичним і фізичним особам.

Читайте: Українські банки отримали рекордний прибуток за 7 місяців року

При цьому рекордно впали відрахування банків в резерви (-93%) на покриття кредитних ризиків. Після подібних витрат у 89,43 млрд в січні — серпні 2022 року в аналогічний період цього року банки витратили на формування резервів лише 6,5 млрд грн.

Таким чином в середньому банки заробляють в поточному році 11,88 млрд грн на місяць.

За таких темпів, річний прибуток може сягнути 142,61 млрд грн, чого ніколи не відбувалося в історії України раніше.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+43
Антон Марюхнич
Антон Марюхнич
24 вересня 2023, 13:28
#
И как всегда впереди всех Приватбанк с «бухгалтерским мухлежом» с ЦБ.
+
+72
jakiro
jakiro
24 вересня 2023, 13:30
#
Непогано заробляють під час війни.
+
+30
tyshenkoV
tyshenkoV
24 вересня 2023, 13:53
#
Та да, как они вообще посмели получать прибыль во время войны?! Должны получать убыток!
+
+28
kadaad1988
kadaad1988
24 вересня 2023, 13:57
#
У нас как всегда: народ нищает кучка банковских шулеров — богатеет.
+
+88
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
24 вересня 2023, 15:08
#
Плохой сигнал — потому что в банках формируется «бумажная» прибыль , А прибыль является главным мотиватором в экономике . И если она формируется без оказания реальных услуг — то реальный сектор чахнет .
НБУ заигрался с поддержанием стабильности .
+
0
Strangers
Strangers
24 вересня 2023, 16:31
#
Пусть богатеют чем укр банки хужэ европейских?Тем более что к финалу многие исчезли с рынка тихо и безроопотно… Нужно еще менять обслуживающий персонал, ибо сальные тетки из ссср крутят свои схемы.
+
+30
mphet26
mphet26
24 вересня 2023, 16:56
#
Ждём момента когда макулатуру начнут резко переводить в валюту.
кеды не прячьте, несмотря, на зимний сезон
+
0
Vadossssss
Vadossssss
24 вересня 2023, 17:06
#
Ще губу закатати не забудьте.
+
0
mphet26
mphet26
24 вересня 2023, 18:16
#
C 1998 года ничего не меняется и сейчас не изменится
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 вересня 2023, 18:01
#
Теперь заплатить налоги, раздать «долю — дольную», купить СКВ и на «педали» в теплые края…
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