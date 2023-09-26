Де отримати перекази Western Union та MoneyGram після відключення УФГ: повний список

Нацбанк скасував реєстрацію одного з давніх партнерів американських систем переказів, Western Union та MoneyGram, у нашій країні — Української фінансової групи (УФГ). Її банки-партнери, які не мали прямих договорів із іноземцями, відразу припинили виплату відповідних грошових переказів, а людям довелося підшукувати нові точки для отримання грошей. «Мінфін» розбирався, як змінилася ситуація на ринку грошових переказів.

За що покарали УФГ

Після початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року Національний банк запровадив заборону на відправку з України грошових переказів без відкриття рахунку, на кшталт Western Union та MoneyGram. Цей пункт був у ключовій «військовій» ухвалі НБУ № 18.

Тож зараз перекази ходять лише в один бік — до України. Їх виплачують десятки банків, у тому числі роздрібні з великими мережами відділень.

Про видворення з ринку грошових переказів Української фінансової групи стало відомо з листа регулятора № 27−0020/67047 від 11 вересня 2023 року, про що також повідомляв «Мінфін». У документі йшлося, що НБУ скасував реєстрацію УФГ та виключив її з Реєстру платіжної інфраструктури, як учасника платіжних систем Western Union та MoneyGram.

Згідно з листом, офіційною причиною цих заходів до УФГ стали санкції щодо ТОВ «НГК «Буковина». Їхніми власниками є Владислав та Георгій Бабичі, які мають одночасно суттєвий вплив у ПрАТ «Українська фінансова група». Санкції Ради нацбезпеки та оборони було запроваджено 24 червня 2021 року (затверджено Указом Президента № 266/2021). Фінансовий регулятор застосував свої заходи із запізненням, а ще проінформувавши ринок листом, а не релізом на своєму сайті, як робить зазвичай.

Щоб зрозуміти мотивацію регулятора та розібратися у поточній ситуації на ринку грошових переказів, «Мінфін» надіслав офіційний запит до Національного банку.

З нього зрозуміло, що регулятор побачив проблеми в УФГ лише у ході перевірки, яка проводилася у 2023 році.

«Національний банк не застосував санкції до ПрАТ „УФГ“, а скористався своїм правом на скасування реєстрації ПрАТ „УФГ“, як учасника міжнародних платіжних систем. Під час розгляду Національним банком документів ПрАТ „УФГ“, поданих у 2023 році для отримання авторизації діяльності з надання фінансових платіжних послуг, було підтверджено наявність підстав для скасування реєстрації ПрАТ „УФГ“, як учасника міжнародних платіжних систем», — йдеться у відповіді Нацбанку для «Мінфіну».

У ньому також уточнюється, що Українська фінансова група — прямий учасник систем Western Union та MoneyGram. До скасування реєстрації вона виплачувала їхні грошові перекази у своїх точках, а також співпрацювала з партнерами:

25 банків та 1 небанківська установа — за Western Union;

11 банків та 1 небанківська установа — за MoneyGram.

Ці партнери припинили виплати після скасування реєстрації УФГ, і «Мінфін» публікував заяви окремих банків із цього приводу.

Американські платіжні системи домінують на ринку закордонних переказів. Western Union та MoneyGram проводять перекази і всередині України (територією країни), але їхня частка на цьому ринку, за даними НБУ, є мізерною — менше 0,1%.

Де отримувати перекази WU та MG

Пересічні споживачі рідко вдумуються у деталі і зазвичай не знають, через кого ті виплачують перекази WU чи MoneyGram, як прямі/непрямі учасники. Тому не всі зрозуміли, чому не можуть, як це робили раніше, у відділеннях забрати свій переказ. Людям доводилося телефонувати до різних банків, щоб дізнатися, хто зможе видати перекази.

У Нацбанку нам повідомили, що станом на 18 вересня 2023 року прямими учасниками Western Union в Україні були 8 банків та 1 небанківська установа, а непрямими — ще 13 банків та 1 небанківська установа. Усього 23 структури, у багатьох із яких широка мережа відділень.

Щоб спростити пошук споживачам, «Мінфін» публікує повний список прямих учасників Western Union, підтверджений НБУ:

Три прямі учасники WU ще мають договори з колегами, які дозволяють їм через себе виплачувати перекази. Індустріалбанк має двох партнерів — РВС Банк та Альпарі Банк. А у державного Приватбанку їх троє: МТБ Банк, Ідея Банк та Асвіо Банк.

Ще ширшою є партнерська мережа за Western Union у Райффайзен Банку:

Це все непрямі учасники WU, але цей статус не позначається на клієнтах. Люди мають можливість за єдиною процедурою отримувати закордонні перекази — як у прямих, так і непрямих учасників платіжної системи.

Якщо перекази Western Union виплачує лише 23 організації, то перекази MoneyGram ще більше — 36.

У MoneyGram наразі 15 прямих учасників (один — небанківський):

Укргазбанк;

Універсал Банк (monobank);

Піреус Банк МКБ;

Кредобанк;

Південний;

Правекс Банк;

Приватбанк;

Укрексімбанк;

Ощадбанк;

Банк Кредит Дніпро;

ПУМБ;

Індустріалбанк;

МТБ Банк;

Райффайзен Банк;

Укрпошта.

Зі свого боку, договори з непрямими партнерами має четвірка держбанків. Приватбанк — із ОТП Банком та Банком Львів, а Ощадбанк — із банком «Траст-Капітал», Банком Грант та фінансовою компанією «Аверс».

Укрексімбанк має відразу 5 банків-партнерів:

Ідея Банку;

Кредитвест Банк;

Асвіо Банк;

Банк Восток;

БТА Банк.

А в Укргазбанку їх взагалі 11:

Кристалбанк;

Юнекс Банк;

Комінбанк;

Радабанк;

Банк інвестицій та заощаджень;

Перший інвестиційний банк;

Таскомбанк;

РВС Банк;

Полтава-Банк;

А-банк;

Скай Банк.

Списки підтверджено Нацбанком та вони є актуальними. Але перед походом до відділення фінансисти радять все ж таки зателефонувати до контакт-центрів та уточнити, чи виплачує перекази обране відділення. Не у всіх банків послугу надає вся мережа.

Що можуть партнери УФГ

Списки банків-партнерів розширюватимуться. Це підтвердили у банках, які раніше співпрацювали з УФГ.

«Робота з відновлення системи Western Union розпочалася відразу. Від співпраці з нею ми не відмовимося: розглядаються різні варіанти співпраці як прямого/непрямого учасника», — заявили «Мінфіну» у пресслужбі Укргазбанку.

Він так само, як і його колеги, обиратиме з двох варіантів співробітництва:

прямий — підписання угоди з американською платіжною системою;

непрямий — підписання угоди з українським банком-партнером.

«Найшвидшим варіантом буде варіант непрямої участі, оскільки тут будуть швидшими процедури проходження комплаєнс-перевірки у прямого учасника та самої системи Western Union. Якщо розглядати пряму участь у WU, то все залежатиме від погодження договору, юридичної процедури та процедури комплаєнсу. Тут важко прогнозувати. Все залежить від гнучкості прийняття рішень, надання та погодження комплаєнсу-процедури з боку обох сторін (Western Union та банку)», — пояснили в Укргазбанку.

Наразі банків-партнерів із роботі з WU мають три наші структури (Приватбанк, Райффайзен Банк, Індустріалбанк), а з MoneyGram — чотири: Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк.

«Мінусом у непрямій співпраці є те, що непрямий учасник працює за меншу комісійну винагороду. За умови співпраці, як прямого учасника, комісійна винагорода є більшою», — пояснили в Укргазбанку.

А їхні колеги, схоже, вже визначилися з формою співробітництва, і незабаром підпишуть партнерську угоду.

«Зараз ми перебуваємо на фінальному етапі переговорів із деякими банками-прямими учасниками щодо підключення послуг Western Union через один із таких банків. Із кожним із них ми раніше вже співпрацювали за іншими напрямками. Тому сподіваюся, що процес підключення до нового партнера не буде довгим і ми зможемо відновити сервіс у найкоротші терміни», — розповів директор департаменту розвитку роздрібних продуктів Юнекс Банку Сергій Савка.

Він також підтвердив, що банк, який працює не напряму з Western Union, зароблятиме менше комісій, але відзначив позитивний момент у тому, що він при цьому нестиме менше адміністративних витрат.

Що дуже важливо для людей — розподіл комісій між банками-партнерами не позначиться на ціні переказу для клієнта.

«Комісія, яка утримується при наданні сервісу грошових переказів, є однаковою для всіх користувачів, і встановлюється Western Union. Банки не мають права встановлювати власні комісії та жодним чином на неї не впливають», — запевнив Савка.

WU із MoneyGram домінують

У Нацбанку впевнені, що скасування реєстрації УФГ не стане проблемою для банків та їхніх клієнтів. Від фінустанов чекають на оперативне підписання нових договорів. Люди ж у цей час зможуть обрати нову структуру для отримання переказів із-за кордону, — вважає регулятор.

НБУ надав «Мінфіну» останню статистику щодо виплати грошових переказів Українською фінансовою групою разом із партнерами. З неї видно, що її частка ринку за Western Union скоротилася втричі — з 12,2% 2021 року до 4,1% 2023-го. У такому ж темпі скорочувалася і частка MoneyGram — із 10,2% до 3,2%.

Якщо говорити про переказ грошей за кордон, який був можливим до великої війни, то тут УФГ із партнерами у 2021 році мала частку 6,6% за WU і 6,8% за MG. При тому, що тоді Western Union домінував на ринку переказів коштів із України, через нього проводили 65,9% усіх відправлень. А MoneyGram займав 18,6% ринку.

Ще в середині літа люди могли користуватися для закордонних переказів 14-ма миттєвими системами грошових переказів, де не обов'язково відкривати рахунок. У липні-серпні 2023 року Нацбанк із різних причин скасував реєстрацію двох — CordPay та ГлобалМані.

За даними НБУ, на п'ятірку найбільших гравців у січні-липні 2023 року припадало 99,1% ринку (за сумами перерахувань):

Western Union — 47,7%;

MoneyGram — 22,6%;

PrivatMoney — 13,1%;

RIA — 12,7%;

IntelExpress — 3%.

Інші системи переказів значно поступаються конкурентам.

Якщо говорити про фінустанови-платників, то тут у лідерах державний Приватбанк із часткою 65% у січні-липні 2023 року. У його колег, за даними Нацбанку, помітно менша частка:

Приватбанк (виплачує Western Union, MoneyGram, RIA, Intel Express, Meest, Welsend, Sigue Money Transfer, PrivatMoney) — 65%;

Ощадбанк (Western Union, MoneyGram, RIA, IntelExpress) — 13%;

ПУМБ (Western Union, MoneyGram, RIA, PrivatMoney) — 4%;

Універсал Банк/monobank (Western Union, MoneyGram, RIA) — 3%;

А-Банк (Western Union, MoneyGram, RIA, IntelExpress, Welsend) — 3%;

NovaPay (Western Union, RIA) — 2%.

Грошей надходить менше

У Національному банку зазначають, що навіть до великої війни Україна найчастіше виступала як одержувач переказів, і рідше — була відправником коштів.

«Протягом 2021 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу, майже вп'ятеро перевищує суму коштів, надісланих за її межі», — зазначили в НБУ.

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Цю тенденцію підтверджують і в обслуговуючих банках.

«У 2023 році середньомісячний обсяг виплат переказів Western Union впав приблизно на третину від довоєнних показників. При цьому до лютого 2022 року у наших відділеннях на кожен відправлений за кордон долар припадало 8 отриманих. Ця статистика була приблизно однаковою протягом усього 2021 року», — розповів Сергій Савка.

Нацбанк надав Мінфіну порівняльні дані щодо загальних обсягів за двома ключовими системами переказів за довоєнний 2021 рік (коли ще дозволялося надсилати кошти за кордон).​

MoneyGram:

до України надійшло — $675,7 млн в еквіваленті;

з України відправили — $118,3 млн в еквіваленті.

Western Union:

до України надійшло $1,53 млрд в еквіваленті;

з України відправили — $418,5 млн в еквіваленті.

Якщо ж говорити про динаміку переказів до України загалом у країні за 2022 рік, то видно скорочення:

за Western Union — на 24% (до $1,16 млрд);

за MoneyGram — на 38,4% (до $416,3 млн).

Трохи заспокоїти може лише застереження НБУ про те, що на початку війни минулого року не подавали звітності за три місяці (лютий-квітень).

Водночас, скоротився й середньомісячний обсяг перерахувань до України: у Western Union — зі $123,9 млн до $102,5 млн, а у MoneyGram — з $49,1 млн до $48,5 млн.

«На обсяг переказів із-за кордону впливають різні чинники. Не лише розмір доходів наших заробітчан за кордоном, а й їхні зростаючі витрати — у тій же Європі зберігається висока інфляція, через яку ЄЦБ підвищує свої ставки. Людям доводиться там більше витрачати.

Також менше грошей до України можуть надсилати через те, що через війну сім'ї виїжджали за кордон у повному складі: дружини з дітьми приєднувалися до чоловіків/батьків, які там працювали ще до 24 лютого 2022 року. У цьому випадку, кошти додому вже немає кому надсилати, адже вся родина за кордоном. Ситуація змінюватиметься, і грошові перекази до України знову зростатимуть у міру повернення українських сімей на Батьківщину", — прокоментував «Мінфіну» ситуацію фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

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Тарифи намагаються утримувати

У Нацбанку запевняють, що при цьому вдається зберігати стабільність комісій з переказів до України, які тримаються близько 3% від суми. Цей тариф став цільовим показником, на який орієнтуються платіжні системи та банки.

«У перші місяці війни більшість систем переказу коштів взагалі повністю скасували плату за перерахування до України. Більшість із них навіть зараз пропонують своїм клієнтам безкоштовні перекази на рахунки та особливі умови для відправки переказів із основних країн-донорів», — сказали «Мінфіну» в НБУ.

Там навели перелік платіжних систем, які підтвердили тоді надання безкоштовних послуг або скасування комісій: Western Union, MoneyGram, RIA, Money Transfer, IntelExpress та TransferGo.

А у вересні 2022 року за ініціативою Єврокомісії для підтримки українців під час війни, було підписано спільну заяву щодо переказів коштів до України, щоб розширити можливості щодо перерахувань та зробити їх прозорими. НБУ виділив у документі такі ключові моменти:

Подальше сприяння грошовим переказам та зниження комісій за ними до цільового показника у 3%.

Зниження загальних обсягів комісій, принаймні, на час агресії рф, як в односторонньому, так і у двосторонньому порядку.

Розкриття загальних розмірів комісій за переказ, у тому числі комісій, що застосовуються до обмінних курсів євро або гривні, встановлених ЄЦБ та НБУ;

Спрямування зусиль на збереження доступності послуг із переказу коштів через мережу агентів та подальша їх цифровізація.

Регулятор навів перелік банків та платіжних організацій, щоб люди розуміли, хто саме пообіцяв не завищувати тарифи. До нього входять багато великих гравців, хоча й не всі: VISA, MasterCard, Wise, RIA, Money Transfer, Extrabanca, Small World, TransferGo, Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, А-Банк, NovaPay, Укрпошта.

«Вони зобов'язалися сприяти наданню конкурентоспроможних послуг із переказу коштів як українській діаспорі та вимушеним переселенцям із України, які залишили свої будинки, рятуючись від війни за кордоном, так і кожному, хто бажає підтримати українців та переказати кошти до України», — наголосили «Мінфіну» в Нацбанку.​