Лист від США з переліком реформ. Що Україна повинна виконати для отримання допомоги

Заступник радника Білого дому Майк Пайл направив лист до Координаційної платформи донорів, Офісу президента (ОП) та Кабміну з переліком реформ, які має виконати Україна для отримання військової допомоги, передає «Українська правда».

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Що повинна виконати Україна

Терміново (протягом трьох місяців):

посилення незалежності Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), включно з розширенням процесуальних повноважень, збільшення кількості слідчих Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щонайменше на 300 осіб;

перезапуск Вищої Ради правосуддя та забезпечення незалежності Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК).

поновлення декларування для чиновників і відкритий реєстр, який вже фактично виконали. Верховна Рада (ВР) ухвалила відповідний закон 20 вересня.

Впродовж шести місяців:

збільшення кількості суддів у Вищому антикорупційному суді (ВАКС)

створення Вищого адмінсуду (ВАСУ);

реформа ВАКС, зокрема перевірка на доброчесність чинних суддів.

Один рік:

забезпечення проведення нового конкурсу на посаду керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА);

перезапуск процедур добору та оцінювання суддів, реформа КСУ.

Також передбачені лібералізація тарифів на природний газ й електроенергію, посилення Рахункової палати та Державної аудиторської служби, що має сприяти прозорим процесам під час відбудови. У цьому ж горизонті — реформа Міноборони і наближення до стандартів НАТО.

Півтора року: