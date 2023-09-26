Заступник радника Білого дому Майк Пайл направив лист до Координаційної платформи донорів, Офісу президента (ОП) та Кабміну з переліком реформ, які має виконати Україна для отримання військової допомоги, передає«Українська правда».
Лист від США з переліком реформ. Що Україна повинна виконати для отримання допомоги
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Що повинна виконати Україна
Терміново (протягом трьох місяців):
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посилення незалежності Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), включно з розширенням процесуальних повноважень, збільшення кількості слідчих Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щонайменше на 300 осіб;
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перезапуск Вищої Ради правосуддя та забезпечення незалежності Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК).
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поновлення декларування для чиновників і відкритий реєстр, який вже фактично виконали. Верховна Рада (ВР) ухвалила відповідний закон 20 вересня.
Впродовж шести місяців:
- збільшення кількості суддів у Вищому антикорупційному суді (ВАКС)
- створення Вищого адмінсуду (ВАСУ);
- реформа ВАКС, зокрема перевірка на доброчесність чинних суддів.
Один рік:
- забезпечення проведення нового конкурсу на посаду керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА);
- перезапуск процедур добору та оцінювання суддів, реформа КСУ.
Також передбачені лібералізація тарифів на природний газ й електроенергію, посилення Рахункової палати та Державної аудиторської служби, що має сприяти прозорим процесам під час відбудови. У цьому ж горизонті — реформа Міноборони і наближення до стандартів НАТО.
Півтора року:
- реорганізація Бюро економічної безпеки (БЕБ);
- обмежити повноваження Служби безпеки України (СБУ) лише тим, що повʼязано з контррозвідкою, кібербезпекою та боротьбою з тероризмом;
- здійснити реформу Міністерства стратегічних галузей і промисловості та Укроборонпрому;
- завершити реформу Офісу генпрокурора й провести атестацію співробітників;
- запровадити прозорий відбір співробітників до Національної поліції;
- реформа митниці та Державної прикордонної служб;
- започаткувати генеральні інспекції з питань відбудови.
Коментарі - 20
Чергове «перезавантаження» як зазвичай, закінчиться ротацією людей на посадах.
Будь яка «переатестація» закінчиться лише позаплановим збагаченням членів атестаційної комісії.
300 нових членів НАБУ стануть вчорашні працівники поліції та прокуратури які зуміли на держслужбі заробити грошенят щоб переконати комісію, що вони найкращі.
Судей садят.
А тут, очередная весна 🤣
Якщо Україні якісь умови й ставляться, то явно не електронними листами з «білого дому».
:)
Людей мають за дурнів, але дивлюсь проходить.
https://ua.usembassy.gov/uk/statement-on-proposed-list-of-priority-reforms/
Взяти ту ж «перезапуск Вищої Ради правосуддя», та її перезапускають кожний рік і толку?
Я не вірю що американці настільки дурні, що не розіміють що черговий перезапуск нічого не дасть. Поки реально люди не отримають реальні сроки й не почнуть їх реально відбувати в реальних тюрьмах, можете перезапускати все хоч щодня-результат буде такий як всі ці 33 роки.
Да хоть на 10 тысяч.
Ахах, а помните как в 2021 м СБУ украла Чауса у НАБУ и была погоня в стиле боевиков?))
В США ментів що побили нігера в провінції, через місяць посадили, а у нас 12 років розслідують смерть півтори сотні громадян в центрі столиці.
upd: Вже перевірив, справа по ним тягнеться з 2015 року.
>>>реформа митниці та Державної прикордонної служб
проще на марс слетать, эти кормушки *** разгонишь