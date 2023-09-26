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26 вересня 2023, 12:27 Читать на русском

Лист від США з переліком реформ. Що Україна повинна виконати для отримання допомоги

Заступник радника Білого дому Майк Пайл направив лист до Координаційної платформи донорів, Офісу президента (ОП) та Кабміну з переліком реформ, які має виконати Україна для отримання військової допомоги, передає«Українська правда».

Заступник радника Білого дому Майк Пайл направив лист до Координаційної платформи донорів, Офісу президента (ОП) та Кабміну з переліком реформ, які має виконати Україна для отримання військової допомоги, передає«Українська правда». ► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо повинна виконати УкраїнаТерміново (протягом трьох місяців): посилення незалежності Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), включно з розширенням процесуальних повноважень, збільшення кількості слідчих Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щонайменше на 300 осіб; перезапуск Вищої Ради правосуддя та забезпечення незалежності Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК).
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що повинна виконати Україна

Терміново (протягом трьох місяців):

  • посилення незалежності Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), включно з розширенням процесуальних повноважень, збільшення кількості слідчих Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щонайменше на 300 осіб;

  • перезапуск Вищої Ради правосуддя та забезпечення незалежності Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК).

  • поновлення декларування для чиновників і відкритий реєстр, який вже фактично виконали. Верховна Рада (ВР) ухвалила відповідний закон 20 вересня.

Впродовж шести місяців:

  • збільшення кількості суддів у Вищому антикорупційному суді (ВАКС)
  • створення Вищого адмінсуду (ВАСУ);
  • реформа ВАКС, зокрема перевірка на доброчесність чинних суддів.

Один рік:

  • забезпечення проведення нового конкурсу на посаду керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА);
  • перезапуск процедур добору та оцінювання суддів, реформа КСУ.

Також передбачені лібералізація тарифів на природний газ й електроенергію, посилення Рахункової палати та Державної аудиторської служби, що має сприяти прозорим процесам під час відбудови. У цьому ж горизонті — реформа Міноборони і наближення до стандартів НАТО.

Півтора року:

  • реорганізація Бюро економічної безпеки (БЕБ);
  • обмежити повноваження Служби безпеки України (СБУ) лише тим, що повʼязано з контррозвідкою, кібербезпекою та боротьбою з тероризмом;
  • здійснити реформу Міністерства стратегічних галузей і промисловості та Укроборонпрому;
  • завершити реформу Офісу генпрокурора й провести атестацію співробітників;
  • запровадити прозорий відбір співробітників до Національної поліції;
  • реформа митниці та Державної прикордонної служб;
  • започаткувати генеральні інспекції з питань відбудови.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 20

+
0
Finjozik
Finjozik
26 вересня 2023, 12:41
#
Good bye, aid!
+
+70
Rubi0
Rubi0
26 вересня 2023, 12:43
#
Н — незалежність
+
+147
56669450
56669450
26 вересня 2023, 12:51
#
І що ти цим хотів сказати? Давайте нам допомогу, ми її будем ипздити, не вказуйте що нам робити? Так? Чи може особисто твоя хата хоче від чогось відмовитись і стати незалежною від мозгів, як баньбас свого часу?
+
+87
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
26 вересня 2023, 13:13
#
Все это сделать — в наших интересах , независимость только усилится .
+
+144
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 вересня 2023, 12:52
#
Mission impossible. Я за передачу Мінфіну, судів, митниць, поліції під контроль американців. Дають бабло, то нехай контролюють, щоб не вкарали. Бо ніякі БЕБи не допоможуть. Яка різниця, як воно називається, якщо там працюють ті самі люди??? Якщо службу розпускають, це означає, шо вона не ефективна, тому її колишні працівники не повинні бути в новій структурі.
+
0
begood
begood
26 вересня 2023, 14:01
#
Вроде же недавно была инфа, что одного инспектора уже присылают для контроля расхода финансов, правда не помню в какой сфере.
+
0
matroskin
matroskin
26 вересня 2023, 14:03
#
Це звісно дурниця яку на практиці реалізувати не можливо, але напевно це єдиний вихід.
Чергове «перезавантаження» як зазвичай, закінчиться ротацією людей на посадах.
Будь яка «переатестація» закінчиться лише позаплановим збагаченням членів атестаційної комісії.
300 нових членів НАБУ стануть вчорашні працівники поліції та прокуратури які зуміли на держслужбі заробити грошенят щоб переконати комісію, що вони найкращі.
+
0
Ranet
Ranet
26 вересня 2023, 12:52
#
С судами в стране напряженка!
Судей садят.
А тут, очередная весна 🤣
+
0
kadaad1988
kadaad1988
26 вересня 2023, 12:53
#
В ответном письме нужно написать америкосам: верните третий в мире арсенал ядерного оружия, 160 самолетов ракетоносцев и тысячи крылатых ракет… Печально, что все это прос…л кучма и кравчук!!!
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
26 вересня 2023, 13:12
#
Да уже почти вернули , я тут давеча смотрел как взрываются наши ракеты …
+
+39
korvin29
korvin29
26 вересня 2023, 12:59
#
Я так понимаю, что финансовая помощь от США скоро прекратится, тк Зе-команда эти реформы по борьбе с коррупцией принимать не будет, как же они тогда смогут безнаказанно покупать яйца по 17 гривен:)))
+
+15
matroskin
matroskin
26 вересня 2023, 13:29
#
Українська правда нажаль вже давно перетворилась на жовту прессу, яка створює статті посилаючись виключно на собою ж видумані чутки.
Якщо Україні якісь умови й ставляться, то явно не електронними листами з «білого дому».
:)
Людей мають за дурнів, але дивлюсь проходить.
+
+42
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
26 вересня 2023, 13:33
#
Вот оригинал

https://ua.usembassy.gov/uk/statement-on-proposed-list-of-priority-reforms/
+
0
matroskin
matroskin
26 вересня 2023, 13:39
#
Ну то я ж про це й писав. Звісно є купа умов і вони були завжди, але ж не «на електронну адресу Шмигаля, через сервер УП» :)
Взяти ту ж «перезапуск Вищої Ради правосуддя», та її перезапускають кожний рік і толку?
Я не вірю що американці настільки дурні, що не розіміють що черговий перезапуск нічого не дасть. Поки реально люди не отримають реальні сроки й не почнуть їх реально відбувати в реальних тюрьмах, можете перезапускати все хоч щодня-результат буде такий як всі ці 33 роки.
+
0
Dark Side
Dark Side
26 вересня 2023, 15:32
#
Десь було сказано про «електронний лист»? Щось я такого не бачив.
+
0
begood
begood
26 вересня 2023, 13:59
#
посилення незалежності Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), включно з розширенням процесуальних повноважень, збільшення кількості слідчих Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щонайменше на 300 осіб;

Да хоть на 10 тысяч.
Ахах, а помните как в 2021 м СБУ украла Чауса у НАБУ и была погоня в стиле боевиков?))
+
+15
matroskin
matroskin
26 вересня 2023, 14:07
#
Я ще помню, як «діамантового» прокурора з 500к$ хабаря взяли років 8 тому, в США в же б напевно відсидів і на волю вийшов, а у нас ше «триває слідство». :)
В США ментів що побили нігера в провінції, через місяць посадили, а у нас 12 років розслідують смерть півтори сотні громадян в центрі столиці.
+
+15
Oleksandr Kolobov
Oleksandr Kolobov
26 вересня 2023, 14:44
#
Це правда, по «діамантовому» ще триває слідство?! Це просто дно, а не судова система.

upd: Вже перевірив, справа по ним тягнеться з 2015 року.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
26 вересня 2023, 14:54
#
Місія нездійсненна!
+
0
nsns3212
nsns3212
26 вересня 2023, 15:05
#
>>обмежити повноваження Служби безпеки України
>>>реформа митниці та Державної прикордонної служб
проще на марс слетать, эти кормушки *** разгонишь
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