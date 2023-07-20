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20 липня 2023, 18:09 Читать на русском

НБУ почав націоналізацію Сенс Банку

Правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку Сенс Банк (раніше Альфа-банк) російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена. Правління також звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанови. Про це повідомив глава НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу 20 липня.

Україна націоналізувала Сенс Банк (раніше Альфа-банк) російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена.
Фото: sensebank.com.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На підставі рішення НБУ з п’ятниці, 21 липня 2023 року, в банку буде введена тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Під час тимчасової адміністрації сервіси для фізичних осіб працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб.

В НБУ зазначили, що після націоналізації Сенс Банку доля держбанків зросте всього на 3,3% до 56%.

Завтра з 9 ранку Фонд гарантування вкладів вводить до Сенс Банку тимчасову адміністрацію. Її очолить Вікторія Степанець.

Пишний заявив, що не очікує відтоку клієнтів банку.

«Репутаційний ризик, який виник у зв'язку з накладанням блокуючих санкцій на акціонерів спровокував суттєвий негативний вплив на показники банку. Кредитний портфель суттєво погіршився. Банк був рекордсменом за збитковістю за минулий рік.

Регулятивний капітал банку знизився в той час, як по решті системно важливих банків він зріс. Так, банк ліквідний, операційно на разі прибутковий, але Національний банк оцінює роботу банку в перспективі на декілька років з точки зору його стійкості.

Звісно, якщо держава набуде право власності на банк, будуть проведені усі необхідні процедури аудиту, контролю, дослідження, вивчення банку з метою забезпечення його подальшої ефективної, прибуткової, стабільної та стійкої роботи", — зазначив Пишний.

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 9107−1 про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками. Він дозволяє державі націоналізувати Сенс Банк.

Нещодавно Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки компаній, більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном.

Серед них — люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського Сенс Банку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що номінальний власник акцій Сенс Банку ABH Holdings S.A. заявив, що у випадку націоналізації банку без компенсації ABHH понад номінальної суми звернеться до міжнародного суду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
Bitcoin
Bitcoin
20 липня 2023, 18:21
#
И сразу продавайте
+
0
jakiro
jakiro
20 липня 2023, 18:48
#
Чий банк буде після цього?
Закривати рахунок чи ні?
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