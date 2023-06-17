Акціонер Сенс Банку пригрозив Україні міжнародним судом

Номінальний власник акцій Сенс Банку (раніше Альфа-Банк ) ABH Holdings S.A. заявив, що у випадку націоналізації банку без компенсації ABHH понад номінальної суми звернеться до міжнародного суду. Про це йдеться в заяві компанії.

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Відповідна реакція ABHH сталася після того, як президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9107−1 щодо порядку виведення з ринку (націоналізації) банків, які належать підсанкційним особам.

«ABHH серйозно стурбований тим, що Національний банк України здійснить свій намір націоналізувати АТ „Сенс Банк“ без компенсації ABHH понад номінальної суми», — йдеться в заяві.

В ABHH зазначили, що у випадку націоналізації Сенс Банку збитків зазнають особи, які не знаходяться під санкціями, включаючи власників облігацій та непідсанкційних акціонерів ABHH — благодійної організації, що займається дослідженнями раку, та великого європейського банку.

«ABHH вживатиме відповідних заходів з точки зору як національного, так і міжнародного права та наявних договорів, щоб їх компенсувати. Зокрема, ABHH шукатиме захисту в межах двосторонньої угоди про захист інвестицій BLEU (Бельгія-Люксембург-Україна)», — зазначили в компанії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ABH Holdings S.A. просить Раду національної безпеки та оборони (РНБО) дозволити угоду, за якою акції банку продадуть європейському інвестору. У компанії запевнили, що кошти від продажу не потраплять до підсанкційних власників.