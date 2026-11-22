Переїзд за кордон, відсутність замовлень і нульові надходження на підприємницький рахунок не означають, що про зареєстрованого ФОП можна забути. Частина податкових платежів продовжує нараховуватися навіть тоді, коли підприємець фактично не працює. За розрахунками юриста Вадима Оксентюка, ФОП другої групи, який не сплачував обов'язкові платежі протягом 11 місяців 2026 року, може накопичити майже 50 тис. грн заборгованості. Пояснюємо, звідки береться ця сума, які є винятки та чи допоможе закриття підприємництва позбутися боргів.

Українці, які виїхали за кордон і залишили зареєстрований ФОП, ризикують накопичити податкову заборгованість, навіть якщо не отримують жодного доходу. Фото: Pexels

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Чому податки нараховують, навіть якщо ФОП не працює

Українці, які виїхали за кордон і залишили підприємницьку діяльність зареєстрованою, можуть зіткнутися з податковими зобов'язаннями навіть за відсутності доходу. Найбільше це стосується підприємців першої та другої груп спрощеної системи оподаткування, які мають щомісяця сплачувати фіксовані платежі.

«Якщо нічого не заробляєш, то нічого й не нараховується. Для більшості груп це не так», — пояснює Вадим Оксентюк у своєму дописі на Facebook.

Для ФОП першої та другої груп відсутність доходу не скасовує обов'язку сплачувати єдиний податок і військовий збір. У 2026 році військовий збір для цих підприємців становить 864,70 грн на місяць. Ставка єдиного податку залежить від групи та встановлених місцевою владою розмірів.

Для третьої групи діють інші правила. Єдиний податок становить 5% доходу або 3% за умови сплати ПДВ. Військовий збір для цієї групи становить 1% отриманого доходу. Тому за відсутності надходжень ці два платежі не нараховуються.

Однак підприємці першої, другої та третьої груп мають враховувати ще й єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Його мінімальний розмір у 2026 році становить 1 902,34 грн на місяць. Це 22% від мінімальної заробітної плати.

Є винятки, коли ФОП може не сплачувати ЄСВ за себе. Зокрема, із 1 жовтня 2025 року діє правило, за яким підприємець звільняється від цього платежу за ті місяці, коли роботодавець уже сплатив за нього внесок у розмірі не меншому за мінімальний страховий. При цьому наявність основного місця роботи більше не є обов'язковою умовою.

Від сплати ЄСВ за себе також звільняються, зокрема, підприємці, які отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю та отримують пенсію чи соціальну допомогу. Окремі правила передбачені для мобілізованих ФОП, які не мають найманих працівників.

Як за 11 місяців набігає майже 50 тисяч гривень

Щоб показати масштаб можливих нарахувань, Вадим Оксентюк навів приклад ФОП другої групи, який із січня 2026 року не сплачував податки та внески.

За його розрахунками, щомісячні платежі становлять:

єдиний податок — 1 729,40 грн;

ЄСВ — 1 902,34 грн;

військовий збір — 864,70 грн.

Разом це 4 496,44 грн на місяць. За 11 місяців сума зростає до 49 460,84 грн. До неї можуть додатися штрафи та пеня за несвоєчасну сплату.

Важливо, що 1 729,40 грн — максимальна ставка єдиного податку для другої групи у 2026 році. Конкретний розмір встановлює місцева рада залежно від виду діяльності. Тому наведений розрахунок не означає, що кожен ФОП другої групи матиме саме такий борг.

Є й інші послаблення. Підприємці першої та другої груп без найманих працівників можуть скористатися звільненням від єдиного податку на час щорічної відпустки тривалістю один календарний місяць на рік. Таке право передбачене і для випадків хвороби, якщо вона триває 30 або більше календарних днів та підтверджена документально. Для цього потрібно подати відповідну заяву до податкової. Важливо, що ці пільги не означають автоматичного звільнення від військового збору та ЄСВ.

Окремо варто врахувати воєнну пільгу зі сплати ЄСВ. Із березня 2022 року підприємці могли не нараховувати та не сплачувати внесок за себе під час воєнного стану. Проте дію цієї норми зупинили законами про державний бюджет на 2025 і 2026 роки. Тому з 1 січня 2025 року знову діє загальне правило обов'язкової сплати внеску. На 2027 рік це питання залежатиме від законодавчих рішень.

Чи допоможе закриття ФОП позбутися заборгованості

Якщо людина більше не планує вести підприємницьку діяльність, залишати ФОП відкритим без потреби означає ризикувати новими нарахуваннями.

Припинити підприємництво можна дистанційно через портал «Дія». Для цього не потрібно повертатися в Україну: заяву можна подати онлайн, підписавши її електронним підписом.

Проте саме закриття не анулює вже накопиченої заборгованості. Податкові борги, недоїмка з ЄСВ, штрафи та пеня не зникають після внесення запису про припинення підприємницької діяльності до державного реєстру. Фізична особа й надалі відповідає за зобов'язаннями, які виникли під час роботи ФОП.

«Закриття не обнуляє борг», — наголошує юрист.

Крім того, після припинення діяльності потрібно подати останню податкову звітність і провести остаточні розрахунки з бюджетом. Тобто реєстрація закриття ФОП не завершує автоматично всі відносини з податковою.

Чи може ФОП за кордоном залишатися податковим резидентом України

Ще одне питання, на яке звертає увагу Вадим Оксентюк, — податкове резидентство. Поширена помилка серед українців, які переїхали за кордон, полягає в тому, що перебування в іншій країні понад 183 дні нібито автоматично припиняє податкові зобов'язання в Україні.

Насправді, Податковий кодекс передбачає кілька критеріїв визначення резидентства. Серед них — місце постійного проживання, центр життєвих інтересів і тривалість перебування в країні. Реєстрація фізичної особи як підприємця також є передбаченою законодавством підставою для визначення її податкового резидентства.

Тому сама кількість днів за кордоном не дає остаточної відповіді. Якщо людина має ознаки податкового резидентства одразу двох держав, потрібно враховувати правила міжнародної угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та країною проживання.

Якщо за результатами такої оцінки людина залишається податковим резидентом України, у неї можуть виникати зобов'язання щодо декларування іноземних доходів. Зокрема, це стосується доходів, отриманих за межами країни.

Що перевірити, якщо ФОП залишився в Україні

Насамперед варто зайти до Електронного кабінету платника податків і перевірити стан розрахунків із бюджетом. Це дасть змогу побачити нараховані суми, платежі та наявну заборгованість.

Якщо підприємництво більше не потрібне, можна подати заяву про припинення діяльності. Якщо ж ФОП планує працювати надалі, варто перевірити обрану групу оподаткування, актуальні ставки та наявність підстав для звільнення від окремих платежів.

Для тих, хто давно виїхав з України, але залишив підприємництво відкритим, важливо не відкладати цю перевірку. Відсутність діяльності не означає, що податкові зобов'язання припинилися.