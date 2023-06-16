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16 червня 2023, 12:22 Читать на русском

Зеленський підписав закон, який дозволяє націоналізувати Сенс Банк

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 9107−1 про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 9107−1 про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками.
Фото: president.gov.ua

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Закон набирає чинності через день після опублікування, тобто вже на цьому тижні.

«А далі НБУ зобовʼязаний розпочати процедуру націоналізації одного банка, тобто екс-Альфи (Сенс Банк, — ред.)», — зазначив нардеп.

Даним законом пропонується надати НБУ повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:

  • заборону підсанкційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь у банку;
  • про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація) з урахуванням особливостей, установлених пунктом 23 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону;
  • запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку (націоналізації) за відсутності у нього ознак неплатоспроможності (у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкції);
  • закріплюється норма, якою передбачена можливість відшкодування особам збитків, яких вони зазнали внаслідок ліквідації банку або виведення з ринку системно важливого банку, виключно за рахунок коштів держави-агресора.

Нагадаємо

Верховна Рада 2 травня не підтримала в цілому законопроєкт № 9107−1, який вдосконалює процедуру виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт № 9107−1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації Сенс Банку (раніше — «Альфа-банк»).

Національний банк України написав та передав на розгляд парламенту законопроєкт, ухвалення якого дозволить державі націоналізувати Сенс Банк.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
Kolya12377
Kolya12377
16 червня 2023, 12:49
#
А нельзя было это сделать сразу и тихо?
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0
zevs1
zevs1
16 червня 2023, 13:04
#
Тихо не получится банк не маленький.
+
0
kingcity
kingcity
16 червня 2023, 13:12
#
Може вже нарешті завершать цей процес, давно пора.
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+37
O. S.
O. S.
16 червня 2023, 13:20
#
Ну націоналізують. І стане таке ж «г», як Ощадбанк чи Приват.
+
0
jakiro
jakiro
16 червня 2023, 14:07
#
А шо буде з моїм депозитом там?
Звісно сума невелика десь коло 200к але теж гроші
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
16 червня 2023, 14:36
#
Краще забрати
+
0
jakiro
jakiro
16 червня 2023, 15:15
#
Я б зрадістю, але то ще рік не зможу.
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