Зеленський підписав закон, який дозволяє націоналізувати Сенс Банк

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 9107−1 про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

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Закон набирає чинності через день після опублікування, тобто вже на цьому тижні.

«А далі НБУ зобовʼязаний розпочати процедуру націоналізації одного банка, тобто екс-Альфи (Сенс Банк, — ред.)», — зазначив нардеп.

Даним законом пропонується надати НБУ повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:

заборону підсанкційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь у банку;

про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація) з урахуванням особливостей, установлених пунктом 23 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону;

запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку (націоналізації) за відсутності у нього ознак неплатоспроможності (у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкції);

закріплюється норма, якою передбачена можливість відшкодування особам збитків, яких вони зазнали внаслідок ліквідації банку або виведення з ринку системно важливого банку, виключно за рахунок коштів держави-агресора.

Нагадаємо

Верховна Рада 2 травня не підтримала в цілому законопроєкт № 9107−1, який вдосконалює процедуру виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт № 9107−1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації Сенс Банку (раніше — «Альфа-банк»).

Національний банк України написав та передав на розгляд парламенту законопроєкт, ухвалення якого дозволить державі націоналізувати Сенс Банк.