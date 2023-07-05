Зеленський ввів санкції проти акціонерів Альфа-банку та структур групи

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти акціонерів російського Альфа-банку, а також проти структур групи, включаючи «АльфаСтрахування». Про це випливає із указу президента.

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Хто потрапив під санкції

Зокрема, обмеження введені щодо:

ABH Holdings SA,

ABH Ukraine Limited,

Alfastrakhovanie Holdings Limited,

ABH Financial Limited,

«АБ Холдинг»,

«АльфаСтрахування»,

«АС Фінанс»,

«АС Холдинг»,

«АльфаСтрахування — ЗМС»,

«АльфаСтрахування — Життя»,

Alfa Capital Holdings Limited.

Обмеження мають на увазі, що ці компанії будуть тимчасово позбавлені права використовувати свої активи та розпоряджатися ними на території України. Також діятиме заборона на виведення капіталу за межі України.

Нагадаємо

Сам Альфа-банк потрапив під санкції США та Великобританії у 2022 році, а під обмеження Євросоюзу — у 2023 році. Михайло Фрідман та Петро Авен володіють 45% в Альфа-банку через люксембурзьку холдингову компанію ABH Holdings, яка, своєю чергою, контролює кіпрську материнську компанію банку ABH Financial Ltd.

Олігархи перебувають під санкціями Євросоюзу та Великобританії. Ці холдингові компанії поки що не підпадали під санкції.

У березні 2023 року стало відомо, що Михайло Фрідман та Петро Авен обговорюють передачу своїх часток в Альфа-банку своєму давньому партнеру Андрію Косогову, якому вже належить майже 41% у капіталі банку. Вони хочуть продати свої пакети, щоби звільнитися від західних санкцій.

Очікується, що Андрій Косогов придбає Альфа-банк у кіпрській ABH Financial Ltd. В Альфа-банку стверджували, що додаткових дозволів від регуляторів на цю угоду не потрібно: «Ні Андрій Косогов, ні продавець не під санкціями, тому є ймовірність того, що схвалення угоди з боку закордонних регуляторів не потрібно».

ABH Holdings також перебуває у процесі продажу свого українського банку — «Сенс банк». «Основна мета пошуку інвестора, якому може бути передано контроль над „Сенс банком“ у скороченні непрямої частки володіння бенефіціарів, які потрапили під санкції, до рівня, який відповідатиме вимогам України», — наголошується в заяві холдингу.