Національний банк України протягом 16−20 листопада продав на міжбанківському валютному ринку $1,4628 млрд. Це на $321,9 млн менше, ніж тижнем раніше. Водночас обсяги продажу валюти перевищують $1 млрд уже 19 тижнів поспіль. Від початку 2026 року НБУ продав майже $49,3 млрд. Попри значні інтервенції, важливо враховувати, що їхній обсяг не є тотожним скороченню міжнародних резервів. Пояснюємо, що відбувається на валютному ринку та як змінюється попит на іноземну валюту.

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Скільки валюти продав НБУ за тиждень

За даними валютної статистики Національного банку, протягом 16−20 листопада регулятор продав на міжбанківському валютному ринку $1 млрд 462,8 млн. Операцій із купівлі валюти за цей період НБУ не проводив.

Тижнем раніше, 9−13 листопада, обсяг продажу становив $1 млрд 784,7 млн. Таким чином, за тиждень інтервенції скоротилися на $321,9 млн, або приблизно на 18%.

Попри зменшення, обсяги продажу залишаються вищими за $1 млрд уже 19 тижнів поспіль. Така тенденція триває із середини липня.

Загалом від початку 2026 року Національний банк продав на міжбанківському ринку близько $49,3 млрд. За цей самий період обсяг купівлі валюти регулятором становив лише близько $2,77 млн.

Обсяг продажу валюти НБУ від початку року наближається до психологічної позначки $50 млрд.

Чому великі інтервенції не означають аналогічного скорочення резервів

Великі обсяги продажу валюти Національним банком не варто автоматично трактувати як витрачання міжнародних резервів на підтримку гривні.

Валютні інтервенції та зміна міжнародних резервів — різні показники. На динаміку резервів впливають не лише операції НБУ на міжбанківському ринку, а й надходження міжнародної фінансової допомоги, платежі за державним боргом та інші операції.

Крім того, частина валютних інтервенцій має структурний характер. Це пов'язано з механізмом використання міжнародної фінансової допомоги: уряд продає отриману від партнерів іноземну валюту Національному банку, а регулятор забезпечує її подальшу пропозицію на валютному ринку.

Таким чином, значна частина валютних операцій є складовою механізму перерозподілу міжнародної допомоги та забезпечення потреб економіки в іноземній валюті.

Тому сам показник продажу валюти НБУ не дає підстав стверджувати, що на аналогічну суму скоротилися міжнародні резерви або що саме стільки коштувало утримання курсу гривні.

У жовтні продажі валюти НБУ наблизилися до $6 млрд

Попри скорочення тижневого обсягу інтервенцій, у місячному вимірі продажі валюти Національним банком залишаються високими.

За даними НБУ, у жовтні регулятор продав на міжбанківському валютному ринку близько $6 млрд. Це найбільший місячний показник за останні 12 місяців на графіку валютних інтервенцій.

Для порівняння: у вересні обсяг продажу становив приблизно $5,5 млрд.

Валютні інтервенції є одним з інструментів регулювання ситуації на міжбанківському ринку. Коли попит на іноземну валюту перевищує її пропозицію, НБУ може виходити на ринок із продажем валюти, щоб покрити дефіцит пропозиції та згладити надмірні курсові коливання.

Масштаби інтервенцій залежать не лише від поточного попиту бізнесу та населення, а й від загального балансу валютних надходжень і потреб економіки.

Населення купує більше валюти, ніж продає

Окремо статистика НБУ показує співвідношення купівлі та продажу іноземної валюти фізичними особами.

У жовтні населення придбало приблизно на $1,3 млрд більше валюти, ніж продало.

Цей показник охоплює сукупні операції фізичних осіб як із готівковою, так і з безготівковою іноземною валютою.

За методикою відображення на графіку НБУ, сальдо розраховується як різниця між продажем і купівлею валюти. Від'ємне значення означає, що обсяг придбаної валюти перевищив обсяг проданої.

Жовтневий результат свідчить про значний чистий попит населення на іноземну валюту. Водночас цей показник не слід ототожнювати з попитом на валюту виключно на міжбанківському ринку або зі скороченням міжнародних резервів.

Як змінилися офіційні курси долара та євро

На тлі значних валютних інтервенцій офіційні курси долара та євро наприкінці листопада дещо знизилися.

Офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком на 23 листопада, становить 44,9293 грн за долар. Для порівняння: з 20 листопада діяв курс 45,0532 грн.

Таким чином, долар подешевшав на 12,39 копійки.

Євро також знизилося в ціні. Якщо з 20 листопада офіційний курс становив 49,5335 грн, то з 23 листопада НБУ встановив його на рівні 49,2763 грн. Різниця становить 25,72 копійки.

Короткострокове зміцнення гривні не змінює загальної динаміки за рік. За графіками НБУ, протягом останніх 12 місяців офіційний курс долара зріс приблизно з 42 до 45 грн. Євро за цей період також демонструвало висхідну динаміку.

Зниження офіційних курсів наприкінці листопада поки що варто розглядати як короткострокову зміну, а не як свідчення розвороту довгострокової курсової тенденції.