Азійські валюти можуть стати одними з головних бенефіціарів глобального попиту на технології штучного інтелекту. Goldman Sachs, ING та Morgan Stanley прогнозують, що у 2027 році південнокорейські, тайванські і сінгапурські долари отримають підтримку завдяки розвитку технологічного експорту, послабленню американської валюти та зниженню цін на нафту. Банки вже визначили своїх фаворитів у регіоні.

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Які азійські валюти можуть зміцнитися у 2027 році

Goldman Sachs прогнозує, що наступного року найкращу динаміку серед азійських валют можуть показати південнокорейська вона, тайванський долар і малайзійський ринггіт. Про це йдеться в аналітичному огляді банку, який підготували стратег Денні Суванапруті та його колеги, пише Вloomberg.

ING робить ставку на сінгапурський долар у Південно-Східній Азії. У Північній Азії банк виділяє південнокорейську вону та тайванський долар.

Схожого погляду дотримуються аналітики Morgan Stanley. Вони вважають, що тайванський долар має потенціал для зміцнення, щойно інтерес інвесторів до технологічного сектору відновиться. Додатковою перевагою валюти називають її відносно низьку оцінку. Південнокорейська вона може отримати підтримку завдяки активнішому продажу експортерами валютної виручки та конвертації доларів у національну валюту.

У Goldman Sachs очікують, що попит на обладнання для штучного інтелекту залишатиметься високим. Значні інвестиції у розвиток ШІ підтримують азійських технологічних експортерів. До того ж довгострокові контракти на постачання обладнання свідчать, що значну частину замовлень на 2027 рік уже погоджено.

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Південнокорейська вона вже додала майже 8%

Серед азійських валют цього року найкращу динаміку показала південнокорейська вона. Вона зміцнилася майже на 8%. До числа лідерів регіону також увійшли сінгапурський долар і малайзійський ринггіт.

Тайванський долар рухався в протилежному напрямку. Попри тісний зв'язок економіки острова з виробництвом технологічної продукції та розвитком ШІ, валюта послабилася майже до найнижчого рівня з 2016 року. Одним із чинників стало те, що експортери не повернули на внутрішній ринок значну частину отриманої за кордоном валютної виручки.

В ING вважають, що перспективи технологічних валют залишаються сприятливими. Керівниця регіонального дослідницького напряму банку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Діпалі Бхаргава пояснює це станом платіжного балансу та поведінкою експортерів.

«Хоча певне перетікання капіталу до валют країн Південної Азії вже відбувається, ми й надалі очікуємо, що валюти, пов'язані з технологічним сектором, випереджатимуть інші», — написала Бхаргава.

За її словами, підтримку їм забезпечують значний профіцит поточного рахунку платіжного балансу та конвертація експортерами валютної виручки. Коли компанії продають отримані за кордоном долари й купують національну валюту, це створює додатковий попит на неї.

Індійська рупія теж привертає увагу інвесторів

Серед валют із вищою дохідністю ING виділяє індійську рупію. Позитивний прогноз пов'язаний із відновленням її курсу та стійким економічним зростанням Індії.

Додатковими чинниками підтримки аналітики називають перенесення виробничих ланцюгів постачання до Індії та стабільний приплив прямих іноземних інвестицій. Діпалі Бхаргава зазначила, що ці процеси створюють сприятливі умови для індійської валюти.

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Які валюти можуть відставати

Не всі валюти регіону мають однаково сприятливі перспективи. За оцінкою Morgan Stanley, тайський бат може залишатися під тиском через низьку дохідність операцій із ним, слабке економічне зростання Таїланду та високі відсоткові ставки у США.

Складною залишається ситуація і з індонезійською рупією та філіппінським песо. У Morgan Stanley очікують, що вони поступатимуться іншим валютам регіону через невизначеність внутрішньої економічної політики та повільне зростання економік. У понеділок індонезійська рупія вже опустилася до нового історичного мінімуму.