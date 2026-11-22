Голова Національного банку України Андрій Пишний очолив делегацію НБУ , яка працюватиме у Великій Британії, Німеччині та Туреччині. Окремий напрям поїздки пов'язаний із підготовкою до слухань у міжнародному арбітражі у справі ABH Holdings S.A. (ABHH). Делегація проведе консультації з юридичними радниками та візьме участь у засіданнях арбітражу. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Пишний зустрінеться з Крістін Лагард і виступить в Оксфорді. Фото: facebook.com/pyshnyy

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Програма візиту передбачає не лише юридичні консультації, а й переговори з керівниками провідних фінансових інституцій. Зокрема, Андрій Пишний зустрінеться з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард, а також очільниками центральних банків Великої Британії, Німеччини та Туреччини.

Делегація НБУ також візьме участь у конференції EIOPA зі східного співробітництва (Eastern Cooperation Conference 2026) та зустрічі голів центральних банків країн-кандидатів і потенційних кандидатів на вступ до Європейського Союзу.

Ще один захід відбудеться під егідою Загальної ради ЄЦБ. Його присвятять економічним і фінансовим зв'язкам між країнами, які прагнуть вступити до ЄС, та державами Євросоюзу і єврозони. У програмі запланували виступ голови НБУ.

Академічна частина поїздки передбачає виступ Андрія Пишного в Оксфордському університеті. На запрошення закладу він прочитає лекцію та долучиться до дискусій про досвід роботи Національного банку під час війни.

Також голова НБУ візьме участь у молодіжному економічному форумі Euro20+, організованому Німецьким федеральним банком. Учасники заходу обговорюватимуть майбутнє Європи.

ABH Holdings вимагає від України щонайменше $1 млрд: що відомо про арбітраж

Закордонний візит делегації НБУ відбувається на тлі тривалого спору між Україною та колишнім акціонером Сенс Банку. Компанія ABH Holdings S.A. ініціювала міжнародний інвестиційний арбітраж після націоналізації фінансової установи, яка раніше працювала під брендом Альфа-Банк.

Як повідомляв «Мінфін», 11 січня 2024 року ABH Holdings зареєструвала запит на арбітраж у Міжнародному центрі з вирішення інвестиційних спорів (ICSID).

Компанія заявила про порушення Україною інвестиційної угоди та вимагала компенсації. Свої претензії вона оцінила щонайменше в $1 млрд. При цьому ABH Holdings не вимагала повернути Сенс Банк у свою власність.

Яку роль у справі відіграє Національний банк

У серпні 2026 року НБУ оприлюднив інформацію про результати наглядової роботи щодо Сенс Банку за період із кінця 2022 року до 2026-го.

За даними регулятора, профільний комітет ухвалив понад 100 рішень щодо банку. Також Нацбанк направив 21 повідомлення правоохоронним органам, Державній податковій службі та Державній службі фінансового моніторингу.

Окрему увагу регулятор приділив результатам перевірки, завершеної у квітні 2025 року. Під час неї виявили раніше невідомі конфіденційні протоколи колегіальних органів банку. Матеріали передали правоохоронцям.

Крім того, їх використовує Міністерство юстиції під час підготовки позиції України в арбітражному провадженні.

Ці обставини пояснюють, чому робота з юридичними радниками та участь у засіданнях міжнародного арбітражу стали одним із напрямів закордонної програми делегації НБУ.