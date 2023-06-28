Дрібні банки розповіли, як довго ще зможуть підвищувати депозитні ставки

За останні два тижні 7 банків з депозитним портфелем до 2 млрд грн підвищили ставки за гривневими вкладами. Ще дві фінустанови запропонували більш цікаві умови для приватних вкладників за доларовими та гривневими вкладами. Про всі актуальні пропозиції малих банків для фізосіб — у свіжому огляді «Мінфіну».

Ефект від заходів НБУ, направлених на підвищення дохідності депозитів, вже вичерпано, — вважають у Комітеті з монетарної політики Національного банку. Таку думку було озвучено під час дискусії, основні тези якої, наводяться на офіційному сайті регулятора.

«Процентні ставки за гривневими депозитами покривають очікувану інфляцію навіть на рік вперед, а банки успішно залучають кошти вкладників на строкові депозити. Тож банки не мають особливої мотивації до подальшого підвищення ставок за гривневими вкладами», — вважає один із членів монетарного Комітету НБУ.

Саме тому в Комітеті вважають, що зниження ключової ставки Нацбанку не загрожує втратою привабливості гривневих депозитів. А їх дохідність надалі зростатиме не за рахунок підвищення ставок, а завдяки подальшому зменшенню рівня інфляції.

Тож, вже з липня-вересня регулятор може почати знижувати свою ставку, яка залишалася незмінною з літа минулого року.

«Зниження облікової ставки позначиться здебільшого на дохідності найприбутковіших тримісячних депозитів, але вони все одно забезпечуватимуть достатній захист від інфляційного знецінення», — йдеться у підсумках дискусії.

Що кажуть про майбутні ставки невеликі банки

Експерти Клірінгового дому вважають, що найближчим часом ставки на короткострокові депозити у національній валюті продовжать зростати. Одна з причин — конкуренція між банками за гроші приватних вкладників. При цьому запас для їх підвищення ще є, вважають у банку, оскільки «ми ще будемо знаходитись в періоді дії облікової ставки 25%».

«Надалі при зниженні облікової ставки дохідність депозитів теж буде знижуватись» — уточнюють експерти Клірінгового Дому.

Аналогічної думки дотримуються і їх колеги з інших банків. За словами директора із розвитку діджитал-бізнесу Піреус Банку Михайла Сергієнка, «потенціал збільшення гривневих ставок на тримісячні і шестимісячні депозити ще є, але це точно не буде суттєве підвищення».

«Якщо цикл зниження ключової ставки почнеться у 2023 році, то зараз, імовірно, найвищі відсоткові ставки за гривневими депозитами, особливо за тими, де термін розміщення перевищує шість місяців», — додає він.

«Зміцнення гривні до іноземних валют у 2023 році, коли долар за 3 місяці подешевшав до гривні майже на 8%, пробудило в українців інтерес до депозитів у національній валюті. До того ж, саме зміцнення збіглося із підвищенням ставок за гривневими депозитами» — каже Михайло Сергієнко.

Які депозити обирають вкладники

«На даний час особливий інтерес викликають депозити на 3 та 6 місяців. Доля гривневого портфеля зростає по відношенню до валютного портфеля. При подорожчанні долара до гривні, вектор може змінитися», — розповідає Михайло Сергієнко з Піреус Банку.

У великих банках приблизно така сама картина.

Частка гривневих депозитів в Акордбанку, за словами голови правління Олексія Руднєва, почала активно зростати з кінця березня. Тоді вона складала 43%, зараз — 68%. Найбільш популярні серед клієнтів банку гривневі вклади на 3−6 міс. Вкладам на такі ж самі строки віддають перевагу і клієнти Райффайзенбанку, каже Сергій Анніков, керівник із питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку. На такі ж найпопулярніші строки вказує й Валентина Розанова, начальник управління розвитку роздрібного бізнесу та кредитування ОТП Банку.

У Сенс банку кажуть, що частина клієнтів також обирає короткострокові вклади до 1 місяця та вклад «Швидкий» терміном на 3 дні. «За цим вкладом відсотки нараховуються за перший і останній день розміщення з автоматичною пролонгацією, що робить цей вклад максимально наближеним до вкладу „на вимогу“, проте з підвищеним рівнем дохідності 10% річних», — додали у пресслужбі банку.

У банках із привабливими ставками за валютними депозитами клієнти віддають перевагу розміщенню своїх доларових і євро-заощаджень. У Креді Агріколь Банку, каже його директор із маркетингу та продуктів Дмитро Коваленко, частка гривневих депозитів значно переважала в загальній структурі строкових вкладів до того, як банк збільшив процентні ставки по строкових валютних вкладах. «Наразі співвідношення дещо змінилось — портфель строкових вкладів в іноземній валюті займає трохи більше половини від загального об'єму строкових вкладів», — додає банкір.

Структура депозитного портфелю в банках не є постійною, — констатують фінансисти. Наприклад, зараз у Приватбанку гривневі депозити складають понад 65% депозитного портфеля фізосіб.

«Звісно, це співвідношення не є постійним. Воно залежить і від валютного курсу, і від популярності тих чи інших депозитних трендів. Наприклад, у другій половині минулого року була дуже популярною тема купівлі валюти для розміщення на строкові депозити. За недовгий термін клієнти відкрили таких депозитів більш як на $400 млн і це вплинуло на долю валюти у портфелі.

Цього року маємо зворотню тенденцію. Гривня трохи укріпилась, купувати долари громадянам стало не дуже цікаво. Тому тепер вони забирають ті валютні вклади. Зрозуміло, що й доля валюти у депозитному портфелі зменшується", — пояснює член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Більшість опитаних «Мінфіном» банкірів визнали, що зараз в структурі депозитних портфелів їхніх фінустанов переважають саме гривневі вклади.

«Поточна частка строкових вкладів, що номінована в іноземній валюті, складає близько 27% від загального обсягу депозитів банку Кредит Дніпро, в тому числі майже 30% в сегменті фізичних осіб. При цьому, після зміну дизайну монетарної політики НБУ на початку поточного року, ця частка поступово знижується через стабільний приріст вкладів у гривні», — каже Андрій Білоус, фінансовий директор банку Кредит Дніпро.

За даними Дмитра Коваля, директора департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ, понад 70% депозитного портфеля його банку складають саме вклади у нацвалюті.

В ОТП точне співвідношення не назвали, але, за словами Валентини Розанової, «кількість вкладів у гривні значно перевищує кількість у іноземній валюті, оскільки ставки за гривневими депозитами набагато вищі і тому такі вклади є більш привабливими для клієнтів. Від коливань курсу пропорція суттєво не змінюється».

«Зараз співвідношення валютних та гривневих депозитів становить близько 45/55% відповідно. Коли коливається курс, пропорція може змінюватися несуттєво. Відсоток гривневих депозитів завжди вище», — відповіли «Мінфіну» у пресцентрі Сенс Банку.

За даними заступника голови правління Комінбанку Бориса Рафаловича, 70% вкладів у Комінбанку — у гривні. 30% клієнтів надають перевагу валюті іноземній. «Навіть в періоди коливання курсу змін у цій пропорції ми не відчуваємо», — додає він.

Таку поведінку вкладників навряд чи можна назвати логічною. Адже відносно нещодавно українські власники гривневих депозитів вже зазнали значних втрат: у 2014 році нацвалюта девальвувала на 97,3% (офіційний курс), наступного року — ще на 50,8%.

Зараз регулятор втримує фіксований офіційний курс нацвалюти, а готівковий (в тому числі і завдяки новому дизайну монетарної політики НБУ) зміцнився.

«Україна отримує більше інвалюти, аніж витрачає, нарощує свої золотовалютні резерви. Це дає можливість тримати курс на рівні поточного, до кінця бойових дій», — вважає директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

У травні золотовалютні резерви НБУ поставили черговий рекорд і зросли до найвищої позначки з серпня 2011 року. Але таку динаміку забезпечує лише стабільна фінансова допомога наших партнерів. Наші донори й далі обіцяють фінансово підтримувати Україну, але така залежність — у будь-якому разі — загроза стабільності гривні, на що зараз більшість українських вкладників не зважають.

Як банки змінювали ставки

Агропросперіс банк додав 3,5 в.п. до дохідності гривневих вкладів на 3 місяці і тепер платить по ним 20,25% річних.

Комінвестбанк підвищив на 3,3 в.п. до 16,8% річних дохідність гривневих вкладів на 12 місяців. Також підвищені відсотки на річні вклади в доларі та євро до 2,1% річних (плюс1,5 в.п.).

Асвіо банк збільшив дохідність одразу двох строкових вкладів в гривні: на 3 (плюс 3 в.п. до 19% річних) та 6 місяців (плюс 1,5 в.п. до 18,5% річних).

Банк Кліринговий Дім збільшив дохідність 3-місячних вкладів в гривні на 2 в.п., до 20% річних.

Банк інвестицій та заощаджень підвищив ставки за гривневими вкладами на 9 та 12 місяців (+1,25 в.п.) і зменшив дохідність вкладів на 3 та 6 місяців. Після цього ставки в гривні за вкладами на 3 місяці склали 18% річних, на всі інші строкові вклади — 19% річних.

Полтава-банк додав 1 в.п. до дохідності вкладів в гривні на 6 місяців, збільшивши її до 16,5% річних.

Кристалбанк додав 0,3 в.п. до дохідності безстрокових вкладів і платить по ним тепер 1,5% річних.

Єдиним банком, хто не змінював ставки в гривні, але збільшував дохідність вкладів в доларі та євро, став банк Український капітал. В доларі банк додав до дохідності всіх строкових вкладів по 0,25 в.п. і платить тепер по ним 2,5% річних. Виключення — вклади на 12 місяців: їх дохідність збільшилась до 2,75% річних. В євро банк найбільше додав до дохідності вкладів на 6 місяців — плюс 1,25 в.п. (до 1,5% річних). На 1,05 в.п. збільшились ставки за вкладами на 12 місяців (до 2% річних). Ставки вкладів в євро на 9 та 3 місяці зросли на 0,9 в.п. та 0,75 в.п. (до 1,75% та 1% відповідно).

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.06.2023−26.06.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

— Банки-переможці премії FinAwards 2023

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.06.2023−26.06.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.06.2023−26.06.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.