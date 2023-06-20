До кінця року офіційний курс 36,6 грн/$ залишиться незмінним — прогноз Райффайзен Банк Україна

На основі аналізу макроекономічної ситуації в Україні валютний прогноз Райффайзен Банку передбачає збереження поточного офіційного курсу гривні до долара , або так званий стабілізаційний сценарій розвитку подій. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

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Прогноз

Зазвичай його банк дотримується двох прогнозів:

• Стабілізаційного — збереження курсових значень на поточному рівні.

• Раціонального — девальвації гривні для зменшення дисбалансів у зовнішній торгівлі та інших напрямках.

«У раціональному сценарії зазвичай йдеться про девальвацію курсу 14−15% рік до року, і ми закладали десь 41,6 грн/$. Однак зараз ймовірність стабілізаційного сценарію вища, більша ймовірність збереження 36,6 грн/$. Україна отримує більше інвалюти, аніж витрачає, нарощує свої золотовалютні резерви. Це дає можливість тримати курс на рівні поточного, до кінця бойових дій», — вважає Печерицин.

Він вважає, що перехід до раціонального курсового прогнозу відбудеться лише у разі нових шоків.

«Таких, наприклад, як зупинка роботи зернового коридору та неможливість експортувати продукцію іншими шляхами», — уточнив Олександр Печерицин.

Також у Райффайзен Банку повідомили про збереження свого інфляційного прогнозу на рівні 13,7%.

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