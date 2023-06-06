Міжнародні резерви України зросли до рекордної позначки з серпня 2011 року. Головні чинники росту

Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $37,31 млрд. У травні резерви зросли на 4% та оновили одинадцятирічний максимум. Більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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За даними регулятора, міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Динаміка міжнародних резервів

Загалом упродовж травня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників. Зокрема, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4,32 млрд. З цієї суми:

$1,62 млрд — макрофінансова допомога від ЄС;

$1,25 млрд — від США (через трастовий фонд Світового банку);

$1,07 млрд — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$383,1 млн — від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд України виплатив $842,2 млн із яких:

$742,3 млн — за обслуговування та погашення валютних ОВДП,

$30,1 млн — борг перед Світовим банком,

решта — борг перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $195,5 млн.

Операції НБУ на валютному ринку України

У травні 2023 року Нацбанк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку $1,96 млрд та викупив до резервів — $63,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця збільшився до $1,89 млрд.

Це відбулося на тлі вичерпання сезонного чинника (збільшення продажу валюти аграріями для проведення посівної), а також з огляду на складнощі з експортом продовольства в сусідні країни та через «зерновий коридор».

«Водночас надходження від міжнародних партнерів були помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України», — йдеться в повідомленні.

Регулятор також зазначив, що у травні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів зменшилася на $26,8 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.