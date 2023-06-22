Підсумки першого дня Ukraine Recovery Conference у Лондоні. Що обіцяють Україні

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

США пообіцяли $1,3 млрд на відновлення енергосистеми, розвиток зеленої енергетики та допомогу українським підприємствам; на модернізацію залізничних ліній, портів та іншої транспортної інфраструктури; на оцифрування митних та інших систем для зменшення корупції; а також страхування для зниження інвестиційних ризиків в Україні. Окремо США виділять $657 млн на допомогу модернізації пунктів пропуску на кордонах, залізничних ліній, портів та іншої критичної інфраструктури. Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про багаторічний пакет фінансової підтримки для України, який містить кредитні гарантії від Світового банку на $3 млрд. Кошти спрямують на підтримку життєво важливих державних послуг, зокрема на роботу шкіл і лікарень. Крім того, Сполучене Королівство виділить 240 млн фунтів стерлінгів двосторонньої фінансової допомоги та розширить британську програму міжнародних інвестицій, збільшивши фінансування до 250 млн у національній валюті.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни ЄС забезпечать 45% потреб України у фінансуванні до 2027 року. За її словами, дефіцит у податковій системі України до цього часу становитиме 60 млрд євро. Окрім того, ще 50 млрд євро буде потрібно на першочергові потреби з відновлення країни. Отже, за оцінками Єврокомісії, загальний дефіцит становитиме 110 млрд євро до 2027 року.

Німеччина надасть Україні додаткові 381 млн євро на гуманітарну допомогу у 2023 році — «на все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто нещодавно втратив будинки», — сказала міністр закордонних справ Анналена Бербок. Вона додала, що Німеччина продовжить допомагати Україні з роботами з пошуку та нейтралізації мін, тому що «не може бути миру в країні, де дитина, вийшовши з дому, ризикує підірватися на міні».

Франція додатково виділить 40 млн євро, які будуть спрямовані на відновлення критичної інфраструктури, обладнання для системи охорони здоров'я та підготовку енергетичної системи до наступної зими. Про це заявила міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна. Вона також оголосила створення механізму страхування інвестицій в українську економіку через Державний інвестиційний банк Франції.

Канада оголосила про гранти у розмірі $10 млн на підтримку людей, які постраждали від повеней після руйнування Каховської ГЕС, та $20 млн на довгострокові проєкти, пов'язані з наслідками кліматичних змін, а також спрямовані на просування принципів гендерної рівності в суспільстві.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що підготувало закон, що дозволяє розширити страхове покриття інвестицій та вантажних перевезень в Україну та з України.

Європейський інвестиційний банк виділить Україні 840 млн євро на відновлення шкіл та лікарень, транспортних мереж, інфраструктури водопостачання, а також профінансує розвиток цифрової трансформації та систем кібербезпеки.