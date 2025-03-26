7 великих банків підвищили депозитні ставки: де можна заробити 17,5% річних за пів року

Слідом за малими банками підвищувати дохідність вкладів у нацвалюті почали й великі. За останні два тижні відразу сім фінустанов із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн підвищили депозитні ставки для приватних клієнтів. Скільки зараз можна заробити на вкладі у великому банку, читайте у свіжому огляді «Мінфіна».

Великі банки підвищують ставки доволі обережно, у діапазоні 0,05 — 1 в.п. Саме такі коригування після підвищення облікової ставки НБУ прогнозували «Мінфіну» напередодні засідання регулятора опитані банкіри.

Середні ставки великих банків у березні зросли таким чином: вклади на 3 місяці додали 0,2 в.п. м/м, піврічні — 0,19 в.п., 9-місячні - 0,51 в.п., річні - 0,11 в.п. Великою мірою таке зростання забеспечили приватні українські банки, державні фінустанови поки що залишають заробітки своїх приватних клієнтів без змін.

Динаміка середніх депозитних ставок великих банків, %, березень 2025 р.

Групи банків 3 міс 6 міс 9 міс 12 міс з державною часткою 9,33 - 11,14 - 11,00 - 11,5 - іноземних банківських груп 10,47 - 11,11 0,04 9,75 - 9,96 0,04 з приватним капіталом 14,65 0,27 15,00 0,27 14,50 0,71 14,71 0,12

порівнюючи з лютим 2025 року, враховані великі банки-учасники депозитного огляду «Мінфіну».

Що відбувається зі ставками у держбанках

«Мінфін» вже писав про те, що депозитна політика державних банків звернула на себе увагу регулятора, який підкреслив, що низка банків користуються фактично монопольним становищем, отримуючи великі надходження від соцвиплат та зарплат із держсектору.

5 державних банків перебувають у першій десятці банків із найбільшими обсягами вкладів фізосіб (станом на 1.02.25 р., за даними НБУ), три банки входять до групи «іноземних», два — «приватні українські».

Топ-10 банків за обсягами вкладів фізосіб, млрд грн

Банки 01.02.25 * Приватбанк 517,47 71,7 Ощадбанк 216,53 28,28 Універсал Банк 106,71 24,77 Райффайзен Банк 78,75 11,7 Укрсиббанк 63,22 7,85 ПУМБ 60,46 9,53 Сенс Банк 48,55 0,8 Укрексімбанк 41,25 2,44 Укргазбанк 35,38 1,73 ОТП Банк 32,3 2,63

*порівнюючи з 01.02.24, за даними НБУ

Доволі низькі ставки у нацвалюті заступниця голови НБУ Катерина Рожкова пояснила двома чинниками.

«По-перше, зараз в системі великі запаси ліквідності, переважно в держбанках. По-друге, через встановлені «воєнні» обмеження населення та бізнес не витрачають ці кошти так активно, як раніше.

І, за великим рахунком, не хочуть, адже споживчі настрої в умовах повномасштабної війни пригнічені. Тож вся ця маса гривні «сидить» у банківському секторі. Коли банку вистачає ліквідності, а величезного попиту на кредити немає, підвищення ставки за ресурсами просто призведе до збільшення витрат без інших наслідків" — повідомила вона в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Вона також додала, що через інфляційні прогнози НБУ у банків «виникає ділема: чи підвищувати зараз ставки, розуміючи, що незабаром їх знову можна буде знижувати».

На думку ексчлена Ради НБУ Віталія Шапрана, одна з проблем полягає у тому, що регулятор декілька років поспіль намагається ринковими методами впливати на банківську систему, де ключові гравці є гравцями монополізованого ринку.

«На практиці це виглядає так: НБУ підвищує облікову ставку — для впливу на інфляцію цього не вистачає, далі вони підвищують ще більше ставки за депозитними сертифікатам НБУ — і цього також не вистачає. Ринок слабо реагує на рух облікової ставки, тому що банкам, які контролюють 50−65% ринку, і так понесуть депозити під 9−10−11%, без підвищення ставки», — пояснює Віталій Шапран.

При цьому, додає експерт, порушується рекомендація Базельского комітету, яка передбачає, що всі фінансові установи з одним акціонером мають бути об'єднані у банківську чи фінансову групу. В Україні ця норма запрацювала лише для приватних банків, оминувші державні.

Що буде далі з дохідністю вкладів

У Сенс Банку погоджуються, що підвищення ставки за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ та зміна параметрів щодо мультиплікатора можуть створити додатковий стимул для окремих банків переглянути депозитну політику. Водночас, не очікують різкого зростання ставок на ринку, говорить Ірина Стрєпєтова, керівниця управління депозитних продуктів Сенс Банку.

«Скоріше— помірне коригування в межах ринкових трендів. Банки з достатньою ліквідністю можуть не поспішати з підвищенням дохідності, тоді як банки, які активно конкурують за ресурс, можуть переглядати ставки, зокрема за короткостроковими вкладами», — каже вона та додає, що банк не планує суттєво змінювати ставки за строковими вкладами, але стежить за ситуацією на ринку.

Водночас, на слова регулятора вже відреагував Приватбанк. Із 1 квітня банк планує збільшити ставки за гривневими депозитами на певні строки. Річні строкові вклади можуть зрости на 3 в.п. — до 13%, вклади на 6 та 9 місяців — на 1 в.п. — до 10%, 4−5-місячні - до 12% річних. Дохідність тримісячних вкладів залишається незмінною. Наразі банк платить за ними 2,5% річних — найменшу ставку серед великих банків.

Це не єдине підвищення, якого варто очікувати у квітні: з 4 квітня зросте ставка за тримісячними депозитними сертифікатами Нацбанку (з 18% до 19% річнних). Окрім того, зазначає Нацбанк, розширяться можливості для банків розміщувати кошти в тримісячних депозитних сертифікатах, залежно від успішності нарощування протягом останного року портфеля гривневих депозитів населення зі строком понад три місяці (мультиплікатор підвищиться з 3 до 3,5).

Це може пожвавити зацікавленість банків у підвищенні відсотків за вкладами.

«Після підвищення ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 19% та збільшення мультиплікатора до 3,5, очікуємо, що і середні ставки на ринку депозитів зазнають поступового зростання. Найімовірніше, найбільші банки відреагують помірним підвищенням ставок, тоді як менші фінансові установи можуть запропонувати агресивніше збільшення дохідності для залучення нових клієнтів», — прогнозує Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку.

За його словами, Кредобанк планує переглянути ставки на депозити у нацвалюті на 4−6 місяців, аби запропонувати клієнтам конкурентні умови та водночас забезпечити стабільність ресурсної бази.

«Окремі банки вже підвищили ставки за депозитами, а після 4 квітня активність інших банків в цьому напрямі може зрости, та ставки за депозитними вкладами поступово зростатимуть. Збільшення мультиплікатора щодо обрахування максимальних лімітів розміщення в 3-місячні депозитні сертифікати, за нашими оцінками, дозволить додатково розмістити близько 10 млрд грн в даний інструмент», — підрахував Микола Войтків, директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанку.

Поки що Акордбанк не змінював ставки, але проводить аналіз ринку.

У Креді Агриколь очікують, що ринок може відреагувати підвищенням ставок в середньому на 1%. Руслан Левчин, начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів Укрсиббанку, припускає збільшення середніх ставок на ринку за депозитами у гривні на 0,5−1 в.п.

Ще до початку квітня, за його словами, банк планує збільшити ставки за депозитами фізосіб у гривні на 0,5 в.п. Але ці зміни стосуватимуться вкладів від 1 млн грн.

«Додаткових дій щодо перегляду відсоткових ставок із 4 квітня наразі не заплановано. У другій половині квітня, після чергового засідання монетарного комітету НБУ, буде розглянуто можливість зміни відсоткової політики банку», —додав банкір.

«Якщо відбудеться підвищення ставок за 3−12 місячними депозитами у системно важливих банків, це, звичайно, вплине на ринок депозитних ставок у країні», — каже Сергій Кравченко, Product Owner Департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ. За його словами, банк пропонує акційні депозити з підвищеними відсотками.

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв каже, що масштабного перегляду рівня депозитних ставок у гривні банк не планує. Водночас додає, що комбанки прискорили процес перегляду ставок за гривневими вкладами, оскільки конкуренція за вкладників є значною.

«Окрім розміру ставок, банки „наввипередки“ намагаються покращити умови розміщення коштів додатковими бонусами, наприклад, стартовий „стимул“ у розмірі 0,5−1 в.п. до наявних ставок, лояльніші умови, у випадку дострокового розірвання угоди, покращені умови на вклади з можливістю поповнення або зняття коштів тощо», — розповідає він.

Банкір також звертає увагу на валютні коливання — чинник, який також може впливати на рішення українців вкладати кошти на депозити.

«Варто зробити ремарку, що курс долара знижується ситуативно — на фоні митних „баталій“ США. Однак ми не виключаємо, що ситуація може змінюватися досить швидко, а коливання у парі долар/євро можуть на певний час додати сум’яття на валютному ринку. Ситуативне зниження „світового“ курсу долара на 0,5%, що вже позначилося на українському валютному ринку, може стати гарним приводом для певної частини громадян скористатися ситуацією і покласти кошти на депозит», — вважає Дмитро Замотаев.

Як банки змінювали ставки

Альянс Банк збільшив ставки за гривневими депозитами на всі строки: на 0,05 в.п. зросла дохідність піврічних вкладів, на 0,1 в.п. — ставки за вкладами на 3 місяці. Тепер на вказаних депозитах тут можна заробити до 14,2% річних. 0,35 в.п. банк додав до ставок на 9 місяців. Найвищу дохідність банк пропонує саме за цими строковими вкладами — 15,1% річних.

Банк також змінив дохідність вкладів у доларі США. Зокрема, за вкладами на 9 місяців ставку знижено на 0,05 в.п. — до 1,3% річних. Дохідність доларових вкладів на 3 та 6 місяців збільшено на 0,1 в.п. — до 0,85% річних.

Кредобанк додав 0,5 в.п. до строкових гривневих вкладів на пів року та на рік. Ставка за піврічними зросла до 13% річних, на 12 місяців — до 12% річних.

Стільки ж додав й банк Південний до вкладів на 3 та 6 місяців. Після змін банк платить за цими строковими вкладами 14,75% та 15% річних відповідно.

КомінБанк збільшив дохідність всіх строкових вкладів на 0,5 в.п., за виключенням річних: ці зросли лише на 0,25 в.п. Але за ними банк пропонує найвищі відсотки — 15,25% річних. Найменше банк платить за короткими вкладами — 14% річних.

Приблизно так само змінював ставки й Банк Львів. Без змін залишились ставки за річними вкладами, 0,5 в.п. банк додав до ставок вкладів у гривні на 3 та 6 місяців, 0,25 в.п. — до ставок вкладів на 9 місяців. Найвищу дохідність після змін мають найкоротші депозити — на 3 місяці. Найменшу — піврічні (15% річних).

МТБ Банк збільшив ставки за всіма вкладами у нацвалюті на 1 в.п. Найбільше банк зараз платить за річними вкладами — 16% річних. Ставки за вкладами на 9 та 6 місяців складають 15,9% та 15,8% річних відповідно. Найменше банк платить за вкладами на 3 місяці (15,5% річних).

Водночас банк зменшив дохідність вкладів у євро: ставки за всіма строковими вкладами у лінійці порізали на 0,1 в.п. Найбільше зараз банк платить за річними євровкладами (0,9% річних), найменше пропонує за тримісячними (0,55% річних).

Радабанк додав 0,5 в.п. до ставок всіх гривневих вкладів у лінійці. Ставки за піврічними вкладами збільшились до 17,5% річних, за вкладами на 3 місяці — до 17% річних. Дохідність депозитів на 9 та 12 місяців збільшено до 16% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.03.2025−24.03.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.03.2025−24.03.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 12.03.2025−24.03.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.