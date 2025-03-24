Приватбанк підвищує дохідність депозитів: які ставки та умови

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 березня 2025, 12:47

Приватбанк підвищує дохідність депозитів: які ставки та умови

Приватбанк підвищує дохідність депозитів, щоб забезпечити надійний захист гривневих заощаджень українців та зробити їх більш привабливими для вкладників. Про це повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Приватбанк підвищує дохідність депозитів, щоб забезпечити надійний захист гривневих заощаджень українців та зробити їх більш привабливими для вкладників.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Підвищення депозитних ставок

З 1 квітня 2025 року банк підвищує ставки за всіма основними видами депозитних вкладів — нові депозитні ставки діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.

Умови депозитів:

  • на термін від 10 до 12 місяців ставка становить 13% річних;

  • від 6 до 9 місяців — 10% річних, а на короткострокові вклади (4−5 місяців) ставка становить 12% річних.

Найбільш вигідні умови банк пропонує військовослужбовцям, які отримують через Приватбанк цільові виплати від держави — для них встановлено ставку 14% річних на вклад «Слава Героям».

Оформи депозит з підвищеним доходом

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+71
Я_ __
Я_ __
24 березня 2025, 13:39
#
Https://minfin.com.ua/ua/2025/03/11/146876390/

«У лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі.»

А приматбанк пропонує «чарівні»

«на термін від 10 до 12 місяців ставка становить 13% річних;»

я нагадую, що 13,4% це «офіційна» інфляція, котру нам малює нбу, щоб не треба було індексувати нормально пенсії, прожитковий мінімум, мінімальну заробітню плату і соціальні виплати, а потім ще від приматівського 13% депозиту віднімайте 23% і буде вам потужний «прибуток» :)

це при тому що реальна інфляція по найскромнішим оцінкам 20+%))
+
0
Srg Falcon
Srg Falcon
24 березня 2025, 15:02
#
Лоховство это с такими процентами депозиты. У них это не основное, на обороте соц денег чувствуют они себя прекрасно.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 99932146 и 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами