Приватбанк підвищує дохідність депозитів, щоб забезпечити надійний захист гривневих заощаджень українців та зробити їх більш привабливими для вкладників. Про це повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
Приватбанк підвищує дохідність депозитів: які ставки та умови
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Підвищення депозитних ставок
З 1 квітня 2025 року банк підвищує ставки за всіма основними видами депозитних вкладів — нові депозитні ставки діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.
Умови депозитів:
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на термін від 10 до 12 місяців ставка становить 13% річних;
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від 6 до 9 місяців — 10% річних, а на короткострокові вклади (4−5 місяців) ставка становить 12% річних.
Найбільш вигідні умови банк пропонує військовослужбовцям, які отримують через Приватбанк цільові виплати від держави — для них встановлено ставку 14% річних на вклад «Слава Героям».
Оформи депозит з підвищеним доходом
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Коментарі - 2
«У лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі.»
А приматбанк пропонує «чарівні»
«на термін від 10 до 12 місяців ставка становить 13% річних;»
я нагадую, що 13,4% це «офіційна» інфляція, котру нам малює нбу, щоб не треба було індексувати нормально пенсії, прожитковий мінімум, мінімальну заробітню плату і соціальні виплати, а потім ще від приматівського 13% депозиту віднімайте 23% і буде вам потужний «прибуток» :)
це при тому що реальна інфляція по найскромнішим оцінкам 20+%))