Приватбанк підвищує дохідність депозитів: які ставки та умови

Приватбанк підвищує дохідність депозитів, щоб забезпечити надійний захист гривневих заощаджень українців та зробити їх більш привабливими для вкладників. Про це повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

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Підвищення депозитних ставок

З 1 квітня 2025 року банк підвищує ставки за всіма основними видами депозитних вкладів — нові депозитні ставки діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.

Умови депозитів:

на термін від 10 до 12 місяців ставка становить 13% річних;

від 6 до 9 місяців — 10% річних, а на короткострокові вклади (4−5 місяців) ставка становить 12% річних.

Найбільш вигідні умови банк пропонує військовослужбовцям, які отримують через Приватбанк цільові виплати від держави — для них встановлено ставку 14% річних на вклад «Слава Героям».