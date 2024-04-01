FinAwards 2024: трійка найкращих депозитів від банків

29 березня в Києві відбулася знакова подія для фінансового ринку — вручення престижної премії FinAwards 2024. Сайти «Мінфін» і Finance.ua визначили найкращі українські фінустанови і фінансові продукти.

Найкращий депозит

Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Найкращий депозит ». Цьогоріч за звання змагалася рекордна кількість учасників — 34 банки.

Переможцем у номінації за голосуванням став АТ « КБ «Глобус» та його депозит «Накопичувальний»:

Строк розміщення: 36 міс.

Сума розміщення: на 12 міс. — від 1000 грн, макс. сума без обмежень

Відсоткова ставка, % річних: на 12 міс. — 15,50%

Капіталізація відсотків на вибір клієнта — так

Можливість поповнення вкладу — так.

Другу сходинку посів депозит від monobank (Universal Bank):

Строк розміщення: від 3 до 24 міс.

Сума розміщення: на 12 міс. — від 1000 грн, макс. сума без обмежень

Відсоткова ставка, % річних: на 12 міс. — 15%

Капіталізація відсотків на вибір клієнта — так

Можливість поповнення вкладу — так

Третє місце — Агропросперіс Банк із депозитом «Капітал». Умови від банку:

Строк розміщення: 3/6/9/2/18/24 міс.

Сума розміщення: на 12 міс. — від 5000 грн, макс. сума без обмежень.

Відсоткова ставка, % річних: на 12 міс. — 15,25%

Капіталізація відсотків на вибір клієнта — так

Можливість поповнення вкладу — так.

Про FinAwards 2024

FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.

Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.

Партнерами засновників премії — сайтів «Мінфін» і Finance.ua у цьому році стали Національна асоціація банків України, найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.