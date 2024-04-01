29 березня в Києві відбулася знакова подія для фінансового ринку — вручення престижної премії FinAwards 2024. Сайти «Мінфін» і Finance.ua визначили найкращі українські фінустанови і фінансові продукти.
FinAwards 2024: трійка найкращих депозитів від банків
Найкращий депозит
- Строк розміщення: 36 міс.
- Сума розміщення: на 12 міс. — від 1000 грн, макс. сума без обмежень
- Відсоткова ставка, % річних: на 12 міс. — 15,50%
- Капіталізація відсотків на вибір клієнта — так
- Можливість поповнення вкладу — так.
Другу сходинку посів депозит від monobank (Universal Bank):
- Строк розміщення: від 3 до 24 міс.
- Сума розміщення: на 12 міс. — від 1000 грн, макс. сума без обмежень
- Відсоткова ставка, % річних: на 12 міс. — 15%
- Капіталізація відсотків на вибір клієнта — так
- Можливість поповнення вкладу — так
Третє місце — Агропросперіс Банк із депозитом «Капітал». Умови від банку:
- Строк розміщення: 3/6/9/2/18/24 міс.
- Сума розміщення: на 12 міс. — від 5000 грн, макс. сума без обмежень.
- Відсоткова ставка, % річних: на 12 міс. — 15,25%
- Капіталізація відсотків на вибір клієнта — так
- Можливість поповнення вкладу — так.
Про FinAwards 2024
FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.
Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.
Партнерами засновників премії — сайтів «Мінфін» і Finance.ua у цьому році стали Національна асоціація банків України, найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.
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