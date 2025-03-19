Кожен третій невеликий банк підвищив депозитні ставки: де платять найбільше

Вклади населення поставили новий рекорд: у лютому, за даними Нацбанку, на депозитах домогосподарств нараховувалось 1,23 трлн грн (+1,4% м/м). Попри це, ситуація на депозитному ринку викликає занепокоєння регулятора. Які ризики бачить НБУ, як працює над їх зниженням та скільки зараз платять за вкладами приватним клієнтам банки із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Близько 70% вкладів у банках розміщено до запитання. І це — одна із найголовніших проблем, оскільки ці гроші можуть бути в будь-який момент зняті з рахунків.

«Поведінкові моделі населення під час війни спрямовані не на пошук відсоткового заробітку на строкових депозитах у банках, а на формуванні подушки ліквідності, яку зручно перевозити та носити із собою. А це банківська картка. Тобто навіть за облікової ставки в 10% і ставки за депозитами на рівні 8% (зараз 15,5% і 14%), люди все одно тримали б свої гроші на рахунках до запитання», — переконаний економіст Олексій Кущ.

Втім, зараз ситуація ускладнюється тим, що дохідність багатьох депозитів вже не перекриває інфляції.

Прогноз НБУ передбачав, що у першому кварталі індекс споживчих цін складе 14,6%, у другому кварталі зменшиться до 13,6%, і до 12% — у третьому кварталі, а в четвертому складе 8,4%.

Аби за таких умов дохідність депозиту перекрила інфляцію, то ставка за вкладами на 3 місяці до оподаткування мала б бути 17,7% річних (якщо відкрити вклад 18 березня), на пів року — 16,6% річних, на 9 місяців — 14,7%, на рік — 11,04% річних.

Такі пропозиції можна знайти у невеликих банках. Так, 17,3% річних за тримісячними вкладами в гривні можна отримати у банку Кліринговий Дім. 16,5% річних на пів року пропонує банк Український капітал. Від 15% річних і вище на 9 місяців пропонують відразу шість невеликих банків. Найпривабливіші варіанти фінустанови пропонують за річними вкладами.

Хто не підвищує ставки

Не поспішають підвищувати ставки окремі банки з великими депозитними портфелями. В результаті, наприклад, середня ставка за 3-місячними гривневими депозитами у лютому зросла лише на 0,1 в.п. — до 13%, попри підвищення облікової ставки НБУ в січні на 1% - до 14,5%.

«Ставки за довгими депозитами майже не змінилися, адже банки не бачать сенсу підвищувати ставки — гроші все одно приходять, а інфляція тимчасова», — пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Ця ситуація непокоїть НБУ.

«Деякі банки продовжують користуватися своїми неконкурентними перевагами, пов'язаними з концентрацією надлишкової ліквідності, зокрема, через нерівномірний розподіл значних соціальних виплат та заробітних плат військовослужбовців. Ці банки утримуються від перегляду своєї відсоткової політики, ігноруючи відповідні кроки НБУ. Це призводить до вкрай повільного підвищення рівня депозитних ставок у середньому у банківській системі», — йдеться у повідомленні регулятора.

У березні середні ставки на 3 місяці серед всіх учасників нашого огляду склали 13,1% річних, піврічні - 13,64%, за вкладах на 9 місяців банки в середньому платять 13,59%, а за річними — 13,52% річних. Водночас, якщо подивитись на дохідність за групами, стає зрозумілим незадоволення регулятора.

Динаміка середніх депозитних ставок банків, березень 2025 р.

Групи банків 3 міс 6 міс 9 міс 12 міс з державною часткою 10,05 0,6 11,35 1,99 11,6 2,03 11,79 1,96 іноземних банківських груп 12,28 0,97 12,5 1 12,63 0,96 11,45 0,99 з приватним капіталом 13,81 1,15 14,26 0,82 14,07 1,23 14,42 0,66

порівнюючи з березнем 2024 року, враховані всі учасники депозитного огляду «Мінфіну»

«Мінфін» поцікавився у НБУ, як саме регулятор може повпливати на фінустанови, які «ігнорують» його кроки з підвищення привабливості депозитів.

«Перелік підстав для застосування заходів впливу чітко регламентований законодавством. Реалізація банками власної відсоткової політики до цих підстав не належить, адже вона визначається бізнес-моделями банків, а не директивно НБУ.



Водночас НБУ може стимулювати трансмісію у депозитні ставки банків ринковими інструментами. Власне, з цією метою з 4 квітня запрацюють зміни до операційного дизайну відсоткової політики», — відповіли нам у Нацбанку.

Як невеликі банки змінювали ставки

Зазвичай банки користуються маркетинговими інструментами, щоб запропонувати підвищенні відсотки клієнтам, як-от акційні пропозиції для різних груп клієнтів. Втім, пропозицій, на кшталт «екстрених» вкладів, коли клієнт вкладається на довгий строк, але може одноразово зняти з вкладу 20−30% коштів без штрафних санкцій або втрати за відсотками, на ринку немає. Так само банки не пропонують і так звані індексовані депозити, замість вкладів під фіксовані ставки, або комбіновані вклади, які б передбачали часткову індексацію.

«Для того, щоб пропонувати індексні інструменти, банки повинні мати відповідні індексні інструменти з інвестування/кредитування, чого в банківській системі України немає. Тому, банки не пропонують такі депозити. Облікова ставка НБУ переглядається та встановлюється, залежно від інфляції. Тому, переглядаючи облікову ставку, НБУ фактично дає можливість банкам переглянути свої депозитні ставки також», — пояснюють обмеженість пропозицій на ринку представники Піреус Банку.

Малі банки вже розпочали підвищення. Цього разу таких серед учасників депозитного огляду було 5. Підвищення триватимуть й надалі, вважають у Піреус Банку. «Очікуємо, що значна частина банків переглянуть свої ставки та запропонують точкові підвищення», — повідомили нам у фінустанові.

Український капітал підвищив ставки за гривневими вкладами на 3 та 9 місяців на 1,5 в.п. — до 16,5% і 16,75% річних відповідно. Дохідність піврічних депозитів зросла на 1,3 в.п. — до 16,5%, річних — на 1,25 в.п. — до 17% річних.

Бізбанк збільшив ставки за всіма строковими вкладами в гривні, найбільше зросли ставки на 3- місячні вклади (на 0,75 в.п.). Ставки за піврічними та річними зросли на 0,55 в.п. та 0,5 в.п. відповідно. Дохідність за вкладами майже зрівнялась: банк найбільше платить за річними вкладами (15,5% річних), найменше — за тримісячними (15,3% річних).

Банк Асвіо підвищив ставку за гривневими вкладами на 3 місяці на 0,9 в.п. — до 16,5% річних. 0,5 в.п. банк додав до дохідності піврічних вкладів (до 16,25% річних). Найменше зараз тут платять за річними депозитами (15,75% річних), ставку за якими підвищено на 0,25 в.п.

Полікомбанк збільшив ставку гривневих вкладів на 9 та 12 місяців на 0,9 в.п., на піврічні — на 0,7 в.п. Найвищі ставки за вкладами в нацвалюті банк пропонує на річні депозити (15,25% річних), найменші — на 3 місяці (7,15% річних).

Зросла у Полікомбанку й дохідність вкладів у доларі та євро. В обох валютах банк збільшив ставки за вкладами на всі строки, окрім тримісячних. До дохідності вкладів у ВКВ на 6 та 9 місяців банк додав 0,5 в.п., дохідність річних — зросла на 0,3 в.п. Втім, дохідність за найдовшими строковими вкладами дещо більша: 1,8% річних, проти 1,5% річних на пів року.

Банк Кліринговий Дім додав 1 в.п. до ставок тримісячних вкладів у гривні (до 17,3% річних), та 0,5 в.п. до ставок піврічних депозитів (до 15,65% річних).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.03.2025−17.03.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.03.2025−17.03.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 04.03.2025−17.03.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.