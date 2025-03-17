НБУ звинувачує банки у штучному заниженні депозитних ставок і вживає заходів

Національний банк України (НБУ) висловив занепокоєння тим, що деякі українські банки штучно занижують процентні ставки за депозитами для населення, ігноруючи дії регулятора, спрямовані на їх підвищення. Банки користуються своїм монопольним становищем на ринку. Про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики, що відбулося 5 березня.

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Недостатній вплив підвищення облікової ставки: причини

Під час засідання було підтримано рішення про підвищення облікової ставки до 15,5%. Кілька членів КМП зазначили, що попередні підвищення облікової ставки не мали достатнього впливу на рівень депозитних ставок у банках, тому необхідні додаткові заходи.

Хоча завдяки діям НБУ зниження ставок за банківськими вкладами припинилося, їх зростання стримується кількома факторами:

Значний надлишок ліквідності в банківській системі.

Високий рівень невизначеності в економіці.

Значна концентрація ринку: домінування кількох великих банків.

Монопольні переваги окремих банків

«Деякі банки продовжують користуватися своїми неконкурентними перевагами, пов'язаними з концентрацією надлишкової ліквідності, зокрема, через нерівномірний розподіл значних соціальних виплат та заробітних плат військовослужбовців. Ці банки утримуються від перегляду своєї процентної політики, ігноруючи відповідні кроки НБУ. Це призводить до вкрай повільного підвищення рівня депозитних ставок у середньому по банківській системі», — йдеться у повідомленні НБУ.

Калібрування процентної політики: стимулювання конкуренції за вкладників

У зв'язку з цим, більшість членів КМП висловилися за коригування операційного дизайну процентної політики НБУ. Мета — створити додаткові стимули для банків, щоб вони активніше конкурували за залучення коштів вкладників і збільшували обсяг строкових гривневих депозитів населення.

Очікувані наслідки: зниження тиску на валютний ринок та інфляцію

«Очікується, що в результаті частина попиту переорієнтується зі споживання та купівлі іноземної валюти на гривневі заощадження. Це сприятиме зниженню тиску на валютному ринку, збереженню міжнародних резервів та більш стійкому уповільненню інфляції», — зазначає НБУ.

Підвищення облікової ставки та ставок за депозитними сертифікатами

Нагадаємо, що з 7 березня 2025 року НБУ підвищив облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних. Крім того, з квітня НБУ підвищив на 3,5 в.п. ставки за депозитними сертифікатами, які використовуються банками для розміщення коштів населення в Національному банку.