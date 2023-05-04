Гривня під 20%, долар під «0»: як банки планують змінювати депозитні ставки

Банки рухають депозитні ставки вгору, особливо це помітно на строкових вкладах терміном від 3 місяців. Що їх до того спонукало і чи вплине це на обсяг депозитних портфелів, дізнавався «Мінфін».

Чому банкам вигідно підвищувати депозитні ставки

НБУ дав можливість банкам заробити 25% річних. Саме стільки регулятор пропонує фінустановам за розміщення коштів у тримісячний депозитний сертифікат (ДС). Але дkя цього фінустановам потрібно виконати низку умов.

Купувати нові папери можуть тільки ті банки, які активно залучають гривневі строкові вклади фізосіб терміном від 3 місяців. Щоб заробити, їм доведеться докласти зусиль, аби переконати клієнтів оформлювати вклади на 3 і більше місяців.

«У такий спосіб НБУ надає додатковий стимул банкам залучати гривневі кошти на строкові рахунки, пропонуючи вищу відсоткову ставку або використовуючи інші методи заохочення вкладників», — пояснив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

Такі заходи дозволяють зв’язувати грошову масу, а це зменшує тиск на гривню і сповільнює зростання цін.

7 квітня банки вже викупили 3-місячних депсертифікатів на 51,1 млрд грн. Це лише десята частина від всіх коштів, які є на поточних рахунках у банках. Проте, це було лише перше розміщення НБУ.

Наразі ситуація зі строковими депозитами від 3 місяців у портфелі банків відрізняється.

«Якщо у державних банків 35−40% коштів фізосіб на строкових рахунках, то в банках із іноземним капіталом ця частка в межах 25−35%. В банках із приватним капіталом клієнти найчастіше розміщують кошти на строкові депозити, частка яких у портфелі коливається від 50 до 80%», — повідомив Борис Рафалович, заступник голови правління АТ «Комінбанк».

У будь-якому разі, банкіри позитивно висловлюються про ініціативу НБУ та запевняють у намірах активно нею користуватися.

«Укргазбанк зацікавлений в розміщенні коштів у дипсертифікатах із двох причин. По-перше, це безризикова операція з максимальною дохідністю на сьогодні. По-друге, ми, як державний банк, маємо підтримувати фінансування бюджету за рахунок придбання державних депозитних сертифікатів», — зауважили у пресслужбі Укргазбанку.

Подібні аргументи звучать і від інших учасників ринку. За словами керівника проєктів Управління продажів роздрібного бізнесу ОТП Банку Максима Гончарука, всі умови, які склалися на ринку, спонукають фінустанови залучати кошти клієнтів саме на депозити, фокусуючись на термінах від трьох місяців.

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Чим банки приваблюватимуть клієнтів

Основним фактором для залучення депозитів, звичайно, є ставка. В умовах 100% гарантій ФГВФО інші критерії вибору банку для заощаджень відійшли на другий план.

При інфляції у 20%, ставка за депозитом у 5 чи 10% не є мотивацією для вкладників. Тому банки один за одним переглядають свої пропозиції, збільшуючи привабливість саме строкових депозитів на довгий термін.

«Банк встановлює привабливіші ставки саме за строковими депозитами. Так, ставки за строковими депозитами у гривні терміном на 3−12 місяців було підвищено на 1,5%», — повідомив Сергій Анніков, керівник із питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку.

В Індустріалбанку, наприклад, до формування дохідності вкладів терміном від 3 місяців підійшли дещо інакше. Тут клієнтам запропонували депозити зі змінною відсотковою ставкою, що прив’язана до ставки за депозитними сертифікатами від НБУ, тобто облікової ставки регулятора.

Щоб збільшити привабливість «довгих» депозитів, банки знижують ставки за короткими вкладами, або й зовсім від них відмовляються.

«Ми дуже гнучко реагуємо на зміни у ринковому середовищі й оперативно коригуємо власну відсоткову політику. Не так давно ми вимушені були закрити доступ для коротких, менше місяця, депозитів. Проте, запустили вклад терміном 1,5 роки із підвищеною ставкою до 18,75% річних», — каже Сергій Савка, директор департаменту розвитку роздрібних продуктів Юнекс Банку.

Окрім ставок, в арсеналі банків є й інші способи залучення вкладників, як-от додаткові бонуси до відсоткової ставки, особливо для нових клієнтів, або акційні пропозиції чи доступ до інших сервісів та продуктів на вигідніших умовах.

«Окрім ціни, використовуємо якість — постійне спілкування з клієнтами, що мають регулярні надходження коштів до банку (заробітна плата), мотивуючи розміщувати кошти на строкові депозити від 3-х міс, натомість, за нагальної необхідності, можна скористатись кредитним лімітом із грейс-періодом 70 днів», — кажуть в Укргазбанку.

Ще однією конкурентною перевагою для банків є наявність зручного мобільного застосунку. На розвитку цього напрямку фінустанови акцентують особливу увагу.

«Мобільний застосунок, у Радабанку це RB24, є надзвичайно важливим інструментом для комунікації з клієнтами, а також для залучення нових користувачів. Розуміючи це, і зробили для своїх клієнтів зручний та інтуїтивно зрозумілий мобільний додаток, який дозволяє робити все онлайн», — каже Тетяна Дегтярьова.

На дистанційному сервісі роблять ставку і в банку Юнекс. Як повідомив Сергій Савка, наприкінці минулого року банк запустив на 100% дистанційну процедуру оформлення депозитів для українців, що не є клієнтами Unex Bank. Нові вкладники можуть відкрити вклад просто на сайті банку, без відвідування відділень і встановлення мобільного додатку.

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В боротьбу за клієнта вже вступили великі банки

Спроби регулятора спонукати банки до активнішого залучення вкладів населення на довші терміни вже принесли певні плоди. Про це, зокрема, свідчить індекс ставок за депозитами фізосіб (UIRD). За 3-місячними вкладами індекс зріс до 12,65%, додавши за місяць 0,65 в.п., за річними — на 0,25 в.п. — до 14,23%.

Банки один за одним переглядають свою депозитну політику. «Мінфін» порівняв, які ставки за вкладами були у фінустановах у березні, як тільки регулятор оголосив про новий фінансовий інструмент, і що тепер вони пропонують своїм вкладникам.

Частина банків відразу підвищили ставки у межах 0,5−4%. Щоправда, одні за всіма довгостроковими вкладами, інші — лише за 3-місячними. Так, серед великих банків Приватбанк «накинув» по 0,5% до ставок на депозити терміном на 12, 9 і 6 місяців, водночас, дохідність вкладів на 3 місяці збільшив відразу на 4% — до 11%. Креді Агріколь та Південний на всю доступну лінійку депозитів додали відразу по 2%.

А ось Райффайзен збільшив ставку тільки за депозитом на 3 місяці: якщо у березні вона становила 4,75%, то зараз вже 8,25%. Інакше підійшов Укргазбанк — тут можливість відкрити депозит на 3 місяці взагалі анулювали, залишили тільки пропозицію від 6 місяців і, водночас, знизивши на нею ставку з 16% до 15,25%.

Деякі фінустанови залишили ставки незмінними.

Загалом, розкид ставок за довгими депозитами у великих банках дуже широкий і коливається він в межах 3−17%. Найбільше пропонує Сенс за вкладами на 9 та 12 місяців. Найменше — 3% — Укрсиббанк.

За депозитами терміном на 3 місяці найщедріші пропозиції у Таскомбанк — 16% річних. Сенс та А-Банк готові платити по 15% річних.

Ставки у банках із найбільшим депозитним портфелем фізосіб

Банк Ставка для депозитів терміном на: 12 місяців, % 9 місяців, % 6 місяців, % 3 місяці, % до 3 місяців, % 17.03 18.04. 17.03. 18.04. 17.03. 18.04. 17.03. 18.04. 17.03. 18.04. Приватбанк 12,5 13 11,5 12 11,5 12 7 11 2,5 2,5 Ощадбанк 13 13 - - 12 12 11 11 - - Райффайзен 10 10 - - 9 9 4,75 8,25 - - monobank 14 15 13 14 12 13 11 12 5 - Укрсиббанк 3 3 - - - - - - 2,5 2,5 Сенс 17 17 17 17 16 16 15 15 15 15 ПУМБ 16 16 - - 15 15 14 14 13 11 Укргазбанк 16 16,75 16 16,25 16 15,25 14 - 13 - Укрексімбанк 14,5 14,5 14,5 14,5 13,5 13,5 12,3 12,3 12,3 12,3 ОТП 5,5 5,5 5,5 5,5 11,5 11,5 8 8 - - А-Банк 15,5 15,5 - - 15,25 15,25 15 15 - - Таскомбанк 16 16 16 16 15,5 16 15 16 13 8 Південний - - - - 13,5 15 12 14 - - Креді Агріколь 9,5 11,5 - - 9,5 11,5 8 10 - -

* дані станом на 18.04.23

Що пропонують дрібні банки

Очікувалося, що дрібні банки жвавіше підвищуватимуть депозитні ставки. Однак, лише три банки із нашого огляду — Піреус, Глобус і Банк інвестицій та заощаджень — збільшили дохідність для вкладників за строковими депозитами у межах 3−4%. Інші — додали максимум 1,5%, або й зовсім нічого.

У банках пояснюють, що рухати ставки вище немає змоги, оскільки вони і так вже давно знаходяться на максимальних рівнях. Дохідність депозитів у малих банках значно цікавіша, ніж у великих.

«Стеля» дохідності у дрібних банках впирається у 18,5%. Таку ставку, зокрема, пропонували Радабанк за 3- і 6-місячні депозити і Глобус — за річні вклади. Щедрі пропозиції на рівні 18% є у банках Юнекс, Укрбудінвест, Мотор та деяких інших. Ставки у більшості коливаються на рівні 15−17%.

Найнижчу дохідність пропонує Грант — 12,5% річних на вкладі на 12 місяців.

Ставки у банках із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн

Банк Ставка для депозитів терміном на: 12 місяців, % 9 місяців, % 6 місяців, % 3 місяці, % 17.03 18.04. 17.03. 18.04. 17.03. 18.04. 17.03. 18.04. Юнекс 18 18 17,5 17,5 17,5 17,75 18 18 Піреус 12 16 - - 12 15 11 14 Радабанк 15,5 16,5 15,5 16,5 18,5 19,5 17,5 18,5 МІБ 15,5 15,5 15,5 15,5 14,75 14,75 14,5 14,5 РВС 15,6 16,05 - - 15,05 15,6 15,05 15,6 Конкорд 16,5 16,5 - - 16 16 15 15 Укрбудінвестбанк 17,5 18 - - 17 17,5 16,5 17 Мотор-банк 17,5 18 15,5 16,5 16,5 17 15,5 14 Глобус 17,5 18,5 15,5 17,5 14,75 17 11,5 16,25 Банк інвестицій та заощаджень 16 17,75 16 17,75 16 17,75 14,5 17,25 Індустріалбанк - - 14,75 14,75 15 15 14,75 14,75 Комінбанк 17 17 16,5 16,5 16,5 16,5 16 16 Грант 9 12,5 - - - 10 - - Агропросперіс 17,75 17,75 17,25 17,25 17,25 17,25 16,75 16,75

* дані станом на 18.04.23

Конвертаційним депозитам бути

Різке зміцнення гривні на початку квітня сильно зіпсувало привабливість послуги з купівлі безготівкової валюти з подальшим її розміщенням на тримісячних вкладах.

Банкіри пояснюють, що коли різниця між ринковим поточним курсом та курсом, за яким вкладники купували валюту, сягала 4 гривень, то це було вигідно. Але як тільки курси почали зближуватися й придбати готівкову валюту стало подекуди навіть вигідніше, ніж за курсом міжбанку із врахуванням комісійної винагороди, інтерес вкладника, звичайно, звівся до «0».

Проте, за словами банкірів, попит на послугу потроху відновлюється, хоча він все ще в 2−3 рази нижчий за пікові значення січня-лютого. Банки, зі свого боку, усіляко підтримують зацікавленість населення.

«Ми пішли на додаткове покращення умов надання послуги купівлі безготівкових доларів США. У наших відділеннях максимальна кінцева вартість доларів для клієнтів знизилася до 37,21 грн/$. Це один із найнижчих показників на ринку. Додатково ми розширили перелік валют. Тепер нашим клієнтам доступне євро», — каже Сергій Савка, директор департаменту розвитку роздрібних продуктів Юнекс Банку.

Впровадження індивідуальної пропозиції підвищеної ставки для просування депозиту «Валютний» проанонсували у банку ПУМБ. Але детальніше проінформувати про це пообіцяли вже найближчим часом.

У будь-якому разі, банки продовжують розглядати конвертаційні вклади як важливий інструмент для своїх клієнтів. А тому згортати цю послугу наразі не мають намірів. Але й активно просувати, вкладаючи великі кошти, теж не бачать сенсу. Адже продукт швидко стане архівним, як тільки НБУ перейде до плаваючого курсоутворення.



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Депозитні ставки наближаються до максимумів

У подальшому банки користуватимуться можливістю заробити на депозитних сертифікатах, а тому активніше конкуруватимуть за вкладників. Але далеко не у всіх банках це відбуватиметься за рахунок збільшення ставок.

У грі на підвищення братимуть участь здебільшого великі банки. Дрібні вже й так наблизилися до економічно обґрунтованої межі максимальних ставок. Втім, і у них ще є куди зростати.

«Ще є можливість підвищити дохідність до 20−21%, проте рух до цих позначок буде вже значно повільнішим. Наразі ключових змін варто чекати від банків із першої двадцятки, більшість з яких значно відстають від невеликих фінустанов за ставками», — каже Сергій Савка, директор департаменту розвитку роздрібних продуктів Юнекс Банку.

Найпомітніші зміни очікуються, звичайно, у депозитах на довгі терміни — від 3 місяців. Їх дохідність зростатиме. Натомість, короткострокові кошти клієнтів стануть банкам не цікаві і за ними відбуватиметься зниження ставок.

Щодо валюти, то ставка у 3% річних, схоже, залишиться максимальною, зростання дохідності тут не прогнозує наразі жоден експерт.

«За валютними депозитами однозначно ставка знижуватиметься (хоча вона вже мінімальна), вже йдуть розмови щодо від'ємної ставки за валютними вкладами, тобто коли клієнт доплачуватиме за збереження коштів», — повідомили в Укргазбанку.

Втім, навряд чи такі перспективи є близькими. Інтерес до депозитів під купівлю доларів та євро з боку населення зберігається. Тож якихось 0,5−1% річних за валютними вкладами банки поки що точно збережуть.

Як невеликі банки цього разу змінювали ставки

За останні два тижні ставки збільшували 9 фінустанов із депозитними портфелями до 2 млрд грн.

Радабанк збільшив ставки на вклади в гривні на 3 міс на 2 в.п., та на 1 в.п. — на вклади на 6 міс. Дохідність за обома видами вкладень сягнула 20,5% річних.

Банк інвестицій та заощаджень додав 2,75 в.п. до гривневих депозитів терміном на 3 міс та 2,25 в.п. — до вкладів на півроку. Дохідність за обома видами вкладень сягнула 20% річних.

Банк Український капітал додав по 4 в.п. до ставок за гривневими вкладами на 3 та 6 міс, 4,5 п.п. — до вкладів на 9 міс, та 3,4 в.п. — до річних депозитів. Після підвищення дохідність вкладів на 3 та 6 міс сягнула 19%, по 18,5% річних можна заробити на вкладах на 9 та 12 міс.

Агропросперіс підвищив дохідність гривневих вкладів на 9 міс на 1 в.п. — до 18,25% річних, й додав 0,25 в.п. до дохідності вкладів на 12 міс (до 18% річних).

Альтбанк збільшив ставки на вклади терміном на 3 та 6 міс, додавши до них по 0,5 в.п. — до 16% та 16,5% річних відповідно.

Індустріалбанк «накинув» по 0,5 в.п. до ставок за строковими вкладами в гривні на 6 та 9 міс, дохідність після підвищення склала 15,5% та 15,25% відповідно.

Кристалбанк додав 2,75 в.п. до 3-місячних депозитів у гривні, дохідність цих строкових вкладів зараз складає 15,25% річних.

Банк Грант збільшив на 1 в.п. відсотки за вкладами на півроку (до 11% річних), та на 0,5 в.п. — на 12 міс (до 13% річних).

Банк Піреус цього разу не змінював ставки в гривні, але збільшував дохідність депозитів в доларі та євро. Банк додав 0,5 в.п. до вкладів у доларі на 12 міс (до 1,25% річних), та 1 в.п. — на 6-місячні депозити (до 1,1% річних). В євро банк збільшив лише дохідність вкладів на 12 міс — на 0,75 в.п. — до 1,25% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.04.2023−01.05.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 91 дня.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.04.2023−01.05.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 91 дня.

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.04.2023−01.05.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 91 дня.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.