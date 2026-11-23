За адресами десяти центрів реінтеграції та обліку бездомних осіб в Україні зареєстровані 1 402 ФОПи. Більше половини з них досі мають чинний статус, а найбільше підприємців зосереджено за однією адресою в Одесі — там обліковуються 603 ФОПи. Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев вважає, що частину таких реєстрацій можуть використовувати для податкових схем і оформлення підставних підприємців. Втім, сама реєстрація за адресою соціального центру не є порушенням закону. Про це 23 листопада пише Опендатабот.

1,4 тисячі ФОПів за адресами центрів для бездомних: де виявили найбільше підприємців. Фото: Pexels

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Бізнес за адресою притулку для бездомних: що приховують масові реєстрації ФОПів

В Україні виявили сотні підприємців, зареєстрованих за адресами соціальних установ, які допомагають людям без житла. Загалом на десять центрів реінтеграції та обліку бездомних осіб припадає 1 402 ФОПи. Із них 716 продовжують працювати. Такі дані оприлюднив Опендатабот на основі інформації Єдиного державного реєстру станом на середину листопада 2026 року.

Найбільше підприємців зареєстровано за адресою в Одесі — вулиця Кіри Муратової, 7. За всіма варіантами написання цієї адреси в реєстрі значаться 603 ФОПи, з яких 322 мають чинний статус.

Ще по 117 підприємців зареєстровано за адресами центрів у Києві на вулиці Рогозівській, 4/16, та в Миколаєві на вулиці Круговій, 47. Із них продовжують працювати відповідно 75 та 43 ФОПи.

Хто реєструє бізнес за масовими адресами

Адреси, за якими зареєстровано щонайменше 50 підприємців, Опендатабот відносить до категорії масових. Загалом в Україні таких адрес 183. За ними обліковується 16 281 ФОП, половина з яких — 8 216 — досі активні.

Майже третина масових адрес розташована в Києві — 59. Ще по 30 є на Одещині та Буковині.

Від початку повномасштабної війни кількість підприємців із реєстраціями за такими адресами зросла на 3 605. Водночас останні два роки нових реєстрацій стає менше. Якщо у 2021 році за масовими адресами зареєстрували 1 368 ФОПів, то у 2025-му — 757. За неповний 2026 рік — 641.

Серед чинних підприємців із масовими адресами найбільше тих, хто працює в ІТ, — 2 318 ФОПів, або 28%. Ще 1 628 займаються роздрібною торгівлею. Далі йдуть оптова торгівля, HoReCa та інформаційні послуги.

Гетманцев припускає використання ФОПів у податкових схемах

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що масова реєстрація підприємців за адресами центрів для бездомних може бути пов'язана з використанням підставних ФОПів.

За його словами, таких людей можуть залучати за невелику винагороду, оформлювати на них підприємницьку діяльність, а потім використовувати для дроблення бізнесу, виплати зарплат у тіні або проведення сумнівних фінансових операцій.

Коли на такому ФОПі накопичуються борги, знайти відповідальну особу може бути складно. За адресою реєстрації розташована соціальна установа, а сама людина, як припускає Гетманцев, іноді може навіть не знати, що на неї оформлений бізнес.

Водночас він наголошує, що люди без житла мають законне право зареєструвати місце проживання за адресою центру обліку. Заяву на таку реєстрацію подає уповноважений працівник установи.

Запитання у Гетманцева викликає передусім характер діяльності частини підприємців. За його словами, серед зареєстрованих за такими адресами є ФОПи, які займаються оптовою торгівлею, програмуванням, юридичною практикою, консалтингом і навіть стоматологією.

Він також звертає увагу на те, що деякі підприємці мають однакові контактні телефони. На його думку, це може свідчити про те, що їх реєструє та обслуговує одна людина.

Як перевірити підприємця перед співпрацею

Масова адреса реєстрації сама по собі не доводить, що ФОП є фіктивним або бере участь у податкових схемах. Однак така інформація може бути приводом уважніше перевірити підприємця перед укладенням договору.

Опендатабот відстежує кілька потенційних ризиків: реєстрацію за масовою адресою або телефоном, неодноразове закриття та повторне відкриття ФОП, податкові борги й згадки у кримінальних справах.

Ці відомості відображаються в картці підприємця. Для перевірки достатньо ввести його податковий номер.