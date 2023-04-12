Крах долара та знецінення заощаджень: чи можуть здійснитися такі прогнози

Зусилля щодо дедоларизації та поява цифрових валют центральних банків змушують багатьох хвилюватися про майбутнє своїх заощаджень. Чи може долар зазнати краху, Investing розповів головний інвестиційний директор і керуючий директор Commonwealth Financial Network Бред Макміллан.

В останні тижні я отримую багато запитань про долар США. Дедоларизація, здається, є актуальною, як і цифрові валюти центральних банків, які змушують нас хвилюватися про долю наших заощаджень. Безліч питань, по суті, зводиться до одного: як скоро впаде долар і наші заощадження знеціняться?

Цей крах не може відбутися в короткостроковій та середньостроковій перспективі з причин, які ми обговоримо. Як тільки ми це зрозуміємо, нам буде легше розібратися з рештою питань.

Звички вирішують багато

Почнемо з уявного експерименту. Припустимо, я сказав вам, що Amazon впаде цього року і що люди відмовляться від нього і перейдуть до інших продавців, наприклад Walmart. Цей аргумент має право на життя: Walmart справді є серйозним конкурентом Amazon. Це масштабний бізнес, який дуже старається і витрачає багато грошей, щоб забрати бізнес у Amazon.

Але, якщо подумати, ідея виглядає досить безглуздо. Особисто у мене є обліковий запис Amazon Prime, є кілька попередніх замовлень, я дивлюся відео Prime і так далі. Відмовитися від нього мені було б незручно і проблемно, навіть якби Walmart пропонував повний спектр конкурентоспроможних послуг. Walmart може й робить так, але я навіть не дивився, що вони пропонують. Так само десятки мільйонів інших людей навряд чи вирішать створити собі проблеми на рівному місці з перемиканням з однієї компанії на іншу. Так що ідея, що Amazon раптово впаде, просто не заслуговує на довіру.

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Долар у безпеці

Думаю, ви розумієте, до чого я хилю. Долар США — це Amazon, а китайський юань — Walmart. Так, Китай хотів би скинути долар, але це не так просто. Поки США є найбільшою відкритою економікою, поки всі у світі хочуть отримати доступ до економіки США, і поки перехід вимагає багато зусиль і великих незручностей, позиція долара як глобальної резервної валюти у безпеці.

Сам Китай є гарним прикладом цього, оскільки він володіє активами вартістю понад трильйон (з т) доларів. Він робить це не тому, що хоче, а тому, що повинен. Коли Китай продає речі в США, йому платять у доларах. Потім він повинен інвестувати ці долари. Оскільки їх так багато, єдиним реальним варіантом є цінні папери казначейства США. Навіть Китай змушений не тільки приймати, але й зберігати долари США. Отже, якщо Китай все ще на гачку і якщо Walmart все ще веде бізнес з Amazon, чи справді Amazon розвалиться?

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Немає альтернативи долару

Досі ми припускали, що є реальна альтернатива долару. Ні. Є три речі, які роблять долар особливим.

По-перше, це величезний обсяг економіки США. Єдиними іншими валютами, які могли б у цьому плані хоч якось з ним зрівнятися, є юань та євро .

По-друге, це характер долара, що вільно конвертується. Курс юаня визначається урядом Китаю, а не ринком. Це робить його дуже ризиковим із політичної точки зору, що залишає євро як варіант.

І, по-третє, відносна політична та економічна стабільність США порівняно з Європою та Китаєм. Якщо подивитися на все частинами, то виявиться, що долар США — це не тільки усталений вибір і, в більшості випадків, розумний вибір, а й єдиний вибір. Альтернативи справді немає.

До чого розмови про колапс

Відверто кажучи, багато розмов — це нісенітниці, покликані залякати вас і змусити купити те, що думстери намагаються продати. Я пишу подібні статті щороку чи два принаймні останнє десятиліття. Коли ви робите це якийсь час, ви можете бачити, як дивні теми приходять та йдуть. Це було неправда тоді і неправда зараз.

Я не єдиний, хто це каже. Долар зараз торгується приблизно на тому ж рівні по відношенню до інших валют, що й останні кілька десятиліть. Він іде вгору та вниз, але ми досі у середині діапазону.

Щодо ринків, то долар, як і раніше, там, де був завжди. Якщо розглядати ринки як систему оповіщення, то вони блимають зеленим кольором. Коли вони почнуть жовтіти чи червоніти, тоді буде час для занепокоєння, але зараз зовсім не той час.

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