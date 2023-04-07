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7 квітня 2023, 9:23 Читать на русском

НБУ дав банкам можливість заробити 25% річних: які умови вони повинні виконати

З 7 квітня Національний банк запроваджує тримісячний депозитний сертифікат (ДС) під фіксовану ставку на рівні облікової ставки (25% річних) та знижує ставки за депозитним сертифікатом овернайт з 23% до 20% річних. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

З 7 квітня Національний банк запроваджує тримісячний депозитний сертифікат (ДС) під фіксовану ставку на рівні облікової ставки (25% річних) та знижує ставки за депозитним сертифікатом овернайт з 23% до 20% річних.
Фото: bank.gov.ua

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Можливості банків розміщувати кошти в таких тримісячних ДС залежатимуть від обсягів сформованих ними портфелів гривневих депозитів населення з початковим терміном розміщення від трьох місяців, а також від успішності нарощення таких портфелів.

Банки матимуть змогу подавати заявки на придбання тримісячних ДС як у НБУ, так і на міжбанківському ринку в межах динамічного ліміту, що складатиметься з двох частин:

  • перша — це 70% від наявного в банку портфеля гривневих депозитів фізичних осіб з початковим строком погашення від трьох місяців станом на дату, що на три робочі дні передує даті придбання тримісячних ДС;
  • друга — помножений на мультиплікатор приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб, починаючи з 4 квітня 2023 року. Значення мультиплікатора дорівнюватиме «3,0».

«Нацбанк залишає за собою право періодично переглядати частку портфеля депозитів та мультиплікатор, що беруться до розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних ДС, з метою тонкого налаштування операційного дизайну. Це дасть змогу забезпечити належні монетарні умови для сталого зниження інфляції, поліпшення інфляційних очікувань та підтримки стійкості валютного ринку», — йдеться в повідомленні.

Регулятор також зазначив, що можливість розміщувати частину своєї вільної ліквідності у тримісячних ДС в залежності від динаміки портфеля строкових депозитів фізичних осіб спонукатиме банки активніше конкурувати за вкладників, у тому числі шляхом підвищення ставок.

Депозитний сертифікат — борговий цінний папір емітований банком з метою залучення готівкових коштів. Депозитний сертифікат засвідчує здепонування пред'явником в банку певної суми на обмежений час, після закінчення якого банк емітент зобов'язаний повернути цю суму разом з вказаними відсотками. На відміну від строкового депозиту, депозитний сертифікат, як правило, може бути предметом обігу на вторинному ринку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 16 березня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+14
TAN72
TAN72
7 квітня 2023, 11:04
#
Неплохо, только не для обычных смертных.
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
7 квітня 2023, 11:53
#
Так они и зарабатыват, а народу предлагают по 6−9% годовых в гривне при инфляции в 40%!!!
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
7 квітня 2023, 11:59
#
19
+
0
bonv
bonv
7 квітня 2023, 12:11
#
Банки нехай і дальше жирують, а народу мізер.
+
0
bonv
bonv
7 квітня 2023, 12:12
#
Современное рабство. 8 форм.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/106977/
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