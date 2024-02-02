Угорщина: як насправді живе головний противник України в Європі

Вчора Європейський Союз погодив фінансування для України на 50 мільярдів євро . Угорщина була єдиною країною, яка виступала проти: лише через позицію її прем'єра Віктора Орбана фіндопомогу не було затверджено ще минулого року. Найімовірніше, Угорщина блокуватиме й інші ініціативи щодо допомоги Україні. Тому «Мінфін» вирішив розібратися, чи має Евросоюз антидот проти цього.

Боротьба за 50 млрд — не перший випадок протистояння ЄС та Угорщини навколо українського питання. Раніше ця країна намагалась зупинити отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС, блокувала ухвалення низки санкцій проти країни-агресора та вимагала виключити з «чорних» списків окремих її громадян.

Існують різні версії, які пояснюють таку поведінку Будапешту. Найпоширеніша — боротьба за отримання власної фінансової підтримки. ЄС виділив Угорщині 22 млрд євро, але заблокував їх через відсутність реформ — обмеження судової системи, корупційні ризики, законодавство, спрямоване проти сексуальних меншин, тощо. Коли Будапешт виконує вимоги Брюсселю, він може отримати частину цих коштів.

Українське питання Угорщина зробила розмінною монетою у боротьбі за отримання грошей. Хоча, варто визнати, що на деякі поступки Будапешт теж йде, зокрема, вніс зміни до законодавства про судову систему.

Іншими причинами блокування допомоги можуть бути союзницькі відносини з росією, намагання розширити права етнічних угорців, поступки щодо експорту до країни російських енергоресурсів тощо. Повний і остаточний перелік своїх бажань Будапешт не оприлюднював, тому, коли ЄС піде на частину поступок, завжди можуть з'явитися інші.

За даними Financial Times, позиція Угорщини настільки набридла ключовим державам ЄС, що вони розробили стратегію удару по слабких місцях її економіки. Зокрема, нібито, планувалося «підірвати валюту (форинт), обвалити довіру інвесторів, завдати шкоди робочим місцям і економічному зростанню». Основна складова цього плану — заява про повне припинення фінансування країни.

«Таким чином Європа каже Орбану: «Межа досягнута. Можливо, у тебе є пістолет, але у нас є базука», — зазначив голова європейського відділу Eurasia Group Маджтаба Рахман.

Як у самій Угорщині, так і в ЄС офіційні особи заявили, що нічого не знають про подібні наміри. Не виключено, що їх ніколи й не існувало, а ЗМІ використали, як один із елементів тиску на Будапешт.

Та, в будь-якому разі, схоже, це спрацювало. Пакет допомоги Україні було прийнято відразу на 4 роки (хоча Орбан вимагав переголосовувати його щороку), а ключові виплати для Угорщини залишаються заблокованими. Можливо, вся річ у тім, що зараз позиція Будапешту є особливо вразливою.

Економіка падає, люди бідніють

Минулого року економіка Угорщини пішла в рецесію. Остаточних офіційних даних немає, але, за попередніми оцінками, вона скоротилася на 0,4%. Це відбулося на фоні зростання економіки ЄС на 0,6%. Також зросла економіка інших країн Центральної Європи: Польщі — на 0,2%, Словаччини — на 0,5%, а Румунії — відразу на 2,2%.

Причиною падіння угорської економіки стали слабкі показники внутрішнього споживання, яке обвалилось на 2%, а також скорочення промисловості та будівництва.

Падіння могло б бути ще суттєвішим, якби не низька порівняльна база у сільському господарстві. Через посуху у 2022 році воно обвалилось на 40%, а за умов нормалізації погоди минулого року повернулося до звичного рівня, формально продемонструвавши стрімке зростання.

Прибутки громадян країни, за підсумками 2023 року, теж знизились, оскільки інфляція сягнула 17,6% і обігнала підвищення зарплат на 3,3%. Зростання цін в Угорщині виявилося найвищим серед всіх країн ЄС.

Найслабша ланка — державний борг

В угорському уряді люблять говорити те, що співвідношення держборгу країни до ВВП краще, ніж у середньому в ЄС. Це відповідає дійсності, адже в середньому у Союзі цей показник становить 83%, а в Угорщини — «скромні» 70%.

Але якщо придивитися до цифр уважніше, то ситуація буде не такою райдужною для Будапешту. Високому середньому показнику європейський держборг завдячує, насамперед, величезному борговому навантаженню декількох країн: Греції — 166% ВВП, Італії — 142%, Франції та Іспанії — по 111%. Якщо дивитися на обсяг боргів за країнами, то гірше ситуація, ніж в Угорщині, лише у 8 держав Союзу.

До того ж, борг Угорщини — найвищий серед держав Центральної Європи. «Угорський показник боргу між рівнем Австрії та Фінляндії насправді зависокий, порівнюючи з нашим економічним розвитком, особливо, з огляду на рейтинг Угорщини, який дуже далекий від австрійського, фінського чи німецького ризику країни», — зазначає угорський економіст Акош Петер Бод.

Країни Західної Європи можуть дозволити собі високі борги, адже без особливих труднощів можуть перекредитуватися, натомість, для Угорщини нинішній рівень зависокий. Саме тому в Польщі та Румунії співвідношення держборгу до ВВП близько 50%, а в Чехії — 45%, країни Балтії тримають його ще нижчим.

Минулого року бюджетний дефіцит Угорщини сягнув 5,8% ВВП, що суттєво погіршило загальну картину. В уряді сподіваються вже цього року виправити ситуацію: знизити борг до 2,9% і забезпечити зростання економіки.

Проблема тільки в тому, що, як наголошує Акош Петер Бод, у такий сценарій не вірить жоден незалежний аналітик. Натомість, Єврокомісія переконана, що у 2024 бюджетний дефіцит сягне 4,3%, суттєво випереджаючи зростання економіки.

Вже зараз обслуговування боргу обходиться Угорщині найдорожче в Європі. За оцінками місцевого центробанку, на це довелось спрямувати 4,2% ВВП. Для порівняння: в Італії та Греції, які, здавалося б, сидять по вуха в боргах, цей показник становить лише 3,8% та 3,5% відповідно.

Ціна обслуговування боргу зростає, оскільки країна недоотримує допомогу від ЄС, і змушена нарощувати випуск облігацій та підвищувати ставки за ними.

«Угорщина вступає в структурний і геополітичний перехід, який вже супроводжується великою турбулентністю, з найбільшим і найдорожчим державним боргом у нашому регіоні», — констатує Акош Петер Бод.

Читайте також: Португалія: як живе та на чому насправді заробляє країна, яка ледь не розвалила ЄС

Таким чином, коли в Брюсселі говорять про готовність обвалити економіку Угорщини, повністю перекривши фінансування (нехай навіть це неофіційні заяви), там чудово розуміють ймовірність такого розвитку подій.

В чому сила Угорщини

Фінансові підсумки минулого року можуть навести на думку, що Угорщина — вкрай слабка держава, яку ЄС міг би з легкістю виключити зі свого складу і навіть не відчути втрат.

Однак, ця думка є абсолютно невірною, і справа не лише у географічному положенні, яке робить державу містком до південно-східної Європи. За оцінками МВФ, ВВП на душу населення в країні становить $18 тис. Це лише трохи нижче Польщі, та вище, ніж у таких членів ЄС, як Хорватія, Румунія чи Болгарія.

В країні низьке безробіття, близько 4%, та висока кваліфікація робітників. При цьому угорці неохоче їдуть на заробітки. Відсоток громадян країни, які мешкають за кордоном, складає лише 3,9% — нижче, ніж у багатшій Польщі та в 4 рази менше, порівнюючи з Румунією.

У 2022 році обсяг інвестицій до країни становив 6,5 млрд євро, а минулого року, за попередніми оцінками, навіть перевершив ці показники.

Особливе значення для країни має промисловість. Щороку Угорщина експортує електроніки на $37 млрд, а транспортних засобів — на $22 млрд. Разом це становить близько 40% всього експорту країни.

Серед найбільших компаній, які базуються в Угорщині, — Audi Hungaria, дочірнє підприємство німецького автогіганта. Угорське представництво щороку виготовляє близько 1,7 млн двигунів та 170 тис. автомобілів, а також вважається одним із найбільших у світі виробником мотоциклів і забезпечує значну частину потреб Volkswagen у електродвигунах.

Також свій завод в Угорщині збудував Mercedes-Benz, щороку він випускає до 200 тис. автомобілів.

Читайте також: Локомотив Європи: чому Німеччина така багата та які кризи їй загрожують

Угорщина сподівається виграти від переходу світу на електрокари. Вже зараз у ній присутні 5 із 10 найбільших виробників акумуляторів. За обсягами їх виробництва, вона вже посідає 4 місце у світі, а в планах найближчим часом піднятися на другу сходинку.

Потік китайських грошей

В Україні багато говорять про зв'язки росії та Угорщини, але для останньої значно важливіше партнерство з Китаєм. Влада Угорщини не приховує, що хотіла б стати своєрідним містком між Європою і КНР. «Наша країна підтримує процес, у рамках якого поєднується західний і китайський капітали, посилюється головна роль Угорщини, як мосту, це є стратегічним інтересом не лише регіону, а й усієї Європи», — зазначав міністр економічного розвитку Мартон Надь.

Про особливість стосунків говорить і той факт, що Віктор Орбан був єдиним лідером країн ЄС, який минулої осені прибув до Пекіну на форум ініціативи «Один пояс, один шлях».

«Із моменту приходу до влади у 2010 році Орбан незмінно вірить, що Китай наздоганяє США в економічному та технологічному плані, одночасно збільшуючи домінуваня у міжнародній політиці», — пояснює тенденцію аналітик Польського інституту міжнародних справ Вероніка Йозвяк.

Якщо ж почитати лояльні до влади угорські ЗМІ, то вони будуть переповнені повідомленнями про перспективи Китаю, його розвиток, а також підкреслюватимуть задоволення від розвитку партнерства. «Дві третини світу стоять у черзі, щоб мати справу з китайцями. Поки що, здається, всім залишається тільки стежити за нашою країною», — йдеться в одній з таких публікацій.

Китай дійсно не шкодує грошей на свого європейського фаворита. Щорічні інвестиції КНР в країну становлять близько 3 млрд євро на рік. Насамперед, кошти йдуть у хімічну промисловість, банківський сектор та телекомунікації. За словами ж Мартона Надя, найближчим часом інвестиції Китаю до країни можуть зрости в 4 рази і сягнути 13 млрд євро.

Покращення відносин Угорщини з Китаєм відбувається на фоні їх охолодження з ЄС — інвестиції КНР до Європи впали до мінімуму за десятиліття. Завдяки цьому, та будівництву нової гігафабрики акумуляторів саме на Угорщину у 2022 році припало до 20% всіх інвестицій Китаю в ЄС.

Попереду на країну чекає ще один великий китайський проєкт — будівництво першого в Європі заводу найбільшого у світі виробника електромобілів BYD.

Але ставка Угорщини на Китай може зіграти з країною злий жарт, і справа не лише в економічних проблемах КНР, які становлять загрозу для її зовнішніх інвестицій. Ключова проблема полягає в тому, що зі ставкою на китайські гроші країна погіршує відносини з ЄС та США. Також загравання з тоталітарними режимами традиційно призводить до зростання авторитарних тенденцій та корупційних ризиків всередині країни.

Зокрема, Єврокомісія виявила надзвичайно високий відсоток контрактів, укладених в процесі держзакупівель, за участі лише одного учасника. Часто це підприємці, пов'язані з урядом.

Читайте також: Кенія: як живе і на чому заробляє головний союзник України в Африці

За індексом сприйняття корупції Transparency International, Угорщина посідає останню сходинку серед країн ЄС. І якщо для Китаю це ніколи не було проблемою, то, у разі завершення його програм, знайти альтернативу грошам КНР ставатиме все важче.