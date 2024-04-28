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28 квітня 2024, 13:28

В США продадуть черговий збанкрутілий регіональний банк

Департамент банківської справи та цінних паперів Пенсильванії наклав арешт на банк Republic First Bancorp, після цього погодившись продати його банку Fulton. Про це повідомляє Reuters.

Департамент банківської справи та цінних паперів Пенсильванії наклав арешт на банк Republic First Bancorp, після цього погодившись продати його банку Fulton.

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Станом на 31 січня 2024 року загальні активи банку становили близько $6 млрд, а депозити — $4 млрд. За оцінками Федеральної корпорації страхування депозитів, збитки від банкрутства складуть $667 млн.

Fulton Bank, підрозділ Fulton Financial Corp візьме на себе практично всі депозити та придбає всі активи Republic Bank.

Це вже четвертий випадок падіння регіонального банку в США за останні 2 роки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
gucci
gucci
28 квітня 2024, 13:50
#
Чекаємо на падіння bank of america і goldman sachs
+
0
vadymbanker
vadymbanker
28 квітня 2024, 15:57
#
Навіщо? Just for the fck fun of it?
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