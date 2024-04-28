Департамент банківської справи та цінних паперів Пенсильванії наклав арешт на банк Republic First Bancorp, після цього погодившись продати його банку Fulton. Про це повідомляє Reuters.
28 квітня 2024, 13:28
В США продадуть черговий збанкрутілий регіональний банк
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Станом на 31 січня 2024 року загальні активи банку становили близько $6 млрд, а депозити — $4 млрд. За оцінками Федеральної корпорації страхування депозитів, збитки від банкрутства складуть $667 млн.
Fulton Bank, підрозділ Fulton Financial Corp візьме на себе практично всі депозити та придбає всі активи Republic Bank.
Це вже четвертий випадок падіння регіонального банку в США за останні 2 роки.
Джерело: Мінфін
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