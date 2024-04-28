В США продадуть черговий збанкрутілий регіональний банк

Департамент банківської справи та цінних паперів Пенсильванії наклав арешт на банк Republic First Bancorp, після цього погодившись продати його банку Fulton. Про це повідомляє Reuters.

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Станом на 31 січня 2024 року загальні активи банку становили близько $6 млрд, а депозити — $4 млрд. За оцінками Федеральної корпорації страхування депозитів, збитки від банкрутства складуть $667 млн.

Fulton Bank, підрозділ Fulton Financial Corp візьме на себе практично всі депозити та придбає всі активи Republic Bank.

Це вже четвертий випадок падіння регіонального банку в США за останні 2 роки.