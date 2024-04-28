Економіка Німеччини демонструє зростання після двох років стагнації

Аналітики прогнозують зростання на 0,1% в першому кварталі 2024 року. Економічні перспективи Німеччини покращуються після двох років майже нульового зростання. Про це повідомляє Bloomberg.

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Дані цього тижня свідчать про те, що відновлення найбільшої економіки Європи, Німеччини, набирає обертів, особливо в секторах послуг.

Аналітики говорять про те, що складної зимової рецесії вдалось уникнути.

«Споживачі стали більш впевненими у розвитку подій і готові витрачати трохи більше», — зазначає економіст HSBC Аня Хайманн.

Однак Хайманн також наголошує на скрутному становищі у промисловості.

«Ми не очікуємо сильного підйому в Німеччині, тому що промисловість має таку важливу вагу в загальному зростанні», зазначила вона.