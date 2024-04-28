Нацбанк зменшив чистий продаж валюти за тиждень

Чистий продаж доларів Національним банком знизився цього тижня до $532,4 млн з $695,1 млн тижнем раніше. Про це свідчать дані регулятора.

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Як і тиждень тому, купівля валюти Нацбанком повністю була відсутня.

Офіційний курс гривні після досягнення минулого тижня нового мінімуму 39,7879 грн/$1 за підсумками цього тижня зміцнився майже на 19 копійок — до 39,6015 грн/$1.

На готівковому ринку долар за тиждень також подешевшав приблизно на 20 копійок — до 39,87 грн/$1.

Як свідчать дані, з понеділка по середу негативне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу зросло з $9,8 млн до $33,1 млн, однак у четвер знизилося до $29,2 млн.

За підсумками березня чистий продаж НБУ виріс до $1,788 млрд з $1,5 у лютому, однак з урахуванням стрибка зовнішніх надходжень до рекордного рівня майже у $9 млрд міжнародні резерви зросли у березні одразу на 18% — до також рекордного рівня у $43,76 млрд.

З початку квітня чистий продаж НБУ вже досяг $2,06 млрд, проте Нацбанк 25 квітня підвищив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $43,4 млрд з $40,4 млрд.