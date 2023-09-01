Португалія: як живе та на чому насправді заробляє країна, яка ледь не розвалила ЄС

Ще десять років тому Португалія разом із іншими країнами південної Європи становила загрозу для фінансового благополуччя ЄС, а жителів країни звинувачували у проїданні кредитів. Однак, із того часу Португалія демонструє один із найшвидших темпів зростання на континенті, заманює криптоінвесторів, а її «хмарні» стартапи коштують по $10 млрд. Що насправді відбувається в країні, чи має вона потенціал для розвитку, та чи варто в неї інвестувати, розбирався «Мінфін».

На початку 2010-х років одним із найпопулярніших слів у всіх фінансових ЗМІ світу була абревіатура PIGS. Так зневажливо було прийнято називати 4 країни Європейського Союзу: Португалію, Італію, Грецію та Іспанію, натякаючи на їхню «свинячу» фінансову політику. Після запровадження євро ці країни стрімко наростили свої запозичення, що, зрештою, призвело до проблем із обслуговуванням боргів.

Найсуттєвіші проблеми виявились у Греції, яка у 2010 році попросила допомогу ЄС, а у 2015 році — оголосила дефолт. Водночас, багато економістів схилялись до того, що подібним шляхом підуть і решта країн південної Європи. Найпесимістичніші прогнозисти навіть заявляли, що єврозона та ЄС із дня на день разваляться.

В той період співвідношення держборгу до ВВП Португалії з запасом перевищувало 130% (для порівняння: минулого року, на фоні катастрофічного падіння економіки, це співвідношення в Україні становило 78,5%, а до полномасштабного вторгнення — 43%). Пік цього показника у майже 140% прийшовся на 2020 рік та був викликаний проблемами періоду пандемії.

Водночас, зараз Португалії вдалося приборкати держборг. За підсумками минулого року, його співвідношення до ВВП скоротилося до 116% і, за прогнозами аналітиків, продовжуватиме скорочуватись: цього року до 112%, а у 2028 році — до 96,5%.

Співвідношення державного боргу до ВВП Португалії

Економіка Португалії сьогодні

Свого піку економіка Португалії досягла у 2008 році, коли ВВП країни перевищив $264 млрд, і після цього декілька разів провалювалась у рецесію. Спершу разом із значною частиною світу у 2008 році, потім — через фінансові проблеми у 2011−2013 роках, і, нарешті, — внаслідок пандемії у 2020 році. Наразі ВВП країни становить $252 млрд.

Хоча до свого піку економіка Португалії ще не повернулась, останні два роки вона стрімко зростає. У 2021 році додала 5,5%, а в 2022 — 6,7%, продемонструвавши найкращі темпи зростання за останні 35 років. Насамперед, зростанню сприяють високий внутрішній попит та відновлення туризму.

За оцінками місцевого центробанку, цього року економіка країни додасть ще 2,7%, а Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує зростання ВВП країни наступного року на 1,8%, завдяки чому він впритул наблизиться до історичного максимуму.

Рівень безробіття в країні останніми роками коливається в межах 6−6,7%. Зараз становить 6,4%, а до 2024 року очікується, що трохи знизиться — до 6,3%. Водночас, важливо, що зростає рівень активності, тобто середня кількість годин на тиждень, в які працюють португальці. Також вгору йдуть реальні заробітні плати, компенсуючи інфляційні втрати минулого року.

Країна взяла під контроль дефіцит бюджету, який цьогоріч становитиме скромні 0,4% ВВП, хоча на своєму піку у 2010 році досягав 11,4%, а за рік до того — майже 10%. Для порівняння: у Польщі дефіцит бюджету наразі 5% ВВП.

Існує стереотип, що Португалія (як і більшість південних країн) має слабку промисловість, а живуть з туризму та сільського господарства. Це не так, оскільки на промисловість припадає близько 20% ВВП країни. Це ненабагато менше, ніж у Німеччині, де промисловість (за виключенням будівництва) становить 23,5% економіки.

Сільське ж господарство Португалії — це лише 2,2% ВВП, а найбільша його частка — це сектор послуг, що є спільним для всіх розвинених країн.

В експорті ж країни найбільшу частку займають не вино чи оливки, а автомобілі та комплектуючі до них (7%), вже далі йде олія (6,1%) та папір (5%). Цікаво, що Португалія найбільший у світі експортер корків, щороку їх країна продає на 1 млрд євро.

За рівнем ВВП на душу населення Португалія входить до четвертого десятка країн світу, випереджаючи, зокрема, Саудівську Аравію, Польщу та Чехію.

Шляхи розвитку Португалії

Енергетична наддержава

Португалія не має значних запасів власного газу, нафти чи вугілля, а тому, ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну, разом із сусідньою Іспанією зробила ставку на LNG-термінали. Саме на ці дві країни припадає третина їхніх потужностей в Європі.

Доки в ЄС йшли поставки дешевшого трубопровідного російського газу, LNG мало кого цікавив, однак, зараз виявились всі переваги цього способу доставки енергоносіїв до Європи. При цьому саме португальський термінал у Сінеші найближче знаходиться до США.

Ще один масштабний проєкт, який планують реалізувати Португалія та Іспанія, — виробництво «зеленого» водню. Проблема була лише в труднощах подальшого експорту водню — Франція виступала рішуче проти будівництва трубопроводу на її територію, щоб не створювати конкуренцію власному енергетичному сектору.

Ситуація змінилась через минулорічну енергетичну кризу в Європі. Країни домовились про будівництво підводного трубопроводу з Барселони до Марселю, а Португалія отримає ринок збуту свого водню.

На цьому фоні Португалія нарощує виробництво зеленої енергії. Сонячна та вітряна країна і раніше була серед лідерів за цим показником в ЄС, отримуючи з відновлювальних джерел 60% електроенергії, а до 2030 року планує наростити цей показник до 85%.

Зростання туризму

Напередодні пандемії туризм становив понад 8% ВВП Португалії, а тому країна важко переживала локдауни та закриття кордонів. Водночас, вже за перші 10 місяців 2022 року країна змогла перевершити доходи від туризму, які були у 2019 році.

Минулого року країну відвідали 22,3 млн туристів — це понад удвічі більше населення Португалії. За кількістю відвідувачів вона посідає 15 місце у світі, та суттєво випереджає Хорватію, ОАЕ чи Єгипет.

Країна зберігає потенціал для подальшого зростання. За оцінками Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC), глобальний ринок туризму наступного десятиліття щорічно зростатиме в середньому на 3,4%. Зі свого боку, Португалія намагається збільшити свою частку від загального пирога. Наразі 90% туристів відвідують її узбережжя, а державні програми спрямовані на збільшення подорожей всередину країни.

Високотехнологічне виробництво

За оцінками Євростату, високотехнологічні галузі (фармацевтика, оптичні, електронні та комп'ютерні вироби, обладнання для авіаційного чи космічного секторів) займають майже 15% від загальної промисловості ЄС. Однак, у Португалії цей показник найнижчий в Союзі і становить лише 4,7%.

Такі цифри говорять, з одного боку, про відставання країни, а з іншого — створюють платформу для швидшого розвитку в цьому напрямі. В країні діє кілька державних програм, спрямованих на розвиток промислового та оборонного секторів, цифровізацію, залучення сучасних технологій.

Наразі оборонний технологічний і промисловий сектори включають понад 300 компаній, що працюють у 40 різних сферах, включаючи аеронавтику, суднобудування, робототехніку, програмну інженерію, кібербезпеку, безпілотники і космос.

Більше не криптовалютна гавань

Португалія стала однією з перших країн, яка гучно заявила про створення сприятливих умов для криптоінвесторів. Починаючи з 2016 році, в ній склалася практика, що доходи, отримані від криптовалют, не оподатковуються. Країна виходила з того, що крипта — це не інвестиційний інструмент, а платіжний засіб. Тому при підвищенні її курсу платити податки не потрібно. Точно так само, як не було оподаткування доларів, які могли подорожчати до євро. Виключення становили лише професійні трейдери, якщо активна торгівля була основним джерелом їхнього доходу.

Така політика разом із досить простою практикою отримання «золотих віз», дешевим життям та приємним кліматом, призвели до переїзду до країни багатьох криптоентузіастів. Серед них, зокрема, відома родина Тайхутту, яка продала все своє майно і купила біткоїни.

Однак, починаючи з цього року, держава вирішила, що вона вже достатньо «прикормила» власників крипти і прийшов час заробляти на них. Із 2023 року Португалія запровадила 28% податок на інвестиційні доходи з продажу криптовалюти. Сума для оподаткування рахується як різниця між вартістю купівлі і продажу активу.

Гарна новина для довгострокових інвесторів у крипту полягає в тому, що оподатковується продаж лише тієї криптовалюти, яка була в особи менше року. Якщо більше — податки не стягуються.

Крім цього, починаючи з цього року, Португалія почала оподатковувати доходи від емісії криптовалют та майнінгу. Під оподаткування потрапляють також криптовалютні трансакції.

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Як пояснює редактор португальського фінансового порталу Eco Флавіо Нуньєс, уряд обрав м’якший варіант оподаткування криптодоходів, спочатку обговорювалась пропозиція запровадити ставку до 50%. Крім цього, на думку експерта, завдяки змінам криптовалюта остаточно легалізується в країні, адже до того часу вона хоча й обходилась без податків, але перебувала в сірій зоні.

Як інвестувати в Португалію

Нерухомість

Раніше однією з переваг придбання нерухомості в Португалії була можливість отримати так звану «золоту візу», яка давала право проживати в країні. Вартість нерухомості, яку варто було придбати для оформлення такої візи, коливалась від 280 тис. до 500 тис. євро, залежно від регіону придбання житла (менше сума стосувалась житла у малозаселених регіонах країни).

Водночас, на початку цього року країна скасувала «золоті візи». Офіційно це було зроблено для того, щоб стримати стрімке зростання цін на нерухомість. Неофіційно — мав місце тиск ЄС, адже інші країни не готові пускати на свою територію всіх, хто купить право жити в Португалії.

Водночас, не можна сказати, що мисливці за «золотими візами» мали особливо великий вплив на ринок нерухомості країни. За 10 років існування програми нею скористалося 12 тис. осіб.

Загалом, за підсумками минулого року, з усіх угод про придбання нерухомості на іноземців припадало 7,2%. За даними місцевого порталу нерухомості Imovirtual, серед іноземців найчастіше житло в Португалії купували громадяни Бразилії (19,5%), далі йшли Франція (15,7%), Швейцарія (10,9%) та США (9%).

Отримати вид на проживання можна в країні і без «золотої візи». В країні діє ціла низка відповідних програм. Зокрема, для цифрових кочівників, які працюють віддалено, та для людей, які живуть на пасивні доходи. Це робить країну привабливою для переїзду ІТ-шників та інвесторів.

Для отримання виду на проживання необхідно продемонструвати наявність житла. Щоправда, не обов'язково власного, воно може бути і орендоване.

За даними сайту про нерухомість Idealista, останніми роками вартість житла в Португалії демонструвала стабільне зростання. За останні 10 років середня ціна квадратного метру в країні зросла на 49%. Особливо стрімке зростання відбулося минулого року, за даними аналітичного порталу Confidencial Imobiliário, — тоді житло подорожчало майже на 19%, що стало рекордом за останні 30 років.

Щоправда, цього року ринок почав гальмувати. Порівнюючи з квітнем, вартість «квадрату» зросла лише на 0,8%, а за липень він навіть подешевшав на 0,2%.

Основна причина уповільнення цін — підвищення відсоткових ставок та, відповідно, дорожча іпотека. «Історично, в Португалії існує висока кореляція між кредитуванням і житлом. Якщо відсоткові ставки знижуються, покупки житла (і його ціна) зростають. (…) Однак, зараз дані свідчать про зменшення кількості оцінок банків і кількості операцій з житлом», — говорить експерт Iscte Executive Education Гонсало Родрігес.

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За оцінками S&P Global Ratings, цього року ціни на нерухомість в Португалії знизяться на 4,4%, що стане найбільшим падінням в ЄС. Просідання ціни могло б бути і суттєвішим, але, як пояснює Гонсало Родрігес, разом із попитом падає й пропозиція, що підтримує ціни.

Венчурні інвестиції

Португалія — країна, яка рідко асоціюється з технологічним сектором. Попри це, в ній налічується вже 6 єдинорогів (приватних технологічних компаній). Для порівняння: у Польщі, де населення в 3,5 рази більше, їх 12.

Загальна вартість португальських єдинорогів сягає близько $24 млрд. Найбільші серед таких компаній — Talkdesk та OutSystems, обидві займаються хмарними технологіями, а ціна кожної наближається до $10 млрд. Також серед найбільших єдинорогів — Sword Health, що займається цифровими медичними технологіями та оцінюється майже в $2 млрд.

Часто до рейтингу найбільших технологічних компаній португальського походження потрапляє також глобальний маркетплейс модного одягу Farfetch. Щоправда, він вже провів розміщення на Нью-Йоркській фондовій біржі. На піках 2021 року його капіталізація перевищувала $25 млрд, але зараз обвалилась до $1,1 млрд.

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Загалом, у Португалії працює 2 200 стартапів та 165 інкубаторів. Також у країні існують декілька державних програм підтримки технологічних компаній, а загальна кількість фондів, які займаються венчурними інвестиціями, перевищує 60.

Свої стартапи після початку повномасштабної війни розвивають в Португалії й українці. Ця країна приваблива для ІТ-шників, насамперед, програмою NHR (Non-Habitual Residents), яка передбачає нульові податки на закордонні доходи для іноземців протягом 10 років, якщо вони є висококваліфікованими фахівцями.

Як розповів Forbes керівний партнер фонду Hypra, що сфокусований на Web3-проєктах, Ігор Перція, лише у Лісабоні перебуває, щонайменше, декілька сотень криптопідприємців і розробників із України.

Зокрема, стартап NEAR, співзасновником якого є українець Ілля Полосухін, вирішив відкрити у Португалії європейський офіс, та, за можливості, перевозить туди людей з українського центру розробки. Також у цій країні українці заснували стартап CascataChuva, який ставить амбітну мету виробляти електроенергію з повітря, продовжуючи ідеї Ніколи Тесли.

Водночас, загальна кількість українців у Португалії невисока — близько 52 тис., при цьому половина приїхала до країни до повномасштабного вторгнення. Португалія, хоча й одна з найдешевших країн Старої Європи, все ж дорожча за Польщу чи Словаччину, в ній досить дороге житло і знайти помешкання складно.

Фондовий ринок

Фондовий ринок Португалії не можна назвати динамічним. За останні 5 років ключовий індекс країни PSI (складається з 16 найбільших компаній країни) зріс на досить скромні 15%. Для порівняння: S&P 500 за цей самий період додав 55%, а німецький DAX — 31%.

За консенсус-прогнозом аналітиків, за цей рік індекс мав би подорожчати на 17%, хоча наразі не виправдовує очікувань — з початку року додав досить скромні 5%.

Серед найбільших публічних компаній країни:

Energias de Portugal (капіталізація — 17,8 млрд євро) — відновлювальна енергетика, водо- та газопостачання, управління нерухомістю; консенсус-прогноз зміни ціни акцій за рік +37%;

Jerónimo Martins (14,9 млрд євро) — продаж продуктів харчування та побутової хімії, управляє майже 5 тис. магазинів в низці країн; консенсус-прогноз +6%;

Galp Energia (10,3 млрд євро) — електроенергія, видобуток і постачання нафти та газу; консенсус-прогноз +6%;

Banco Comercial Portugues (3,9 млрд євро) — фінанси; консенсус-прогноз +33%;

The Navigator Company (2,4 млрд євро) — виготовлення паперу, консенсус-прогноз +21%.

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Фондовий ринок Португалії може бути цікавим для приватного інвестора, насамперед, енергетичними компаніями, які покладають надію на «зелену революцію», та глобальними корпораціями, які працюють на світовому ринку. Водночас, оскільки більшість інвесторів не володіють достатньою інформацією про компанії країни, це підвищує ризики.