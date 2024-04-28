Apple відновила перемовини з OpenAI про впровадження ШІ в iPhone

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Обидві компанії розпочали переговори щодо умов потенційної угоди та способу включення функції OpenAI до наступної операційної системи Apple для iPhone — iOS 18.

Apple також веде перемовини щодо ліцензування чат-бота Google Gemini для нових функцій iPhone.

Але поки що Apple не вирішила, з ким вона буде співпрацювати, і може досягти угоди як з OpenAI, так і з Alphabet, або домовитися з третьою компанією.